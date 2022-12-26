Заключили договор лизинга? Лизингодателю дается три дня на обязательную публикацию в Федресурсе!

Зачем публиковать сведения о лизинге в Федресурсе?

Точно нельзя избегать отправки сообщений в Федресурс на том основании, что «где сказано, что это обязательно?» и, тем более, «им надо – пусть они и вносят», – большая ошибка.

Сообщать в Федресурс о заключении лизингового договора – обязанность лизингодателя, прямо предусмотренная законом (п. 3 ст. 10 закона от 29.10.1998 № 164-ФЗ). Вносить надо следующие данные:

номер и дату договора;

дату начала и окончания лизинга (согласно договору);

наименование и данные лизингодателя (ИНН и проч.);

аналогичные данные и наименование лизингополучателя;

идентификаторы имущества – предмета лизинга.

В противном случае могут последовать санкции по ст. 14.25 КоАП – штраф до 50 тыс. руб. или дисквалификация – от года до трех лет.

Вывод: не стоит рисковать финансовыми потерями и ставить себя под угрозу дисквалификации. Чем скорее будет отправлено сообщение в Федресурс о заключении договора лизинга – тем лучше.

Оптимальный инструмент для этого – отправка сообщения на портале «Федресурс онлайн». Не придется получать еще одну КЭП и тратить лишние деньги (госпошлина включена в стоимость). Весь процесс отправки сведений на Федресурс займет не более 1,5 ч.

Срок на публикацию в Федресурсе – три дня

Принят законопроект (№ 159708-8), конкретизирующий срок отправки сведений о заключении договора лизинга. Так, в ч. 3 ст. 10 закона о лизинге прямо будет указано на то, что вышеуказанные сведения должны быть внесены в Федресурс не позднее трех рабочих дней с даты передачи предмета лизинга лизингополучателю.

При изменении:

предмета лизинга;

изменения его обозначений (цифрового, буквенного и т. п.);

даты окончания срока лизинга;

данных лизингополучателя

данные об этом также должны быть отправлены на Федресус не позднее тех же трех рабочих дней.

Задачи законодателя понятны: избежать ситуаций, когда одно и то же оборудование недобросовестный владелец передает в лизинг дважды. Ведь моменты заключения договора и фактической передачи могут быть существенно разнесены по времени, и несмотря на то, что бумаги подписаны, в физическое использование предмет нередко еще не передан.

Да и лизингополучатели не всегда безупречны: нередко уже после заключения договора они вообще отказываются от договора до передачи предмета. В итоге данные в Федресурсе вводят в заблуждение пользователей, что противоречит сути этого инструмента.

Сделайте заявку на публикацию сообщения в Федресурсе – и через несколько минут вы получите исчерпывающую информацию о публикации.