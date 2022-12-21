Ведение бизнеса

Федресурс и лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов: публикация сведений в реестре

В отношении любой организации, которая занимается лицензируемыми видами деятельности, действует целый перечень обязанностей. Одной из них является раскрытие информации о лицензиях в Федресурсе – федеральном реестре сведений о деятельности юрлиц и ИП.

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Федресурс и лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов: публикация сведений в реестре
Иллюстрация: rawpixel-com/freepik

Зачем это делать и что будет, если нарушить установленные законом требования?

Необходимость публикации юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями сведений о лицензиях в Федресурсе закрепляется подпунктом «м» пункта 7 статьи 7.1 ФЗ № 129. Именно эта статья содержит перечень событий, о которых необходимо сообщать в реестр.

Толкование норм законодательства говорит нам о том, что публикации в Федресурс подлежат сведения о любой лицензии, включая те, что выдаются на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов.

Подробнее о размещении в Федресурсе лицензий на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов

Чтобы исполнить обязанность без нарушений, вам нужно обратить внимание на несколько нюансов:

  1. Публикации подлежат сведения о получении лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов, а также о любом изменении ее статуса – продление, переоформление и т. д.

  2. Делать это необходимо в течение трех рабочих дней с даты возникновения существенного факта. То есть в указанный срок с даты получения лицензии или изменения ее статуса.

  3. Если у юрлица или ИП имеется несколько лицензий, то размещать придется каждую отдельным сообщением.

Теперь перейдем к менее приятному – последствиям, которые могут настигнуть тех, кто не исполнял обязанность.

Последствия невнесения в Федресурс сведений о лицензиях

Административная ответственность за неисполнение обязанности предусмотрена ч. 6 – 8 ст. 14.25 КоАП:

  • Штраф до 50 000 рублей.

  • Дисквалификация должностного лица на срок до трех лет.

Указанные выше санкции вполне реальны и могут настичь любую организацию. 2022 год стал поворотным в части практики привлечения лиц к ответственности за Федресурс. Если раньше подобное было скорее единичными случаями, то сейчас юрлица и ИП массово получают предписания от Прокуратуры, которая пристально следит за тем, как они публикуют в реестр сведения о лицензиях.

Учитывая тот факт, что об обязанности до сих пор знает небольшой процент лиц, практика привлечения за лицензии стала пополняться едва ли не на ежедневной основе. В качестве примера приведем некоторые из представлений, направляемых Прокуратурой:

Обратите внимание на одну важную деталь! В направляемых документах госорган требует не просто устранить нарушения, но и привлечь к ответственности лица, которые должны были опубликовать сведения о лицензиях в Федресурс, а также в установленный срок отчитаться о принятых мерах.

Не получить подобное предписание можно только в одном случае – опубликовав сведения о лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов в реестр. Сделать это можно через портал «Федресурс онлайн».

Оставьте заявку на сайте fedresurs.online, и ваша публикация появится в реестре уже спустя 40 минут!

Федресурс онлайн
Федресурс онлайн
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Ведение бизнеса

Федресурс и лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов: публикация сведений в реестре

В отношении любой организации, которая занимается лицензируемыми видами деятельности, действует целый перечень обязанностей. Одной из них является раскрытие информации о лицензиях в Федресурсе – федеральном реестре сведений о деятельности юрлиц и ИП.

Федресурс и лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов: публикация сведений в реестре

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