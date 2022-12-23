Реорганизация компании

Реорганизация АО: пошаговая инструкция по реорганизации акционерного общества

Реорганизация АО – изменение внутренней составляющей юридического лица. Что это значит? Предприятие уходит под контроль другой компании, объединяется с другой организацией или разделяется на несколько предприятий. В любом случае происходит смена руководства и передачи прав на имущество, активов и обязательств.

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Реорганизация АО: пошаговая инструкция по реорганизации акционерного общества
Иллюстрация: Ryan Quintal/unsplash

Расскажем, как пройти этот процесс.

Когда реорганизация акционерного общества необходима?

Реорганизация АО – это не просто спонтанное решение. Для проведения процедуры должны быть основания:

  • решение о реорганизации предприятия было принято собственниками бизнеса;

  • необходимость достижения определенных целей;

  • необходимость повышения рентабельности предприятия;

  • поглощение организацией конкурентов;

  • необходимость разделения бизнеса между собственниками;

  • необходимость перехода на другую форму налогообложения.

Часто, реорганизация акционерного общества используется с целью повышения рентабельности бизнеса, а также повышения его позиций.

Формы реорганизации АО

Согласно действующему законодательству, реорганизация акционерного общества может проходить следующими способами (ст. 57 ГК):

  • Слияние. Процесс слияние подразумевает объединение нескольких юридических лиц . В законе нет ограничений на количество объединений, это может быть две и более компаний. Учитывается основная цель и задача. Это означает, что слияние происходит только для выполнения глобальной цели компании.

  • Присоединение. Данная форма подразумевает присоединение компаний к уже имеющейся организации. Количество компаний может быть любым. Отличительная черта присоединения – это утрата присоединенными юридическими лицами прав на имущество, активы и обязательства.

  • Разделение. Данная форма подразумевает полное прекращение деятельности компании. При этом, организация разделяются на несколько юридических лиц. Все ранее принадлежавшие компании активы, имущество и обязательства переходят к другим лицам.

  • Преобразование. Форма преобразования используется в том случае, когда АО необходимо сменить организационно-правовую форму предприятия.

  • Выделение. Данная форма подразумевает выделение ведущей организации. Действующее АО может быть реорганизовано путем выделения одного или нескольких АО.

При выборе формы реорганизации АО, необходимо учитывать основную цель. Реорганизация выступает целевым инструментом, применение которого возможно только при наличии определенных оснований.

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Процедура реорганизации: 7 важных шагов

Процедура реорганизации, вне зависимости от выбранной формы, проводится в несколько шагов.

Шаг № 1. Постановка цели

Вопрос о необходимости реорганизации принимается руководителями компании. У такого решения обязательно должна быть цель. В ходе заседания акционеров, устанавливается не только форма реорганизации, а также сроки. Все решения фиксируются в соответствующем протоколе.

Шаг № 2. Инвентаризация и формирование промежуточного отчета

Инвентаризация – процедура обязательная. Ее проведение осуществляется в установленный период, принятый на совете учредителей. Отчет формируется по итогам предшествующей инвентаризации.

Шаг № 3. Оформление финансовых реорганизационных документов

В зависимости от выбранной формы реорганизации, необходимо подготовить соответствующий документ.

Для слияния, присоединения и преобразования потребуется передаточный акт. Для других форм – разделительный баланс.

Шаг № 4. Обращение в Налоговую службу

Извещение ФНС является обязательным шагом на пути реорганизации. Оповестить службу необходимо в течение трех суток после подписания протокола. Запись о реорганизации предприятия появится в ЕГРЮЛ.

Шаг № 5. Извещение в СМИ

Действия АО, ООО и других юридических лиц фиксируются в «Вестнике государственной регистрации» и на официальном сайте Единого федерального реестра юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности.

Шаг № 6. Запрос в ПФР и ФНС

Нужно подтвердить отсутствие задолженностей перед Пенсионным фондом. Направьте запрос и закажите соответствующую выписку. Так же необходимо провести сверку расчетов с налоговой инспекцией.

Шаг № 7. Формирование новой уставной документации

В зависимости от выбранной формы реорганизации, возможно придется принимать новый устав, либо вносить изменения. Однако и те и другие действия подлежат государственной регистрации.

Реорганизация успешно завершена – что делать дальше?

Подтверждением реорганизации АО выступает государственная регистрация новых юридических лиц, а также полная передача прав, активов и имущества. В случае с формой присоединения, на факт завершения процесса указывает запись в ЕГРЮЛ. Теперь компания работает по новому уставу.

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