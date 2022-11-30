Федресурс и лицензия на частную охранную деятельность: порядок и сроки размещения

В ней речь пойдет об обязанности по раскрытию информации о лицензии на охранную деятельность в Федресурсе и вообще об обязанности публиковать сведения о лицензиях в реестр в целом. Эта статья Вам пригодится?

Поскольку Прокуратура с 2022 года установила пристальный надзор за исполнением обязанности по публикации лицензий в Федресурсе (далее по тексту примеры предписаний Прокуратуры). С этого года предприятия, которые пренебрегают требованиями закона о Федресурсе, получают не только крупные штрафы, но и подвергаются проверкам.

Обязанность по публикации в Федресурсе сведений о лицензиях устанавливается подпунктом «м» пункта 7 статьи 7.1 закона о госрегистрации юрлиц и ИП. Эта же статья не дает никаких пояснений относительно того, какие виды лицензий должны публиковаться в реестр.

Соответственно, размещению в Федресурс подлежат все документы, дающие право заниматься определенными видами деятельности – включая лицензии на частную охранную деятельность.

Если вы впервые столкнулись с необходимостью исполнения обязанности или просто не знаете, как делать это без нарушений, мы подготовили для вас ряд нюансов, на которые в обязательном порядке следует обращать внимание:

К размещению в реестре Федресурс подлежит информация не только о получении лицензии. Если произошло любое изменение ее статуса (аннулирование, продление, переоформление), то об этом тоже нужно сообщать посредством публикации. Законодатель определяет срок, в течение которого необходимо публиковать в Федресурсе сведения о лицензиях – три рабочих дня. Обратить внимание необходимо и на техническую сторону работы реестра. Он функционирует таким образом, что в рамках одной публикации в Федресурсе можно раскрыть сведения только об одной лицензии. Соответственно, если у компании их четыре, то размещать придется четыре сообщения.

К чему может привести неисполнение обязанности и отсутствие в Федресурсе сведений о лицензии на частную охранную деятельность?

Для начала скажем об административной ответственности. Она предусматривается ч.6-8 ст. 14.25 КоАП. В случае неразмещения сведений о лицензии на частную охранную деятельность можно получить штраф в размере до 50 000 рублей или дисквалификацию должностного лица на срок до трех лет.

Как часто компании получают эти штрафные санкции и насколько реальна угроза быть привлеченным к ответственности?

Чтобы ответить на эти вопросы, рекомендуем обратиться к свежей практике привлечения юрлиц и ИП к ответственности. Но сначала скажем, что с 2021 года Прокуратура стала осуществлять пристальный надзор за исполнением лицами этой обязанности. Это привело к тому, что организации и ИП стали массово получать предписания от этого госоргана.

Ознакомьтесь с небольшой частью, чтобы понимать все риски:

Все предписания датируются 2022 годом, большая часть из них приходится на вторую половину года. Риски столкнуться с таким очень высоки. Чтобы этого не произошло, рекомендуем вам подать сведения в Федресурс о лицензии на частную охранную деятельность. Как это сделать?

Можно это сделать через портал Федресурс онлайн. Сведения будут размещены в реестре уже спустя 40 минут, а вам для этого ничего делать не придется. Все работа будет проделана опытными специалистами по раскрытия информации в госреестрах.

Чтобы опубликовать сведения о лицензии на частную охранную деятельность, переходите на сайт fedresurs.online.