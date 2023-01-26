Федресурс и лицензия на алкоголь: публикация сведений в реестре

В отношении всех юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, у которых имеется лицензия на осуществление того или иного вида деятельности, действует обязанность по раскрытию сведений о ней в Федресурсе. Это касается и лицензии на алкогольную продукцию. Законодательное требование закрепляется подпунктом «м» пункта 7 статьи 7.1 ФЗ № 129.

В каком порядке исполняется данная обязанность и почему не следует пренебрегать требованиями закона?

Обязанность охватывает все юридические лица (вне зависимости от их ОПФ) и всех ИП. Раскрывать в Федресурсе необходимо сведения о любой лицензии – алкогольная, пожарная, медицинская, образовательная и так далее. Любой вид лицензии, который только предусмотрен действующим законодательством, подлежит внесению в реестр. Важнейший момент – публиковать в Федресурсе нужно информацию не только о получении лицензии, но и о любом изменении ее статуса. Ваша алкогольная лицензия была продлена, переоформлена, аннулирована и т. д.? Сообщите об этом в реестр! На исполнение обязанности закон отводит три рабочих дня с момента получения лицензии или ее статусного изменения. Если у вас имеется несколько документов, разрешающих заниматься определенными видами деятельности, раскрывать информацию нужно о каждом. Причем с таким расчетом, что одна лицензия = одно сообщение. Вместить данные о нескольких документах в одну публикацию не представляется возможным ввиду технических настроек реестра.

А что будет, если не исполнить данные требования?

Ответственность за не публикацию сведений об алкогольной лицензии в Федресурсе

Она предусматривается ч. 6 – 8 ст. 14.25 КоАП и предполагает наложение штрафа до 50 000 рублей или дисквалификацию должностного лица на срок до 3 лет.

С 2022 года прокуратура стала пристально отслеживать, как компании и ИП исполняют данную обязанность. Как выяснилось, многие о существовании таковой даже не знали. А поскольку огромное количество компаний в РФ имеют лицензию на алкоголь и не размещают ее Федресурсе – это привело к массовым проверкам, штрафам и представлениям от госоргана.

Учитывая тот факт, что обязанность масштабна и охватывает миллионы субъектов экономической деятельности, количество привлеченных к ответственности лиц стали исчисляться тысячами.

По ссылкам ниже вы можете ознакомиться с примерами представлений, которые Прокуратура направляла тем, кто обязанность не исполнил:

Обратите внимание, что в подавляющем числе представлений орган требует не просто устранить нарушения и исполнить требования действующего законодательства, но и привлечь к ответственности тех лиц, которые были ответственны за внесение сведений в Федресурс, но по тем или иным причинам этого не сделали. Итогом этого стали крупные штрафы и дисквалификации должностных лиц.

Не допустить получения подобного представления, штрафов и проверок со стороны Прокуратуры позволит только своевременная публикация сведений о лицензии на продажу алкогольной продукции в Федресурсе. Сделать это можно при помощи нашего сервиса!

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