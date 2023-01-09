Реорганизация МУП (ГУП) – пошаговая инструкция

Расскажем, почему нужно реорганизовать предприятие и как это происходит.

Реорганизация МУП (ГУП) – почему это нужно сделать

Реорганизация МУП (ГУП) проводится на законных основаниях. В начале 2020 года вступил в силу закон от 27.12.2019 № 485-ФЗ.

Согласно принятым поправкам, деятельность некоторых ГУП и МУП запрещается (это касается конкурентных товарных рынков). Но, некоторые организации, которые не попадают под установленные нормы, могут продолжить свою работу.

Список сфер деятельности организаций которые не подлежат реорганизации следующий:

сфера культуры;

сфера искусства;

сфера обращения с радиоактивными отходами;

сфера естественной монополии;

сфера обеспечения жизнедеятельности и т.д.

Важно! Если компания не подходит под установленный список, она должна быть реорганизована или ликвидирована согласно установленному порядку, и в определенный период.

Формы реорганизации МУП (ГУП)

Реорганизация МУП (ГУП), как и других организаций, проводится согласно установленным формам. Выбор формы зависит от поставленной цели. Вне зависимости от варианта, в основе реорганизации лежит частичная или полная передача имущественных прав, обязанностей и активов новому юридическому лицу.

Согласно действующему законодательству, формы реорганизации МУП (ГУП) может быть следующими:

Слияние . Муниципальное учреждение может объединиться с иными организациями. Главная задача – достижение ранее установленной цели.

Присоединение . Муниципальное учреждение присоединяется к уже действующей компании или компаниям (без ограничений).

Разделение . МУП (ГУП) полностью прекращает деятельность, и разделяется на несколько компаний. Примечательно, что обязательному разделению подлежат активы, имущественные права и обязанности.

Преобразование . МУП (ГУП) может быть преобразовано в другую форму юридического лица.

Выделение. Среди всех объединенных компаний, выделяется основная.

Выбрать можно любую форму из перечисленных. Главное – необходимо учитывать нормы действующего законодательства, а также цель процесса.

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Реорганизация МУП (ГУП) – пошаговая инструкция

Главная особенность процесса реорганизации заключается в необходимости отчуждения МУП (ГУП) в собственность юридических или физических лиц.

Реорганизация МУП (ГУП) – пошаговая инструкция

Принятие решения. Решение о необходимости реорганизации принимается на законодательном уровне, или на совете учредителей. Информация обязательно фиксируется в протоколе. Документ подписывается всеми участниками голосования. Извещение налоговой службы. ФНС необходимо известить о процессе реорганизации. Для этого в налоговую службу направляется извещение в письменной форме, но только в ту организацию, которая территориально относится к компании. На процедуру отводится три рабочих дня, после подписания протокола о реорганизации. Также требуется публикация в ЕФРСФДЮЛ. В течение 3-х рабочих дней с даты принятия решения публикуем сообщение в Едином федеральном реестре юридических значимых сведений (ЕФРСФДЮЛ). Инвентаризация. Процедура инвентаризации и аудита с учетом получения аудиторского заключения является обязательным процессом. Публикация в СМИ. Информация о реорганизации, а также регулярное обновление сведений о процедуре, необходимо публиковать дважды с периодичностью один раз в месяц в месяц в журнале «Вестник государственной регистрации». Формирование промежуточного баланса. Отчет формируется по итогам предшествующей инвентаризации. Составление передаточного акта. Документ формируется на основании бухгалтерских документов, а также ранее составленного аудиторского заключения. Передаточный акт содержит расчет балансовой стоимости. В нём должны быть урегулированы все вопросы касающиеся правопреемства. Собрание новых участников. На собрании утверждается новый устав и назначается управляющий, который одновременно и становится директором компании.

Процедура реорганизации МУП (ГУП) считается завершенной после того, как все полномочия и имущества переходят к новому правопреемнику.

Когда реорганизация должна быть завершена?

Законодательством РФ установлен срок перехода МУП (ГУП) в другую организационно-правовую форму. На этот период отводится – 5 лет. Если перерегистрация нецелесообразна, в установленный период необходимо провести полную ликвидацию.

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