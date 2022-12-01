Федресурс и лицензия по пожарной безопасности зданий и сооружений: сроки и порядок исполнения

Это требование, кстати, распространяется не только на юрлица, но и на ИП.

Что за обязанность и как ее исполнять?

Реестр Федресурс представляет собой электронную базу, куда юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны публиковать юридически значимые сведения о фактах своей деятельности. Одним из самых масштабных событий, подлежащих раскрытию в реестре, является наличие у предприятия лицензии. Соответствующая обязанность устанавливается подпунктом «м» пункта 7 статьи 7.1 ФЗ № 129.

Изучение норм законодательства говорит о том, что размещать в реестр необходимо сведения о любом виде лицензии – в том числе по пожарной безопасности зданий и сооружений.

Порядок публикации лицензии по пожарной безопасности зданий и сооружений в Федресурс

Начнем с того, что действующее законодательство обязывает компании и ИП публиковать в Федресурс сведения не только о получении лицензии. Любое изменение ее статуса тоже должно вноситься в реестр – аннулирование, переоформление, продление и тд.

Второй важный момент – сроки внесения сообщения. Сведения о лицензии публикуются по общему порядку – в течение трех рабочих дней с даты возникновения соответствующего факта.

То есть публиковать информацию нужно в указанный срок с момента получения лицензии или изменения ее статуса.

Каковы последствия невнесения сведений о лицензии по пожарной безопасности зданий и сооружений в Федресурс?

Ответственность для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей предусматривается ч.6-8 ст. 14.25 КоАП. Нарушение законодательства в части раскрытия информации приведет к штрафу до 50 000 рублей или дисквалификации должностного лица на срок до трех лет.

2021 год стал поворотным в части практики привлечения лиц к ответственности за Федресурс. Именно с того года и по сегодняшний день госорганы (Прокуратура, Росреестр и ФНС) уделяют пристальное внимание тому, как организации и ИП раскрывают информацию о своей деятельности в реестре.

Учитывая тот факт, что большинство о такой обязанности даже не слышало или просто ее не исполняло, количество предписаний от госорганов к сегодняшнему моменту исчисляется сотнями и тысячами.

В части лицензий пристальный контроль за компаниями и ИП установила Прокуратура. Она ежедневно направляет представления, в которых требует устранить нарушения и внести в Федресурс сведения о лицензиях. Предлагаем в качестве примеров изучить лишь малую часть таких документов:

Получение подобного предписания, которое может привести к штрафу или проверке, – всегда очень неприятное мероприятие. Чтобы не допустить негативных последствий, рекомендуем уже сейчас опубликовать в Федресурс сведения о лицензии по пожарной безопасности зданий и сооружений. Как это сделать?

Достаточно перейти на сайт fedresurs.online и оставить заявку на публикацию. Сообщение с информацией о лицензии появится в реестре уже спустя 40 минут, а вы будете уверены в том, что исполнили обязанность без нарушений и никакие последствия вам не грозят.

Чтобы опубликовать сведения о лицензии по пожарной безопасности зданий и сооружений, переходите на сайт fedresurs.online и оставляйте заявку в любой форме обратной связи!