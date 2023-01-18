Реорганизация юридического лица в форме выделения: как проводится процедуры и когда выделение актуально

В каких конкретно ситуация актуально проведение данной процедуры?

Реорганизация путём выделения: когда проводится?

Создание новой компании с сохранением функционирования прежней требуется в целом ряде случаев:

Желание масштабирования бизнеса, увеличения направления хозяйственной деятельности. Необходимость разрешить имеющиеся корпоративные споры. Потребность реструктуризировать задолженности, передав частично долговые обязательства новому юридическому лицу. Наличие в компании сложной и громоздкой структуры управления и необходимость ее упрощения. Возникновение между партнерами разногласий при желании сохранить дело. Необходимость финансово оздоровить компанию и/или предотвратить ее несостоятельность.

Чаще всего реорганизация посредством выделения выступает в качестве альтернативы полному закрытию организации.

Какие этапы придется пройти, что реорганизация в форме выделения прошла успешно?

Этапы реорганизация путем выделения

Обязательным условием для проведения процедуры является принятие решения учредителями (участниками) или компетентным органом общества о реорганизации. Отдельные ситуации могут требовать соответствующего решения суда.

Войти в процедуру реорганизации могут две и более компаний, причем организации могут отличаться друг от друга организационно-правовой формой.

В целом весь процесс и последующие действия можно разделить на этапы:

Проведение инвентаризации имущества организации, по итогам которой собственники бизнеса получают сведения об активах Общества и актуальные данные баланса. Далее разрабатывается передаточный акт. В этом документе находят отражение сведения касательно прав и обязанностей, которые после процедуры передадутся созданному юридическому лицу. Следующий этап заключается в разработке учредительной документации для общества, которое будет выделяться. Затем проводится общее собрание владельцев акций/долей. Организация заседания проводится с несколькими целями: определение сроков процедуры, выражение мнений участниками собрания, согласование и утверждение передаточного акта и учредительной документации создаваемого юридического лица. Решение о проведении реорганизации и условия проведения процедуры оформляются в виде протокола. После необходимо направить уведомление в орган регистрации (налоговая) о том, что компания будет преобразована. Регулятор отводит на это три дня с момента, как было принято решение о реорганизации. Важнейшим этапом является информирование кредиторов и контрагентов о запуске процесса. Для этого соответствующее сообщение размещается в журнале «Вестник государственной регистрации. Делается это дважды: сначала после внесения соответствующих данных в ЕГРЮЛ, а второй раз – по прошествии одного месяца. Не нужно забывать о необходимости совершения публикации о реорганизации в Едином федеральном реестре Федресурс (этого тоже требует действующее законодательство). Сообщение размещается в реестре в течение трех рабочих дней с даты принятия решения о преобразовании организации. После того как в ЕГРЮЛ будет внесена запись о старте процедуры, потребуется предоставление в Социальный фонд и налоговую сведений о сотрудниках.

После прохождения всех указанных этапов необходимо обращение в ФНС – со всеми собранными документами. К ним относятся в том числе учредительные документы, подтверждение об оплате пошлины, а также сведения о том, что в СФР были переданы данные о застрахованных лицах. Не забывайте о заявлении по форме Р12016 и документе, подтверждающем личность заявителя.

Завершенной реорганизация юридического лица в форме выделения считается с момента, когда в ЕГРЮЛ были внесены сведения о вновь созданных компаниях.

Вопросы правопреемства при реорганизации в форме выделения

Множество сложностей и вопросов вызывает правопреемство при реализации процедуры. Сразу обозначим, что за прежней организацией закрепляются ее базовые права и обязанности – они не переходят по умолчанию к новому юридическому лицу.

Созданная компания «берет на себя» только те права, о которых в процессе были заключены договоренности между учредителями. Формируется свой пакет правомочий, исходя из объема полученных активов.

При этом следует обратить внимание, что также правопреемство не охватывает сферу налоговых обязательств. Новые компании после выделения правомочны использовать нужный им режим налогообложения. Организации являются независимыми друг от друга структурами и полностью самостоятельными единицами.

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