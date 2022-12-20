Мониторинг Федресурс: как избавить себя от нарушений и автоматизировать публикацию сообщений в реестре

Ежегодно сотни компаний по всей стране привлекаются к ответственности и подвергаются проверкам со стороны госорганов из-за неисполнения обязанности по публикации сведений в Федресурс (практику приводим ниже).

Как своевременно размещать сообщения в реестр и не пропустить ни одного факта, подлежащего раскрытию в Федресурсе?

Обязанность по публикации сведений в Федресурсе существует с 2013 года. К настоящему времени различные федеральные законы устанавливают более 80 видов сообщений, которые должны размещаться в реестре. Среди них публикации с информацией о:

Лицензиях.

Членстве в СРО.

Ликвидации/реорганизации.

Аудите о финансовой отчетности.

Залоге.

Чистых активах.

Намерении должника/кредитора и т. д.

Данная обязанность очень масштабная и действует в отношении всех индивидуальных предпринимателей и юридических лиц страны.

С 2022 года госорганы стали уделять пристальное внимание факту исполнения компаниями обязанности по размещению сведений в Федресурс. Прокуратура, Росреестр и ФНС ежедневно направляют организациям предписания, постановления, требования и представления, суть которых сводится к необходимости в кратчайшие сроки устранить нарушения, привлечь к ответственности должностных лиц в компаниях и отчитаться о предпринятых мерах.

Мы собрали для вас немного практики привлечения лиц к ответственности за Федресурс. Ознакомиться с ней вы можете этой и этой ссылкам.

Предписания и постановления очень свежие, большинство датируется второй половиной 2022 года. Соответственно, госорганы только наращивают свой надзор за исполнением компаниями обязанности по публикации сведений в Федресурс. И можно предположить, что в следующем году штрафов и проверок станет еще больше.

Наверняка у вас возникли в голове следующие вопросы: как своевременно исполнять обязанность? Нужно размещать порядка 80 сообщений, как не пропустить событие? Сколько времени нужно тратить ежедневно на отслеживание факта наступления обязанности?

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