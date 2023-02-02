Реорганизация в форме разделения. Проведи процедуру без нарушений закона

В результате процедуры могут быть открыты два и более юридических лица, а прежняя корпорация прекращает свое существование.

Важный момент: новые организации от исходной могут отличаться по организационно-правовой форме. То есть, к примеру, некогда существовавшее акционерное общество может в том числе разделиться на ООО.

Теперь давайте изучим, как осуществляется эта процедура поэтапно.

Реорганизация в форме разделения: пошаговая инструкция

Для исполнения реорганизации в форме разделения потребуется пройти через следующие этапы:

Принятие решения общим собранием участников о проведении реорганизации компании в форме разделения. Также должны быть определены порядок и условия разделения исходной организации, принято решение о создании новых юридических лиц, утвержден передаточный акт. Желательным является принятие решения об утверждении учредительной документации и избрании органов создающихся обществ. Принятие решений подтверждается нотариально.

В течение трех рабочих дней с даты принятия решения общество обязано уведомить об этом налоговую инспекцию посредством отправки ей уведомления по форме Р12003. Получив соответствующий документ, регистрирующий орган вносит в ЕГРЮЛ сведения о начале процедуры.

Также информацию о реорганизации необходимо подавать в два источника – Вестник госрегистрации и Федресурс. В первый ресурс сведения подаются дважды – с периодичностью в 1 месяц. В федеральный реестр Федресурс сообщение о реорганизации должно быть подано в течение 3 рабочих дней с даты принятия решения о реализации процедуры.

Далее осуществляется сбор документации, необходимой для реорганизации компании путем разделения. К таким документам относятся: заявление по форме Р12003, решение, устав, передаточный акт, чек об уплате госпошлины. Собранный перечень документов направляется в налоговую не ранее чем через 3 месяца с момента записи в ЕГРЮЛ о разделении компании.

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После сбора и заполнения документы можно направлять в налоговую . Делается это лично, посредством почты или в электронном формате. Все документы должны быть заверены ЭЦП или через нотариуса.

В ЕГРЮЛ вносятся сведения о том, что реорганизация была проведена. Получить информацию об успешной реализации процедуры заявитель может по истечении пяти рабочих дней с момента принятия пакета документов налоговой.

На заключительном этапе для созданных организаций потребуется изготовить печати и открыть новые расчетные счета. Регистрация открытых компаний в государственных и внебюджетных фондах осуществляется автоматически, аналогично снимается с учета ликвидированная организация во внебюджетных фондах. Директор исходной организации должен закрыть корпоративный банковский счет.

Важным является решение вопросов правопреемства, увольнения и расчета с работниками компании. Если этого не сделать, руководителя юрлица могут ожидать последствия в лице некоторых видов юридической ответственности.

Как не допустить любого негативного сценария и реализовать сложную процедуру реорганизации, длящуюся не один месяц? Самостоятельно, кропотливо изучив все требования закона, имея опыт реорганизации и советчиков-экспертов, которые смогут помочь при возникновении сложностей – вариант возможный, но он требует серьезных интеллектуальных вложений. Или же вы можете обратиться за помощью к экспертам портала «Консалтинг онлайн».

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