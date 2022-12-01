Некоммерческие организации

Ликвидация некоммерческой организации: пошаговая инструкция

В большинстве случаев ликвидация НКО происходит так же, как у коммерческих организаций. Но есть некоторые нюансы, связанные с тем, что не все НКО можно ликвидировать добровольно. Расскажем о процессе ликвидации НКО.

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Ликвидация некоммерческой организации: пошаговая инструкция
Иллюстрация: cottonbro studio/pexels

Добровольная ликвидация некоммерческой организации. Нюансы

Следует убедиться в том, что ликвидация НКО в добровольном порядке невозможна в принципе. Например, фонд может быть ликвидирован только по решению суда, самоликвидация недопустима. Еще нюанс: при ликвидации НКО, на которые распространяется закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ (далее – закон о НКО), документы на ликвидацию подаются в Минюст (его орган).

Ликвидация НКО 2022

Ликвидация некоммерческой организации содержит следующие этапы:

  1. Принятие решения о добровольной ликвидации.
  2. Отправка уведомления в надлежащий орган и Федресурс.
  3. Уведомление кредиторов НКО – публикация в «Вестнике».
  4. Составление промежуточного ликвидационного баланса.
  5. Расчеты с кредиторами.
  6. Передача имущества.
  7. Формирование окончательного ликвидационного баланса.
  8. Регистрируется ликвидация НКО.

Первый шаг

Решение о добровольной ликвидации НКО принимают его члены (учредители) или же уполномоченный орган. Наряду с принципиальным решением о ликвидации решается вопрос о том, кто будет ликвидатором (или войдет в состав комиссии), а также о порядке и сроках ликвидации НКО. Как правило, выбор делают в пользу ликвидатора.

Воспользуйтесь возможностью ликвидации НКО в удаленном формате с помощью сервиса Консалтинг онлайн. Ликвидация некоммерческой организации происходит в несколько этапов.

  1. Принимаем необходимый комплект документов.
  2. Составляем форму Р15016 и разрабатываем комплексное решение по ликвидации.
  3. Сопровождаем все этапы ликвидации.
  4. Регистрируем ликвидацию НКО.

Отправка уведомлений

Следующий шаг – это отправка уведомления о «ликвидационном» решении в надлежащий орган, в зависимости от того, распространяется или нет на ваше НКО закон о НКО:

  • распространяется – уведомляйте Минюст (его территориальный орган);
  • не распространяется – территориальный налоговый орган.

Уведомление подается по ф. № Р15016.

Обязательно отправляем уведомление о ликвидации НКО в Федресурс, в противном случае не избежать серьезных штрафов (до 50 тыс. руб.), а виновное лицо может быть подвергнуто дисквалификации.

Улаживаем финансовые вопросы

После составления промежуточного ликвидационного баланса (ПЛБ) не забудьте уведомить свой орган ПФР и свою ИФНС о сотрудниках, в противном случае возрастает риск отказа в регистрации ликвидации.

Далее рассчитываемся с кредиторами. Это забота ликвидационной комиссии, которая должна погашать требования в соответствии с очередностью, обозначенной ГК:

  1. Требования частных лиц, которым НКО выплачивает компенсации за причинение вреда жизни или здоровью (повременные платежи подлежат капитализации).
  2. Требования по зарплате, выходным пособиям и т. п.
  3. Обязательные платежи в бюджет и во внебюджетные фонды.
  4. Прочие требования.

Важно: требования первых двух очередей удовлетворяются в соответствии с ПЛБ со дня утверждения такового, а третья и четвертая очереди удовлетворяются по истечении одного месяца со дня утверждения ПЛБ.

Не исключено, что выяснится недостаток денежных средств для погашения требований кредиторов. В таком случае ликвидационной комиссии остается лишь реализовать имущество НКО на публичных торгах – и погасить за счет выручки требования.

Если осталось имущество

Очень важный момент в процедуре ликвидации НКО: если после того, как все кредиторы получили удовлетворение, осталось имущество, то оно не распределяется между участниками (как в коммерческих обществах). Оно может быть направлено на цели, ради которых НКО было создано и (или) на благотворительность. Если же это невозможно, то все поступает в доход государства.

Ликвидация НКО: последние шаги

После составления и утверждения окончательного ликвидационного баланса осталось зарегистрировать ликвидацию НКО, после чего сам процесс считается завершенным, а НКО – прекратившей свое существование.

Ликвидация НКО 2022 – непростой процесс с массой тонкостей. Сервис Консалтинг онлайн для комплексного юридического сопровождения бизнеса поможет избежать не только отказов, но и массы иных проблем, в том числе субсидиарных претензий.

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