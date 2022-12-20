Ведение бизнеса

Мониторинг Федресурс: как избавить себя от нарушений и автоматизировать публикацию сообщений в реестре

Расскажем, как навсегда исключить риски штрафов и предписаний госорганов.

Версия для печати
Мониторинг Федресурс: как избавить себя от нарушений и автоматизировать публикацию сообщений в реестре
Иллюстрация: Arina Krasnikova/pexels

Ежегодно сотни компаний по всей стране привлекаются к ответственности и подвергаются проверкам со стороны госорганов из-за неисполнения обязанности по публикации сведений в Федресурс (практику приводим ниже).

Как своевременно размещать сообщения в реестр и не пропустить ни одного факта, подлежащего раскрытию в Федресурсе?

Обязанность по публикации сведений в Федресурсе существует с 2013 года. К настоящему времени различные федеральные законы устанавливают более 80 видов сообщений, которые должны размещаться в реестре. Среди них публикации с информацией о:

  • Лицензиях.

  • Членстве в СРО.

  • Ликвидации/реорганизации.

  • Аудите о финансовой отчетности.

  • Залоге.

  • Чистых активах.

  • Намерении должника/кредитора и т. д.

Данная обязанность очень масштабная и действует в отношении всех индивидуальных предпринимателей и юридических лиц страны.

С 2022 года госорганы стали уделять пристальное внимание факту исполнения компаниями обязанности по размещению сведений в Федресурс. Прокуратура, Росреестр и ФНС ежедневно направляют организациям предписания, постановления, требования и представления, суть которых сводится к необходимости в кратчайшие сроки устранить нарушения, привлечь к ответственности должностных лиц в компаниях и отчитаться о предпринятых мерах.

Мы собрали для вас немного практики привлечения лиц к ответственности за Федресурс. Ознакомиться с ней вы можете этой и этой ссылкам.

Предписания и постановления очень свежие, большинство датируется второй половиной 2022 года. Соответственно, госорганы только наращивают свой надзор за исполнением компаниями обязанности по публикации сведений в Федресурс. И можно предположить, что в следующем году штрафов и проверок станет еще больше.

Наверняка у вас возникли в голове следующие вопросы: как своевременно исполнять обязанность? Нужно размещать порядка 80 сообщений, как не пропустить событие? Сколько времени нужно тратить ежедневно на отслеживание факта наступления обязанности?

Справиться с этим поможет сервис «Мониторинг Федресурс»!

Мониторинг Федресурс – это автоматизированная система аналитики, которая осуществляет ежедневный онлайн мониторинг более 80 видов событий по вашей компании и ее контрагентам, чтобы исключить появление должников и неконтролируемой дебиторской задолженности.

Преимущества сервиса

  1. Исключение риска получения штрафа до 50.000 рублей или дисквалификации до 3 лет руководителя, бухгалтера и владельца компании.

  2. Организация контроля за деятельностью и финансовым состоянием ваших партнеров и контрагентов.

  3. Экономия до 150.000 рублей на оплату 730 часов рабочего времени сотрудника компании, осуществляющего мониторинг существенных фактов.

Сервис «Мониторинг Федресурс» в цифрах

Более 10.000 компаний находятся у нас на мониторинге существенных фактов. За 12 лет работы нашей компании (до 2020 года АО «ИКТ», а с 2020 года – АО «Федресурс онлайн») более 6 000 клиентов смогли защитить свой бизнес, используя информацию, поступающую от Мониторинга.

  • Ни один клиент не получил отказ или штраф от госорганов.

  • Не поступило ни одной жалобы.

  • Не было допущено ни одной просрочки публикации.

Также все клиенты сервиса «Мониторинг Федресурс» получают следующие привилегии:

  • Бесплатные консультации юристов-экспертов в области корпоративного права в РФ и за рубежом

  • Дайджест новостей корпоративного законодательства

  • Анализ мер гос. поддержки и льготных программ для вашего бизнеса

  • Календарь юридических, корпоративных и бухгалтерских событий

  • Правовая оценка ваших договоров

  • Доступ к базе знаний корпоративного юриста и много другое.

Вы можете защитить свой бизнес с помощью сервиса «Мониторинг Федресурс» всего за 500 рублей в месяц!

Переходите на сайт fedresurs-monitoring.ru и проверьте бесплатно все обязанности по Федресурсу за две минуты, исключив человеческий фактор!

Федресурс онлайн
Федресурс онлайн
«Федресурс онлайн» - сервис онлайн-публикаций в Федресурсе Вестнике госрегистрации

Некоммерческие организации

Объявлены имена лучших компаний и проектов социальной и экологической ответственности

На Церемонии вручения Премии «Управление изменениями. Визионеры» наградили компании и проекты, сохранившие наивысшую устойчивость в ответах на вызовы 2022 года.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Повышение квалификации для бухгалтеров

Бухгалтеры не знают упрощенные способы учета основных средств и капвложений

Как показали итоги обсуждений в процессе обучения на курсе «Шесть новых ФСБУ: Аренда, НМА, ОС, Капвложения, Документооборот, Запасы» бухгалтеры чаще всего спрашивают, что делать с полностью самортизированными основными средствами и не знают, какие упрощенные способы учета основных средств и капитальных вложений установлены ФСБУ 6/2020 и ФСБУ 26/2020.

ЭДО

Электронная подпись для внештатного исполнителя: зачем нужна и как настроить документооборот

Бизнес давно оценил преимущества удаленного взаимодействия с контрагентами и контролирующими службами. С физическими лицами тоже можно обмениваться электронными документами, но тогда исполнителю понадобится электронная подпись.

Электронная подпись для внештатного исполнителя: зачем нужна и как настроить документооборот

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
ЕНП (единый налоговый платеж)

🎃 Уведомление по ЕНП после сдачи декларации теряет свою актуальность

Некоторые бухгалтеры ошибочно полагают, что уведомление по ЕНП – это сообщение о том, какой конкретно налог уплачен налогоплательщиком. Но это не совсем так. Уведомление повествует о начисленной сумме, а не об уплаченной.

Отчетность в ПФР

Пока СФР не выдаст работодателям новые регномера, будет действовать номер от ПФР

С 2023 года ПФР и ФСС объединяются в единый Социальный фонд. Но сейчас у работодателей есть отдельные регномера как в ПФР, так и в ФСС. С 2023 году номер будет один. Его надо будет указывать в форме ЕФС-1.

Читать еще