Федресурс и лицензии на сбор и обработку опасных отходов: как опубликовать сообщение и исполнить обязанность?

Сотни тысяч предприятий по всей стране имеют различные лицензии на осуществление определенных видов деятельности. Однако подавляющее большинство компаний и ИП даже не предполагают, что наличие такого документа закрепляет за ними обязанность по публикации сведений о лицензиях в Федресурс.

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Федресурс и лицензии на сбор и обработку опасных отходов: как опубликовать сообщение и исполнить обязанность?
Иллюстрация: John Cameron/unsplash

Что это и как выполнить законные требования без правовых последствий?

Федресурс представляет собой электронную базу данных, куда ИП и юридические лица должны публиковать обязательные сведения о своей деятельности. Одним из таких фактов, подлежащих раскрытию в реестре, являются лицензии. Обязанность по их публикации в Федресурс устанавливается подпунктом «м» пункта 7 статьи 7.1 закона о госрегистрации юрлиц и ИП.

Вносить в реестр необходимо в том числе лицензии на сбор и обработку опасных отходов.

А теперь расскажем вам об этой процедуре подробнее, чтобы у вас сложилась целостная картина.

Регулятор установил часть требований в части процесса внесения сведений о лицензиях в Федресурс. Необходимо придерживаться нескольких нюансов:

  1. Раскрытию в реестре подлежат сведения не только о получении лицензии, но и об изменениях статуса документа. Переоформление, аннулирование, продление лицензии и т.д. – все это существенные факты, которые должны быть опубликованы в Федресурсе.

  2. У вашей компании сразу несколько лицензий? Необходимо будет разместить в реестре каждую, причем отдельными сообщениями. Технически в реестре отсутствует возможность вместить в одну публикацию информацию сразу о нескольких документах.

  3. Законодательство требует размещать сведения о лицензиях в Федресурсе в течение трех рабочих дней.

  4. Отсутствие обязательных сведений в реестре грозит административной ответственностью, согласно ч. 6 - 8 ст. 14.25 КоАП. Неисполнение требований законодательства в части раскрытия информации в Федресурсе может привести к штрафу до 50.000 рублей или дисквалификации должностного лица на срок до трех лет.

К слову, о правовых последствиях. Они вполне себе реальны, и 2022 год ярко это доказал.

Прокуратура с начала года установила жесткий надзор за исполнением компаниями требований в части публикации сведений в Федресурс. Это привело к тому, что сотни организаций по всей стране стали получать предписания от госоргана с требованиями не просто устранить нарушения, но и наказать ответственных за неисполнение обязанности лиц и отчитаться о проведенных мероприятиях в орган Прокуратуры.

Ознакомиться с примерами таких предписаний вы можете ниже:

Отсутствие сведений в Федресурсе о лицензии на сбор и обработку опасных отходов может привести к получению такого представления, что способно повлечь за собой штрафные санкции и проверки.

Как не допустить этого? Достаточно своевременно опубликовать в реестр сведения о лицензии! Обязанность будет исполнена, и никакие правовые последствия вас не настигнут.

Чтобы внести в Федресурс сведения о лицензии на сбор и обработку опасных отходов, переходите на сайт fedresurs.online и оставляйте заявку на публикацию. Ваше сообщение будет размещено уже спустя 40 минут – при этом вам ничего делать не придется!

Мнение «Федресурс онлайн» может не совпадать с мнением редакции «Клерка». Хотите высказаться сами?
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