Реорганизация МУП (ГУП) – пошаговая инструкция

Расскажем, почему нужно реорганизовать предприятие и как это происходит.
Реорганизация МУП (ГУП) – почему это нужно сделать
Реорганизация МУП (ГУП) проводится на законных основаниях. В начале 2020 года вступил в силу закон от 27.12.2019 № 485-ФЗ.
Согласно принятым поправкам, деятельность некоторых ГУП и МУП запрещается (это касается конкурентных товарных рынков). Но, некоторые организации, которые не попадают под установленные нормы, могут продолжить свою работу.
Список сфер деятельности организаций которые не подлежат реорганизации следующий:
сфера культуры;
сфера искусства;
сфера обращения с радиоактивными отходами;
сфера естественной монополии;
сфера обеспечения жизнедеятельности и т.д.
Важно! Если компания не подходит под установленный список, она должна быть реорганизована или ликвидирована согласно установленному порядку, и в определенный период.
Формы реорганизации МУП (ГУП)
Реорганизация МУП (ГУП), как и других организаций, проводится согласно установленным формам. Выбор формы зависит от поставленной цели. Вне зависимости от варианта, в основе реорганизации лежит частичная или полная передача имущественных прав, обязанностей и активов новому юридическому лицу.
Согласно действующему законодательству, формы реорганизации МУП (ГУП) может быть следующими:
Слияние. Муниципальное учреждение может объединиться с иными организациями. Главная задача – достижение ранее установленной цели.
Присоединение. Муниципальное учреждение присоединяется к уже действующей компании или компаниям (без ограничений).
Разделение. МУП (ГУП) полностью прекращает деятельность, и разделяется на несколько компаний. Примечательно, что обязательному разделению подлежат активы, имущественные права и обязанности.
Преобразование. МУП (ГУП) может быть преобразовано в другую форму юридического лица.
Выделение. Среди всех объединенных компаний, выделяется основная.
Выбрать можно любую форму из перечисленных. Главное – необходимо учитывать нормы действующего законодательства, а также цель процесса.
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Реорганизация МУП (ГУП) – пошаговая инструкция
Главная особенность процесса реорганизации заключается в необходимости отчуждения МУП (ГУП) в собственность юридических или физических лиц.
Реорганизация МУП (ГУП) – пошаговая инструкция
Принятие решения. Решение о необходимости реорганизации принимается на законодательном уровне, или на совете учредителей. Информация обязательно фиксируется в протоколе. Документ подписывается всеми участниками голосования.
Извещение налоговой службы. ФНС необходимо известить о процессе реорганизации. Для этого в налоговую службу направляется извещение в письменной форме, но только в ту организацию, которая территориально относится к компании. На процедуру отводится три рабочих дня, после подписания протокола о реорганизации. Также требуется публикация в ЕФРСФДЮЛ. В течение 3-х рабочих дней с даты принятия решения публикуем сообщение в Едином федеральном реестре юридических значимых сведений (ЕФРСФДЮЛ).
Инвентаризация. Процедура инвентаризации и аудита с учетом получения аудиторского заключения является обязательным процессом.
Публикация в СМИ. Информация о реорганизации, а также регулярное обновление сведений о процедуре, необходимо публиковать дважды с периодичностью один раз в месяц в месяц в журнале «Вестник государственной регистрации».
Формирование промежуточного баланса. Отчет формируется по итогам предшествующей инвентаризации.
Составление передаточного акта. Документ формируется на основании бухгалтерских документов, а также ранее составленного аудиторского заключения. Передаточный акт содержит расчет балансовой стоимости. В нём должны быть урегулированы все вопросы касающиеся правопреемства.
Собрание новых участников. На собрании утверждается новый устав и назначается управляющий, который одновременно и становится директором компании.
Процедура реорганизации МУП (ГУП) считается завершенной после того, как все полномочия и имущества переходят к новому правопреемнику.
Когда реорганизация должна быть завершена?
Законодательством РФ установлен срок перехода МУП (ГУП) в другую организационно-правовую форму. На этот период отводится – 5 лет. Если перерегистрация нецелесообразна, в установленный период необходимо провести полную ликвидацию.
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