Ликвидация АО: пошаговая инструкция. Как ликвидировать акционерное общество без нарушений?

Добровольная ликвидация АО: пошаговая инструкция

Поэтапно процедура выглядит следующим образом:

Принимается принципиальное решение о ликвидации АО. Отправляются уведомления – в регистрирующий орган, кредиторам, а также на Федресурс. Составляются ликвидационные балансы ( далее – ЛБ ) – сперва промежуточный, далее – окончательный. Регистрируется ликвидация. Получение уведомления о снятии с учета.

Добровольная ликвидация акционерного общества не ограничена по срокам. Срок определяет само собрание акционеров. Но если его не соблюсти, то возникает риск того, что контролеры из госорганов (или недовольный акционер, или иное лицо, имеющее свой интерес) просто потребуют ликвидации в суде с назначением уже другого управляющего, арбитражного.

Ликвидация АО: решение

Решение этого вопроса – дело общего собрания, если же акционер лишь один, то ему достаточно в письменной форме вынести решение.

На общем собрании надо не просто решить вопрос с ликвидацией (причем ¾ голосов!), но:

назначить ликвидатора ( комиссию );

комиссию определить порядок и сроки процедуры,

принятые решения запротоколировать.

Обратите внимание: до того как в ЕГРЮЛ будет внесена запись о ликвидации, само общество может отменить решение о ликвидации.

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Уведомляем всех

В ИФНС (по месту регистрации) отправляем форму № Р15016, кредиторов не обязательно уведомлять письменно, для этого размещают сообщение в «Вестнике государственной регистрации».

Обязательно и не позднее трех рабочих дней с даты принятия ликвидационного решения отправляем данные в Федресурс. Помните об ответственности за несоблюдение этого требования (штрафы до 50 000 руб., дисквалификация на срок до трех лет).

Составляем промежуточный ликвидационный баланс

Промежуточный ЛБ составляем после того, как истечет срок для предъявления требований всеми кредиторами (не менее двух месяцев с даты публикации уведомления в «Вестнике»). Промежуточный ЛБ должен содержать данные об имуществе, о требованиях кредиторов, в т. ч. о тех, что просужены (т. е. подтверждены судебными решениями).

В промежуточном ЛБ имеет смысл указать информацию о «молчунах», т. е. кредиторах, которые не выставили требований ни ликвидатору, ни в суд. Это лишний раз будет свидетельствовать о добросовестности и соблюдении порядка.

Удостоверьтесь, что денег и вообще имущества достаточно для погашения всех требований – иначе немедленно подавайте заявление о банкротстве. Промежуточный ЛБ утверждается общим собранием или решением единственного акционера, аналогично утверждению решения о начале процедуры ликвидации. После утверждения промежуточного ЛБ подайте в ИФНС форму № Р15016.

Далее надо рассчитаться с кредиторами (соблюдая очередность, установленную ст. 64 ГК), оставшееся имущество распределяется между акционерами. Не забудьте уведомить налоговиков о работниках и лицах, работающих по гражданско-правовым договорам. Сообщать в ПФР не обязательно, налоговая сама может запросить сведения в рамках межведомственного взаимодействия

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Составляем окончательный ЛБ

Рассчитались с кредиторами – составляйте окончательный ЛБ, утверждайте его не менее чем тремя четвертями голосующих акций и протоколируйте результаты.

Если после расчетов с кредиторами осталось имущество и оно распределено между акционерами, то в окончательном ЛБ отражаем отсутствие у АО как активов, так и пассивов. Не распределяли – отразите, что осталось, какие активы и пассивы.

Регистрация ликвидации АО

Для регистрации подаются следующие документы:

форма № Р15016;

окончательный ЛБ;

подтверждение об уплате 800 руб. госпошлины ( пошлина не взимается в случае электронной подачи документов ).

Заявителем выступает ликвидатор. Подать документы можно в ИФНС, через МФЦ, по почте, через портал госуслуг, личный кабинет на сайте ФНС или мобильное приложение (при наличии УКЭП). Также документы за отдельную плату может подать нотариус.

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Ликвидация АО: пошаговая инструкция: