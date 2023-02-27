Сведения о ликвидации организации: когда и как публиковать в Вестнике государственной регистрации и Федресурсе

Каков порядок раскрытия информации и что будет, если данные обязанности не исполнить?

Об обязанности размещать сведения о ликвидации в Вестнике и Федресурсе

Ликвидация юридического лица представляет собой прохождение целого ряда обязательных этапов, без которых процедура не может быть юридически оформлена. Требование о раскрытии сведений о ликвидации в Вестнике и Федресурсе необходимо для уведомления кредиторов. Эти публикации не являются самозаменяющими/самодополняющими сообщениями, публиковаться нужно в обоих источниках.

Законодательством предусмотрены сроки размещения сообщений в Федресурсе – это необходимо сделать в течение трех рабочих дней с даты принятия решения о ликвидации.

В части Вестника точных сроков нет, но затягивать с этим не стоит, так как именно с момента распространения вашего сообщения начинается отсчет периода, в который могут быть предъявлены претензии кредиторов и других заинтересованных лиц.

Общепринятым правилом считается публикация сообщения в течение 10 дней с момента получения листа записи ЕГРЮЛ о принятии решения о ликвидации или выписка, которая содержит сведения о том, что юридическое лицо находится в процессе ликвидации.

ИФНС проверяет наличие соответствующего факта в Вестнике и Федресурсе на любом этапе процедуры ликвидации. И если сотрудник налоговой службы ее не находит или находит, но сообщение опубликовано некорректно и не в соответствии с приказом ФНС от 16.06.2006 № САЭ-3-09/355@, регламентом журнала «Вестник государственной регистрации», пп. «н.5» п. 7 ст. 7.1 ФЗ № 129 от 08.08.2001 и регламентом реестра Федресурс, нарушитель может понести ответственность.

Какая же ответственность предусмотрена за Федресурс и Вестник

Статья 23 ФЗ № 129 «О государственной регистрации юридических лиц» устанавливает, что отсутствие сведений о ликвидации в СМИ является основанием для отказа в государственной регистрации. Но это не единственная санкция, которая будет применена в отношении нарушителя.

Отсутствие или несвоевременная публикация сведений в Федресурсе грозят административной ответственностью в виде штрафа до 50 000 рублей. Повторное нарушение требований действующего законодательства может повлечь за собой дисквалификацию должностного лица сроком от одного до трех лет.

Как разместить сообщение о ликвидации в Федресурс и Вестник

В настоящее время существует несколько способов публикации сведений в реестре:

Самостоятельно. Посредством специализированных сервисов по публикации сообщений в Федресурсе и Вестнике.

Самостоятельное размещение сведений сопряжено с большим количеством проблем: получение КЭП и специализированного ПО для нее, оплата госпошлины и самостоятельное составление текста публикации. Как итог: значительные временные и финансовые потери. Самостоятельная публикация сведений в Федресурсе может занять более трех дней, отведенных законом для размещения сообщения.

А это приведет к административной ответственности и нарушениям законодательства.

Вы можете разместить сообщения в Федресурсе и Вестнике, не выходя из дома и не посещая офисы различных органов. Опубликуйте сообщение всего за 1 час через сервисы удаленной публикации fedresurs.online и vestnic.online. За годы работы команда сервиса опубликовала десятки тысяч сообщений сотням клиентом со всей России.

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