Ликвидация некоммерческой организации: пошаговая инструкция

Добровольная ликвидация некоммерческой организации. Нюансы

Следует убедиться в том, что ликвидация НКО в добровольном порядке невозможна в принципе. Например, фонд может быть ликвидирован только по решению суда, самоликвидация недопустима. Еще нюанс: при ликвидации НКО, на которые распространяется закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ (далее – закон о НКО), документы на ликвидацию подаются в Минюст (его орган).

Ликвидация НКО 2022

Ликвидация некоммерческой организации содержит следующие этапы:

Принятие решения о добровольной ликвидации. Отправка уведомления в надлежащий орган и Федресурс. Уведомление кредиторов НКО – публикация в «Вестнике». Составление промежуточного ликвидационного баланса. Расчеты с кредиторами. Передача имущества. Формирование окончательного ликвидационного баланса. Регистрируется ликвидация НКО.

Первый шаг

Решение о добровольной ликвидации НКО принимают его члены (учредители) или же уполномоченный орган. Наряду с принципиальным решением о ликвидации решается вопрос о том, кто будет ликвидатором (или войдет в состав комиссии), а также о порядке и сроках ликвидации НКО. Как правило, выбор делают в пользу ликвидатора.

Воспользуйтесь возможностью ликвидации НКО в удаленном формате с помощью сервиса Консалтинг онлайн. Ликвидация некоммерческой организации происходит в несколько этапов.

Принимаем необходимый комплект документов. Составляем форму Р15016 и разрабатываем комплексное решение по ликвидации. Сопровождаем все этапы ликвидации. Регистрируем ликвидацию НКО.

Отправка уведомлений

Следующий шаг – это отправка уведомления о «ликвидационном» решении в надлежащий орган, в зависимости от того, распространяется или нет на ваше НКО закон о НКО:

распространяется – уведомляйте Минюст ( его территориальный орган );

его территориальный орган не распространяется – территориальный налоговый орган.

Уведомление подается по ф. № Р15016.

Обязательно отправляем уведомление о ликвидации НКО в Федресурс, в противном случае не избежать серьезных штрафов (до 50 тыс. руб.), а виновное лицо может быть подвергнуто дисквалификации.

Улаживаем финансовые вопросы

После составления промежуточного ликвидационного баланса (ПЛБ) не забудьте уведомить свой орган ПФР и свою ИФНС о сотрудниках, в противном случае возрастает риск отказа в регистрации ликвидации.

Далее рассчитываемся с кредиторами. Это забота ликвидационной комиссии, которая должна погашать требования в соответствии с очередностью, обозначенной ГК:

Требования частных лиц, которым НКО выплачивает компенсации за причинение вреда жизни или здоровью ( повременные платежи подлежат капитализации ). Требования по зарплате, выходным пособиям и т. п. Обязательные платежи в бюджет и во внебюджетные фонды. Прочие требования.

Важно: требования первых двух очередей удовлетворяются в соответствии с ПЛБ со дня утверждения такового, а третья и четвертая очереди удовлетворяются по истечении одного месяца со дня утверждения ПЛБ.

Не исключено, что выяснится недостаток денежных средств для погашения требований кредиторов. В таком случае ликвидационной комиссии остается лишь реализовать имущество НКО на публичных торгах – и погасить за счет выручки требования.

Если осталось имущество

Очень важный момент в процедуре ликвидации НКО: если после того, как все кредиторы получили удовлетворение, осталось имущество, то оно не распределяется между участниками (как в коммерческих обществах). Оно может быть направлено на цели, ради которых НКО было создано и (или) на благотворительность. Если же это невозможно, то все поступает в доход государства.

Ликвидация НКО: последние шаги

После составления и утверждения окончательного ликвидационного баланса осталось зарегистрировать ликвидацию НКО, после чего сам процесс считается завершенным, а НКО – прекратившей свое существование.

Ликвидация НКО 2022 – непростой процесс с массой тонкостей. Сервис Консалтинг онлайн для комплексного юридического сопровождения бизнеса поможет избежать не только отказов, но и массы иных проблем, в том числе субсидиарных претензий.

Получите бесплатную консультацию со специалистом по закрытию фирм!