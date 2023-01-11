Как происходит реорганизация некоммерческой организации (НКО)?

В каких случаях проводится реорганизация, и что для этого требуется.

Реорганизация некоммерческой организации – основные виды

Процедура реорганизации, равно как и ликвидация, является прямым основанием для прекращения деятельности юридического лица. Отличительной чертой между реорганизацией и ликвидацией выступает процесс распределения прав, имущества и активов юридического лица.

Наконец, для начала реорганизации, у некоммерческой организации должны быть основаниями. Опираясь на положения ГК, процедура передачи прав и обязанностей бывает:

добровольной;

принудительной.

Добровольная реорганизация НКО

Добровольный процесс проводится по одной из форм: слияние, присоединение, разделение, выделение или преобразование. Процедура реорганизации осуществляется на основании решения уполномоченного органа управления. В уставе предприятия должны содержаться полные сведения об органе управления, который имеет право принимать решения о необходимости проведения процедуры.

Добровольная реорганизация НКО проводится по следующим причинам:

необходимость расширения бизнеса;

достижение целей бизнеса;

необходимость повышения рентабельности компании;

необходимость разделения бизнеса и т.д.

Т. е. процедура выполняется для достижения заданной цели. Реорганизация некоммерческой организации считается полностью целевым инструментом, который функционирует на благо компании.

Важно! В некоторых ситуациях, реорганизация может проводиться по решению суда.

Принудительная реорганизация НКО

Что это за процедура? Стоит отметить, что ее применение возможно только к двум формам: разделению и выделению.

Принудительная процедура возможна только по решению суда или уполномоченного органа. По факту, это далеко не целевой процесс.

Необходимость проведения принудительной реорганизации установлена законом РФ. Применить ее можно также к форме слияния, присоединения или преобразования, но только на основании согласия уполномоченного государственного органа.

Какие формы реорганизации некоммерческих организаций существуют?

По отношению к НКО может быть применимо пять основных форм реорганизации. В основе процедуры лежит частичная или полная передача прав предшественника новому юридическому лицу.

П. 2 ст. 16 закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ предусматривает следующие формы реорганизации некоммерческих организаций:

Слияние. НКО объединяется с несколькими компаниями, для достижения определенной цели. Присоединение. НКО присоединяется к уже существующей организации. Ограничений по количеству компаний нет. Разделение. НКО полностью прекращает деятельность, происходит разделение на новые организации. Разделу подлежат активы, имущество и права юридического лица. Преобразование. НКО может быть преобразовано в ООО, АО и т.д. Выделение. Среди компаний, выделяют основную компанию.

Выбор формы реорганизации некоммерческих организаций зависит от ранее поставленной цели. Стоит отметить, что процедура является полностью целевым инструментом. Ее проведение возможно только при наличии определенных оснований.

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Как проводится реорганизация – основные этапы

Реорганизация НКО включает несколько важных этапов, прохождение которых является обязательным процессом:

Первый этап

Уполномоченный орган или суд, принимает решение о том, что требуется проведение реорганизации. Для этого должны быть основания. Решение принимается на заседании, и обязательно фиксируется в протоколе. Документ обязательно подписывается Председателем и Секретарем заседания.

Второй этап

Подача заявления о реорганизации НКО в Министерство юстиции. Запрос подается в форме Р12003 в двух экземплярах. Первый экземпляр обязательно заверяется нотариально, второй экземпляр подается в обычной письменной форме. Подать заявление вместе со списком документов необходимо в течение трех дней после того как был подписан протокол заседания.

Третий этап

Внесение сведений в ЕГРЮЛ. Министерство Юстиции проводит проверку документов организации, а также изучает запрос. Если предоставленный пакет документации соответствует установленному законодательству, Министерство юстиции направляет их в ФНС, а налоговая служба вносит соответствующую запись в ЕГРЮЛ.

Четвертый этап

Получение подтверждения о том, что процедура реорганизации начата. Документ предоставляется сразу после внесения сведений в ЕГРЮЛ.

Пятый этап

Публикация данных в СМИ. НКО обязана дважды с периодичностью один раз в месяц публиковать информацию о течение процесса реорганизации. Данные публикуются в журнале «Вестник государственной регистрации».

Важно! Если реорганизация осуществляется по форме преобразования, публикации в СМИ необязательны.

Шестой этап

Подача документов на регистрацию нового юридического лица, или сведений об юридическом лице, которое прекращает свою деятельность. Сделать это необходимо в течение трех месяцев, после того как сведения будут внесены в ЕГРЮЛ.

Когда реорганизация завершена?

Реорганизация некоммерческой организации считается завершенной, когда в ЕГРЮЛ появятся сведения о создании новой НКО или сведений, о прекращении деятельности старых юридических лиц.

Процедура проводится в несколько этапов. Это трудоемкий процесс, который рекомендуется доверить профессионалам. Портал «Консалтинг.Онлайн» предоставляет комплексные услуги по реорганизации НКО. В обязанности экспертов входит формирование пакета документов и отчетности, составление официальных запросов и полное сопровождение.

Реорганизация НКО с «Консалтинг.Онлайн» – это соблюдение норм и требований действующего законодательства.