Реорганизация ООО: пошаговая инструкция, процедуры

Расскажем, что такое реорганизация ООО, какие бывают формы и как происходит сам процесс.
Для чего проводится реорганизация общества с ограниченной ответственностью
Реорганизация ООО проводится не просто так, для этого должны быть основания:
решение, принятое собственниками бизнеса;
достижение целей компании;
низкая рентабельность;
необходимость вывода активов предприятия;
поглощение организацией конкурентов;
разделение бизнеса между собственниками;
необходимость изменения формы налогообложения.
Реорганизация общества с ограниченной ответственностью выступает одним из способов улучшения позиций бизнеса, а также кардинальным способом увеличения прибыли.
Формы реорганизации ООО – пять способов изменения
Реорганизация – процедура сложная, проводится она согласно ст. 57 ГК. Проходить она может в разных формах:
Слияние. В основе процесса лежит объединение юридических лиц. Происходит это по-разному. Соответственно, реорганизация ООО должна быть целевым инструментом для глобальной цели организации.
Присоединение. В основе процесса лежит присоединение одного или нескольких юридических лиц к уже имеющейся организации. Стоит отметить, что права и обязанности переходят к последней организации. Все присоединенные лица полностью утрачивают ранее принадлежащие им права на имущественные объекты, активы и обязательства.
Разделение. В основе процесса лежит полное прекращение функционирования компании. Организация утрачивает право на свою деятельность. Но при этом образуется два и более новых юридических лиц. Права собственности на имущественные объекты и активы переходят к другим лицам, этот вопрос решается индивидуально в заранее утвержденном соотношении.
Преобразование. Реорганизация в форме изменения организационно-правовой формы является преобразованием. Данный процесс актуален в том случае, когда ООО необходимо заменить на АО.
Выделение. В основе процесса лежит отделение одной или нескольких организаций. При этом ООО не прекращает деятельность, а лишь передает часть прав преемнику.
Выбор способа реорганизации ООО зависит от поставленной цели.
Процедура реорганизации
Реорганизация ООО – процедура трудоемкая и длительная. Она регламентируется целым комплексом законодательных норм. Для проведения процедуры нередко привлекают профильных специалистов. Такой подход направлен на сохранение временного ресурса и предотвращение отказов.
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Что лежит в основе организации, рассматриваем ниже.
Шаг № 1. Пришло время ставить цель
Принятие решения о необходимости реорганизации принимается общим собранием участников ООО. Они проводят голосование и фиксируют информацию в протоколе.В протоколе общего собрания указываются все необходимые сведения, согласно выбранной формы реорганизации.
Шаг № 2. Формирование новой уставной документации
Для каждой новой организации обязательно составляются новые Уставы, которые подлежат обязательной регистрации.
Шаг № 3. Извещение ФНС
После того, как протокол с решением об организации был оформлен, у предприятия есть три рабочих дня для извещения Налоговой службы по форме Р12003. Это обязательное действие. Инспектор ФНС фиксирует запись в ЕГРЮЛ.
Шаг № 4. Внесение сведений в ЕФРСФДЮЛ
В течение трех рабочих дней с даты принятия решения, необходимо внести сведения в Федресурс.
Шаг № 5. Информирование кредиторов – извещение в «Вестнике»
Любые действия с ООО всегда фиксируются в «Вестнике». Процесс реорганизации не является исключением. Информация обязательно публикуется в СМИ 2 раза, с периодичностью 1 раз в месяц с момента внесения изменений в ЕГРЮЛ.
Шаг № 6. Инвентаризация
Процедура обязательная, проводится в срок, установленный генеральным директором или советом учредителей.
Шаг № 7. Формирование отчетности
Отчетность формируется по итогам предшествующей инвентаризации.
А что потом?
После того, как все шаги будут успешно пройдены, права и обязанности передаются новым организациям. Не стоит забывать и об активах.
Созданные предприятия, а именно их материально ответственные лица, получают:
ценности, которые ранее принадлежали ликвидированным юридическим лицам;
материальные активы;
документальные архивы.
Важные нюансы
Правопреемник получает не только права и обязанности ликвидированного юридического лица, но и долги (в зависимости от формы реорганизации ООО они переходят частично или полностью).
Реорганизация юридического лица осуществляется только в установленную форму.
В случае с принудительной реорганизацией, управление делами может быть передано управляющему.
Как обстоят дела с работниками?
Реорганизация ООО не является основанием для увольнения сотрудников. Работодателю необходимо просто следовать установленному алгоритму:
Юридическое лицо, подлежащее реорганизации, уведомляет сотрудников о грядущих изменениях. Это позволит сотрудникам согласиться на новые условия работы или отказаться от места на предприятии.
Новое юридическое лицо или правопреемник утверждает расписание и издает соответствующие приказ о признании коллектива предприятия новыми сотрудниками.
С оставшимися работниками составляется дополнительное соглашение, которое прикрепляется к основному трудовому договору. В документе отражаются изменения условий труда и/или новые сведения о работодателе.
Внесение соответствующих записей в трудовые книжки.
Когда реорганизация считается завершенной
Процедура реорганизации ООО является завершенной только после государственной регистрации новых или обновленных юридических лиц. Однако в случае с формой присоединения, о реорганизации свидетельствует соответствующая запись в ЕГРЮЛ.
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