Ведение бизнеса

Федресурс и лицензия на алкоголь: публикация сведений в реестре

Реализация алкогольной продукции возможна только после получения лицензии. Если у вас имеется такой документ, это означает, что в отношении вас действует масштабная обязанность! Рассказываем основные ее аспекты – прочтите статью до конца!

Версия для печати
Федресурс и лицензия на алкоголь: публикация сведений в реестре
Иллюстрация: senivpetro/freepik

В отношении всех юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, у которых имеется лицензия на осуществление того или иного вида деятельности, действует обязанность по раскрытию сведений о ней в Федресурсе. Это касается и лицензии на алкогольную продукцию. Законодательное требование закрепляется подпунктом «м» пункта 7 статьи 7.1 ФЗ № 129.

В каком порядке исполняется данная обязанность и почему не следует пренебрегать требованиями закона?

  1. Обязанность охватывает все юридические лица (вне зависимости от их ОПФ) и всех ИП.

  2. Раскрывать в Федресурсе необходимо сведения о любой лицензии – алкогольная, пожарная, медицинская, образовательная и так далее. Любой вид лицензии, который только предусмотрен действующим законодательством, подлежит внесению в реестр.

  3. Важнейший момент – публиковать в Федресурсе нужно информацию не только о получении лицензии, но и о любом изменении ее статуса. Ваша алкогольная лицензия была продлена, переоформлена, аннулирована и т. д.? Сообщите об этом в реестр!

  4. На исполнение обязанности закон отводит три рабочих дня с момента получения лицензии или ее статусного изменения.

  5. Если у вас имеется несколько документов, разрешающих заниматься определенными видами деятельности, раскрывать информацию нужно о каждом. Причем с таким расчетом, что одна лицензия = одно сообщение. Вместить данные о нескольких документах в одну публикацию не представляется возможным ввиду технических настроек реестра.

А что будет, если не исполнить данные требования?

Ответственность за не публикацию сведений об алкогольной лицензии в Федресурсе

Она предусматривается ч. 6 – 8 ст. 14.25 КоАП и предполагает наложение штрафа до 50 000 рублей или дисквалификацию должностного лица на срок до 3 лет.

С 2022 года прокуратура стала пристально отслеживать, как компании и ИП исполняют данную обязанность. Как выяснилось, многие о существовании таковой даже не знали. А поскольку огромное количество компаний в РФ имеют лицензию на алкоголь и не размещают ее Федресурсе – это привело к массовым проверкам, штрафам и представлениям от госоргана.

Учитывая тот факт, что обязанность масштабна и охватывает миллионы субъектов экономической деятельности, количество привлеченных к ответственности лиц стали исчисляться тысячами.

По ссылкам ниже вы можете ознакомиться с примерами представлений, которые Прокуратура направляла тем, кто обязанность не исполнил:

Обратите внимание, что в подавляющем числе представлений орган требует не просто устранить нарушения и исполнить требования действующего законодательства, но и привлечь к ответственности тех лиц, которые были ответственны за внесение сведений в Федресурс, но по тем или иным причинам этого не сделали. Итогом этого стали крупные штрафы и дисквалификации должностных лиц.

Не допустить получения подобного представления, штрафов и проверок со стороны Прокуратуры позволит только своевременная публикация сведений о лицензии на продажу алкогольной продукции в Федресурсе. Сделать это можно при помощи нашего сервиса!

Просто перейдите на сайт fedresurs.com и оставьте заявку, и ваше сообщение будет размещено в реестре уже спустя 40 минут!

Федресурс онлайн
Федресурс онлайн
«Федресурс онлайн» - сервис онлайн-публикаций в Федресурсе Вестнике госрегистрации

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Налоговая отчетность

Обзор новых форм отчетности в 2023 году

С 1 января 2023 года заработал единый Социальный Фонд после объединения ПФР и ФСС. А также введен ЕНП – единый налоговый платеж. В связи с этим обновили ряд отчетных форм. Расскажем о новых формах отчетности в 2023 году.

Обзор новых форм отчетности в 2023 году

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить

Рассчитываем аванс по зарплате с 2023 года в программе «1С:ЗУП»

С 2023 года при выплате зарплаты за первую половину месяца необходимо исчислить и удержать НДФЛ. В связи с этим в программах «1С» произошли изменения. В этой статье мы расскажем о том, на что обратить внимание в «Зарплате и управлении персоналом 8» при расчете и выплате аванса.

Рассчитываем аванс по зарплате с 2023 года в программе «1С:ЗУП»

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Малый и средний бизнес

Малый и средний бизнес предупредят о проверке. Уведомление придет от МСП.РФ и на Госуслуги

Уведомления о проверках будут приходить онлайн через цифровую платформу МСП.РФ и отобразятся в личном кабинете на Госуслугах. От проведения профилактических визитов можно отказаться.

6-НДФЛ

🚨 НДФЛ с аванса за декабрь входит в 6-НДФЛ как за 2022 год, так и за 1 квартал 2023 года: новые разъяснения ФНС

Если аванс за декабрь выплачен в декабре, а вторая часть зарплаты – в январе, то НДФЛ с аванса исчислен в январе при выплате зарплаты. Его надо уплатить до 30.01.2023. Но он войдет в 6-НДФЛ и справки за 2022 год.

Читать еще