Ликвидация организации: документы, план и порядок закрытия фирмы

Ликвидация организации: пошаговая инструкция

Ликвидация организации 2022 – это многоэтапный процесс, в основе которого лежит:

Принятие решения о ликвидации и распределение последующей деятельности ( вопросом закрытия предприятия может заниматься учредитель компании или ликвидатор/ликвидационная комиссия ). Уведомление налоговой службы и кредиторов о прекращении деятельности. Внесение данных в Федресурс. Составление промежуточного ликвидационного баланса. Выполнение долговых обязательств перед кредиторами. Формирование окончательного ликвидационного баланса. Регистрация ликвидации предприятия.

Решение должно быть принято

Решение о ликвидации предприятия принимается на собрании учредителей. На данном этапе определяется порядок прекращения деятельности организации, а также устанавливаются сроки этого процесса. Если владелец один, в данном случае достаточно выразить принятое решение в письменном виде (но в зависимости от устава может потребоваться нотариальное удостоверение).

Решение обязательно фиксируется и подписывается, вне зависимости от количества участников. Протокол заседания подлежит нотариальному заверению (не всегда, но в большинстве случаев).

Важно! До момента появления записи о ликвидации предприятия в ЕГРЮЛ, общество имеет право отменить принятое ранее решение.

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Кто закрывает организацию

Этим вопросом можно заняться самостоятельно. Или же при помощи ликвидатора/ликвидационной комиссии. Выбор в пользу того или иного варианта делает само предприятие. Возможности ограничены только в том случае, если участником компании является РФ, субъект РФ или муниципальное образование. Закрыть предприятие может только комиссия. В остальных случаях, можно выбрать подходящий для себя вариант.

Что на практике? Вне зависимости от наличия/отсутствия ограничений, ликвидация организации чаще проводится специальной комиссией. Особенно, если на счету компании есть задолженность, численность сотрудников немалая, а также в праве собственности находятся имущественные объекты.

Если по каким-то причинам ликвидатор не подошел, его всегда можно сменить. Для этого составляется соответствующий протокол с указанием решения. Однако утвердить нового ликвидатора нужно не позднее, чем в течение семи дней после отстранения предыдущего. И не нужно забывать об уведомлении.

Насколько процесс долгий

Ликвидация организации в 2022 году, как и ранее в любом случае не может длиться менее трех месяцев. Согласно законодательству, процесс ликвидации занимает около года. При возникновении определенных обстоятельств, этот срок можно продлить на шесть месяцев. В случае нарушения сроков, к процессу подключается суд и назначается арбитражный управляющий. Поэтому пренебрегать установленным периодом ликвидации – не рекомендуется.

Важно! Если по определенным причинам, компания не успевает провести все ликвидационные мероприятия, не нужно ждать окончания срока. Рекомендуется сразу отправить запрос на продление.

Уведомление всех причастных

О ликвидации предприятия должны знать все причастные, т.е. кредиторы и налоговая служба. В ФНС сразу направляется форма № 15016. Кредиторы узнают о ликвидации из сообщения в «Вестнике государственной регистрации».

После того как решение о прекращении деятельности предприятия будет принято, в течение трех дней нужно направить данные в Федресурс. Просрочили? Придется заплатить штраф в размере 50 тысяч рублей. А виновные лица могут получить дисквалификацию сроком до трех лет.

Промежуточный баланс

Формирование промежуточного ликвидационного баланса осуществляется по истечению двухмесячного срока с момента публикации в Вестнике. Главная особенность отчета заключается в отсутствие какой-либо установленной формы. Можно использовать упрощенную форму бухгалтерского баланса.

Вне зависимости от «внешнего» вида, промежуточный баланс должен содержать обязательные данные:

имущество предприятия;

требования кредиторов с включением результатов их рассмотрения;

информацию о кредиторах, которые не направили иск в суд или самому ликвидатору.

Последний пункт не является обязательным, но в случае развития спорной ситуации, станет доказательством добросовестности предприятия.

После составления отчетности необходимо убедиться в том, что активов предприятия достаточно для выполнения долговых обязательств.

Выполнение долговых обязательств

Рассчитаться с долгами необходимо денежными средствами. При недостатке активов, рекомендуется реализовать имущество предприятия, и продолжить погашение.

Долговые обязательства нужно выполнять в определенной последовательности:

Закрытие нужд частных лиц, которые получают от предприятия компенсацию за причинение вреда жизни или здоровью.

Закрытие нужд частных лиц в виде заработной платы, выходных пособий и т. д.

Выплата обязательных платежей в бюджет.

Удовлетворение иных требований.

Одновременно выполнить долговые обязательства можно, но только в установленной последовательности. К последующей категории можно переходить после 100% погашения текущей.

Окончательный промежуточный баланс

Когда долговые обязательства будут выполнены, необходимо сформировать окончательный промежуточный баланс. Он одобряется общим собранием учредителей. Особой формы ликвидационного баланса нет, можно использовать стандартные форматы. Главный уклон – на содержание.

В ликвидационном балансе отражается информация об отсутствии активов и пассивов, или данные о том, что осталось непогашенным.

Регистрация ликвидации

Регистрация осуществляется при наличии полного пакета документов, а также после уплаты государственной пошлины. К заявлению о регистрационных действиях прилагается ликвидационный баланс. Если вопросом ликвидации занимается представитель, обязательно наличие доверенности или нотариальной копии.

Пакет документов вместе с заявлением можно подать в регистрационный центр удобным способом:

лично, в налоговой службе;

через МФЦ;

через нотариуса

через учетную запись на Госуслугах;

через личный кабинет на сайте налоговой службы;

через мобильное приложение.

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Разработка решения в течение трех дней.

Полное сопровождение при вступлении в процедуру ликвидации.

Формирование решения о ликвидации под руководством консультанта налоговой службы.

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