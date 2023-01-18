Реорганизация в форме преобразования. Как преобразовать юридическое лицо без нарушений: пошаговая инструкция

Как проводится эта процедура? На что нужно обращать внимание при ее реализации?
Этапы реорганизации путем преобразования
Первое, на что нужно обратить внимание – организационно-правовая форма компании перед проведением процедуры. Исходя из этого может возникнуть необходимость реализации тех или иных действий.
В целом этапы преобразования включают в себя следующие действия.
1. Подготовка в процедуре
В рамках этого этапа подготавливается проект устава или учредительного договора новой организации. Если есть необходимость, требуется определение цены выкупа акций юридического лица.
Также в рамках этого этапа проводится полная инвентаризация имущества.
Если в процедуру реорганизации в форме преобразования вступает акционерное общество, необходимо составить перечень владельцев акций, правомочных направить требование о выкупе обществом принадлежащих им ценных бумаг.
2. Организация общего собрания участников/акционеров и проведение основных мероприятий процедуры
Для начала проводится общее собрание участников или акционеров компании, на котором принимается решение о проведении реорганизации в форме преобразования. Оно оформляется в виде протокола.
Также на заседании вносится ясность относительно порядка и условий процедуры, включая такой важный в рамках преобразования аспект, как порядок обмена долей или акций участников. Также должны быть утверждены учредительные документы.
Что еще входит в основной этап процедуры:
Направить уведомление в регистрирующий орган о начале преобразования. Для этого необходимо заполнить форму Р12003 и в течение трех рабочих дней с момента принятия решения о реорганизации уведомить инстанцию.
Разместить сообщение о реорганизации в Федресурсе – так же в течение трех рабочих дней с даты принятия решения.
Внести информацию о процедуре в журнал «Вестник государственной регистрации». В издании должны быть опубликованы две записи о реорганизации – с периодичностью в месяц.
Если в процедуру входит акционерное общество, то необходимо выкупить акции у акционеров. Если же ООО, потребуется регистрация выпуска акций.
3. Регистрация нового общества
Подтверждением успешно проведенного преобразования является внесение соответствующей отметки в ЕГРЮЛ. Чтобы ее получить, уполномоченное от организации лицо должно подать в налоговую инспекцию собранную документацию и заявление по форме Р12016.
Существует ряд ограничений на проведение данной формы реорганизации – не всегда она может быть реализована. Что к ним относится?
Ограничения на проведение преобразования
Первое, с чего следует начать: преобразование юридического лица не должно применяться с целью реализации коррупционных схем, сокрытия имущества и прочих незаконных действий.
Также закон четко описывает случаи, когда процедура не может быть реализована:
АО и ООО не могут быть преобразованы в государственные предприятия.
Коммерческие компании не могут быть реорганизованы в НКО.
При намерении провести данную процедуру или уже в процессе ее реализации необходимо учитывать ряд особенностей, пренебрежение которыми может обернуться нарушениями. Обратите на них внимание!
Нюансы реорганизации в форме преобразования
Большое количество вопросов вызывает бухгалтерская отчетность – как она оформляется при преобразовании? Бухгалтер не должен оформлять вступительную и заключительную отчетность. При смене ОПФ бух. учет ведется непрерывно, «в штатном режиме».
Без изменений остается и состав отчетности. Отчетный период рассчитывается как календарный год. В новую отчетность включаются месяцы до и после проведения преобразования. Учет должен охватить статистические данные за аналогичный прошлый период.
Такой вид реорганизации предполагает, что весь объем прав и обязанностей перед контрагентами и третьими лицами у компании остаётся прежним. компания, у которой после процедуры сменилась организационно-правовая форма, является полноценным правопреемником прежней. Вновь созданному юрлицу будет присвоен новый ИНН.
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