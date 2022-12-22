Реорганизация компании

Реорганизация ООО: пошаговая инструкция, процедуры

Реорганизация общества с ограниченной ответственностью – это изменение внутренней составляющей юридического лица. При этом ликвидация предприятия происходит не всегда. В основе процесса лежит переход юридической формы в другие образования с передачей прав и обязанностей другому юридическому лицу.

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Реорганизация ООО: пошаговая инструкция, процедуры
Иллюстрация: cottonbro studio/pexels

Расскажем, что такое реорганизация ООО, какие бывают формы и как происходит сам процесс.

Для чего проводится реорганизация общества с ограниченной ответственностью

Реорганизация ООО проводится не просто так, для этого должны быть основания:

  • решение, принятое собственниками бизнеса;

  • достижение целей компании;

  • низкая рентабельность;

  • необходимость вывода активов предприятия;

  • поглощение организацией конкурентов;

  • разделение бизнеса между собственниками;

  • необходимость изменения формы налогообложения.

Реорганизация общества с ограниченной ответственностью выступает одним из способов улучшения позиций бизнеса, а также кардинальным способом увеличения прибыли.

Формы реорганизации ООО – пять способов изменения

Реорганизация – процедура сложная, проводится она согласно ст. 57 ГК. Проходить она может в разных формах:

  1. Слияние. В основе процесса лежит объединение юридических лиц. Происходит это по-разному. Соответственно, реорганизация ООО должна быть целевым инструментом для глобальной цели организации.

  2. Присоединение. В основе процесса лежит присоединение одного или нескольких юридических лиц к уже имеющейся организации. Стоит отметить, что права и обязанности переходят к последней организации. Все присоединенные лица полностью утрачивают ранее принадлежащие им права на имущественные объекты, активы и обязательства.

  3. Разделение. В основе процесса лежит полное прекращение функционирования компании. Организация утрачивает право на свою деятельность. Но при этом образуется два и более новых юридических лиц. Права собственности на имущественные объекты и активы переходят к другим лицам, этот вопрос решается индивидуально в заранее утвержденном соотношении.

  4. Преобразование. Реорганизация в форме изменения организационно-правовой формы является преобразованием. Данный процесс актуален в том случае, когда ООО необходимо заменить на АО.

  5. Выделение. В основе процесса лежит отделение одной или нескольких организаций. При этом ООО не прекращает деятельность, а лишь передает часть прав преемнику.

Выбор способа реорганизации ООО зависит от поставленной цели.

Процедура реорганизации

Реорганизация ООО – процедура трудоемкая и длительная. Она регламентируется целым комплексом законодательных норм. Для проведения процедуры нередко привлекают профильных специалистов. Такой подход направлен на сохранение временного ресурса и предотвращение отказов.

Онлайн-реорганизация под ключ – эффективное решение для любой формы реорганизации ООО. Позволит избежать отказов ФНС, а также существенно сократить затраты и сроки на проведения процедуры.

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Что лежит в основе организации, рассматриваем ниже.

Шаг № 1. Пришло время ставить цель

Принятие решения о необходимости реорганизации принимается общим собранием участников ООО. Они проводят голосование и фиксируют информацию в протоколе.В протоколе общего собрания указываются все необходимые сведения, согласно выбранной формы реорганизации.

Шаг № 2. Формирование новой уставной документации

Для каждой новой организации обязательно составляются новые Уставы, которые подлежат обязательной регистрации.

Шаг № 3. Извещение ФНС

После того, как протокол с решением об организации был оформлен, у предприятия есть три рабочих дня для извещения Налоговой службы по форме Р12003. Это обязательное действие. Инспектор ФНС фиксирует запись в ЕГРЮЛ.

Шаг № 4. Внесение сведений в ЕФРСФДЮЛ

В течение трех рабочих дней с даты принятия решения, необходимо внести сведения в Федресурс.

Шаг № 5. Информирование кредиторов – извещение в «Вестнике»

Любые действия с ООО всегда фиксируются в «Вестнике». Процесс реорганизации не является исключением. Информация обязательно публикуется в СМИ 2 раза, с периодичностью 1 раз в месяц с момента внесения изменений в ЕГРЮЛ.

Шаг № 6. Инвентаризация

Процедура обязательная, проводится в срок, установленный генеральным директором или советом учредителей.

Шаг № 7. Формирование отчетности

Отчетность формируется по итогам предшествующей инвентаризации.

А что потом?

После того, как все шаги будут успешно пройдены, права и обязанности передаются новым организациям. Не стоит забывать и об активах.

Созданные предприятия, а именно их материально ответственные лица, получают:

  • ценности, которые ранее принадлежали ликвидированным юридическим лицам;

  • материальные активы;

  • документальные архивы.

Важные нюансы

  • Правопреемник получает не только права и обязанности ликвидированного юридического лица, но и долги (в зависимости от формы реорганизации ООО они переходят частично или полностью).

  • Реорганизация юридического лица осуществляется только в установленную форму.

  • В случае с принудительной реорганизацией, управление делами может быть передано управляющему.

Как обстоят дела с работниками?

Реорганизация ООО не является основанием для увольнения сотрудников. Работодателю необходимо просто следовать установленному алгоритму:

  • Юридическое лицо, подлежащее реорганизации, уведомляет сотрудников о грядущих изменениях. Это позволит сотрудникам согласиться на новые условия работы или отказаться от места на предприятии.

  • Новое юридическое лицо или правопреемник утверждает расписание и издает соответствующие приказ о признании коллектива предприятия новыми сотрудниками.

  • С оставшимися работниками составляется дополнительное соглашение, которое прикрепляется к основному трудовому договору. В документе отражаются изменения условий труда и/или новые сведения о работодателе.

  • Внесение соответствующих записей в трудовые книжки.

Когда реорганизация считается завершенной

Процедура реорганизации ООО является завершенной только после государственной регистрации новых или обновленных юридических лиц. Однако в случае с формой присоединения, о реорганизации свидетельствует соответствующая запись в ЕГРЮЛ.

Справиться с процессом реорганизации ООО можно самостоятельно, или доверив процесс специалистам. Сервис Консалтинг онлайн предоставляет комплексные услуги по реорганизации. Все что нужно – предоставить пакет документов. Специалисты действуют с учетом установленных законодательных актов. Мы гарантируем полное сопровождение, а также экономию времени и денежных средств.

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