АО обязаны размещать чистые активы в Федресурсе

Что говорит закон

Федресурс – реестр сведений о деятельности хозяйствующих субъектов, в который вносится множество данных. Некоторые данные вносят сами налоговики, например, данные регистрации налогоплательщиков. Но в иных случаях сами хозяйствующие субъекты обязаны вносить в Федресурс сведения, в том числе о стоимости чистых активов АО на последнюю отчетную дату (подпункт «к» пункта 7 ст. 7.1 закона № 129). Подчеркнем: эти сведения АО публикует самостоятельно в силу прямого указания закона.

Обязанность публиковать сведения о стоимости чистых активов имеется у любого АО, независимо от того, является оно публичным или нет. Этот вывод подтверждает и арбитражная практика (см. постановление 16-го ААС от 31.08.2020 № 16АП-3638/2018).

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В какие сроки должно быть отправлено сообщение

По общему правилу, на отправку сведений в Федресурс дается всего три рабочих дня с даты возникновения соответствующего факта. Причем заметьте: закон не устанавливает ни что является «соответствующим фактом», ни что считать датой его возникновения (см. п. 9 ст. 7.1 закона о госрегистрации).

Стоимость чистых активов АО определяется по данным бухучета согласно порядку, утвержденному Минфином (приказом от 28.08.2014 № 84н). Она представляет собой разницу между активами и пассивами, которые принимаются к расчету (п. 3 ст. 35 закона об АО).

Очевидно, что факт определения стоимости чистых активов АО взаимосвязан с составлением и утверждением бухгалтерской отчетности. Которая, как известно, считается сформированной в день подписания ее руководителем соответствующего АО (ст. 13 закона о бухучете).

За какой период представляются сведения

По общему правилу – за отчетный период, то есть за календарный год, с 1 января по 31 декабря (включительно). Исключение составляют случаи создания, реорганизации и ликвидации хозяйствующего субъекта.

Таким образом, стоимость чистых активов АО определяет по итогам календарного года. Представить в Федресурс сведения об их стоимости следует не позднее трех рабочих дней считая от даты подписания годовой отчетности.

Что будет за опоздание (непредставление)

Согласно ст. 14.25 КоАП, опоздание с представлением указанных сведений может вылиться в штраф в 5 тыс. руб. Ненаправление (к которому приравнено представление недостоверных сведений) данных о стоимости чистых активов может «стоить» должностным лицам АО до 10 тыс. руб. Повторные правонарушения такого характера, равно как и представление сведений ложных, может вылиться не только в штраф (до 50 тыс. руб.), но и трехлетнюю дисквалификацию.

Судебная практика

Заметим, что своевременное представление сведений о стоимости чистых активов АО помогает вообще исключить или снизить претензии не только контролеров, но и контрагентов.

Так, установив, что ответчик сообщил в Федресурс эти данные, суд уменьшил размер заявленной компенсации, подлежащей взысканию с него, в том числе и потому, что свою обязанность АО выполнило (постановление 13 ААС от 30.06.22 № 13АП-13319/2022).

Напротив, отсутствие в Федресурсе сведений о стоимости чистых активов может привести к крайне неблагоприятным последствиям, вплоть до привлечения к субсидиарной ответственности руководства в процессе банкротства. Ведь отсутствие в открытом доступе сведений о чистых активах АО при отрицательном их значении не позволяет кредиторам «отловить» момент появления признаков банкротства, что способствует увеличению размера кредиторской задолженности (см. постановление АС Московского округа от 09.07.2020 № Ф05-9549/2020).

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