Реорганизация компании

Реорганизация юридического лица: присоединение. Пошаговая инструкция и нюансы процедуры

Реорганизация в любой форме требует строгого соответствия всем нормам законодательства. Любое отступление от установленных требований способно обернуться негативными правовыми последствиями – будь то отмена процедуры, отказ налоговой в государственной регистрации процедуры и иные итоги.

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Реорганизация юридического лица: присоединение. Пошаговая инструкция и нюансы процедуры
Иллюстрация: Mikhail Nilov/pexels

Что подразумевает реорганизация юридического лица в форме присоединения и как она осуществляется?

Следуя нормам действующего законодательства, в данном виде реорганизации могут участвовать как одно, так и несколько юридических лиц.

Процедура подразумевает прекращение работы предприятий ввиду их присоединения к основной корпорации. При этом последняя полностью сохраняет за собой принадлежащие ей права, обязанности и активы.

В результате процедуры компания, к которой присоединились организации, получает:

  1. Права юрлиц, прекративших свою работу.

  2. Долги и иные виды обязательств организаций, вошедших в основную корпорацию.

  3. Договорные и другие виды обязанностей этих предприятий.

  4. Сотрудников присоединившихся предприятий.

  5. Аналогичный статус участника арбитражных споров статусам вошедших в нее фирм.

Этапы реорганизации в форме присоединения

В рамках реализации процедуры необходимо поэтапно реализовать следующие шаги:

  • Составить договор и принять решение о реорганизации в форме присоединения. Это должен сделать единоличный или коллективный исполнительный орган организации. После того как решение было принято, а договор составлен, необходимо направить уведомление в адрес ФНС. Сделать это нужно в течение трех рабочих дней с даты принятия соответствующего решения. К письменному уведомлению требуется приложить все то же решение о реорганизации.

  • О процедуре необходимо уведомить контрагентов и кредиторов. Делается это посредством двух публикаций – в журнале «Вестник государственной регистрации» и Едином федеральном реестре Федресурс. Сообщение в первый источник подается два раза в промежутком между публикациями в один месяц. В Федресурс сведения о реорганизации подаются в течение трех рабочих дней с даты принятия решения о реализации процедуры.

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  • Далее необходимо подготовить пакет документов для последующего направления их органу регистрации. Здесь следует обратить внимание на несколько моментов:

    • подготовьте заявление по форме Р12016. Требуется нотариальное заверение подписи заявителя. Исключение составляют случаи, когда документация направляется регистрирующему органу в виде электронных документов, подписанных усиленной КЭП заявителя.

    • предоставляются подлинники учредительных документов компаний за исключением случаев, когда компания действовала на основании устава типового вида.

    • в договоре о присоединение указываются порядок и сроки проведения общего собрания участников присоединяемых обществ и изменения, которые будут отображены в уставе организации, в которую входят прежние юрлица

    • может потребоваться оплата пошлины, которая составляет 4 000 рублей. Платеж не взимается при подаче документов онлайн, через МФЦ или нотариуса.

  • Следующий этап – подача документации в налоговую. Сделать это можно посредством личного посещения инспекции, через представителя с доверенностью от нотариуса, по почте или в электронном формате при наличии ЭЦП. Приняв у заявителя документы, представитель регистрирующего органа должен выдать расписку о том, что документация в полном объеме была получена.

  • Окончанием процедуры считается внесение в ЕГРЮЛ данных о реорганизации в форме присоединения.

Только на первый взгляд реорганизация юридического лица в форме присоединения может показаться легкой процедурой. На деле приходится долго и кропотливо собирать и заполнять документы, публиковать сведения о реорганизации в строго установленные законом сроки, посещать нотариуса, МФЦ и налоговую (в ряде случаев).

Куда проще доверить процесс профессионалам в сфере корпоративного права, за плечами которых не один десяток успешно проведенных реорганизаций.

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