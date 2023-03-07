Сопровождение купли-продажи бизнеса: есть ли нюансы

В обязанности профильных юристов входит оценка и анализ документации, а также оперативное решение возникающих бюрократических вопросов. Дополнительно специалисты оказывают услуги по представительству в органах государственной власти.

Вопросы по юридическому сопровождению сделок купли-продажи бизнеса не регламентированы в ГК. Соответственно, на практике возникает ряд неопределенностей, из которых возникают споры и конфликтные ситуации.

Во избежание временных и финансовых затрат, целесообразно заручиться поддержкой профессионального юриста. Специалисты Консалтинг онлайн помогут быстро и грамотно оформить сделку, исключив при этом возможные нарушения законодательства.

Реализация бизнеса с юридическим сопровождением – основные формы и преимущества

Сопровождение сделки по продаже бизнеса – это исключение правовых проблем. Профильный специалист подскажет как правильно реализовать собственный бизнес и на что опираться в процессе принятия решения.

При продаже готового бизнеса заключение договора возможно в двух вариантах:

Реализация контрольного пакета акций или долей компании.

Данная сделка актуально в случае, если речь идет об ООО, АО и ПАО. В качестве оснований для реализации бизнеса выступают соответствующие законодательные акты об АО, ООО и т. д.

По факту, данный вид сделки подразумевает передачу собственности другому лицу. На практике, часто требуется нотариальное заверение сделки.

Реализация бизнеса путем передачи имущественного комплекса.

В качестве основания для проведения сделки выступают статьи 559-566 ГК. Для реализации бизнеса обязательно оформляется типовой договор купли-продажи. Покупатель получает готовый бизнес, кроме неотчуждаемых обязанностей и прав.

Что входит в имущественный комплекс? Это товарные знаки, производимая и реализуемая продукция, оборудование, земельные участки и т. д.

Преимуществом реализации готового бизнеса является:

Легальный способ реализации компании, а также получения прибыли с минимальными бюрократическими процедурами.

Возможность стать владельцем готового прибыльного бизнеса, который уже развивается и не требует больших вложений. При этом не нужно оформлять лицензии и разрешительные документы на ведение деятельности.

Наличие налаженного порядка управления и установленной административной структуры.

Отсутствие «мошеннических» схем, юридическая чистота бизнеса, а также финансовая устойчивость.

Наличие наработанной клиентской базы, узнаваемость на рынке.

Юридическое сопровождение сделки по купле-продаже – ключевые этапы

Юридическое сопровождение сделок – это возможность сделать все быстро, опираясь на букву закона. Сотрудничество с профильными специалистами осуществляется в следующем порядке:

Поиск покупателя для бизнеса.

Данный этап выполняется экспертом, он помогает грамотно составить объявление. А при появлении первых кандидатов проводит с ними переговоры.

Презентация бизнеса.

Эксперт предоставляет потенциальным клиентам необходимую документацию, а также отвечает на вопросы покупателей. Задача его заключается в том, чтобы доказать покупателю, что бизнес действительно приносит прибыль.

Ведение переговоров.

Эксперт является связующим звеном между продавцом и покупателем. Он помогает в обсуждении условий договора, проводит независимую экспертизу объекта и проверку юридической чистоты объекта.

Учредительные документы исследуются в обязательном порядке. В учет берутся данные об учредителях, акционерах и руководителе. На основании запроса клиента устанавливается порядок реализации долей компании, а также определяется наличие и размер задолженностей. Дополнительно определяется и срок окупаемости.

Заключение предварительного договора.

Главная задача документа – гарантия намерений покупателя. На данном этапе потенциальный владелец вносит обеспечительный платеж, который сохраняется до момента заключения основного договора.

Проверка бизнеса.

Покупатель имеет полное право на проведение внутреннего и внешнего аудита компании за определенный период, установленный договором. Если по каким-то причинам состояние фирмы не устраивает потенциального покупателя, он может отказаться от заключения сделки. Предварительный договор аннулируется, обеспечительный платеж возвращается.

Формирование основного контракта.

Когда покупатель будет готов, стороны подписывают основной договор. Согласно его условиям, контрагенты принимают прописанные в нем обязательства. Оплата по документу осуществляется одним платежом или в рассрочку.

Регистрация сделки.

На завершающем этапе происходит смена собственника бизнеса. Обновленные сведения вносятся в государственный реестр. В случае реализации АО данные вносятся в реестр акционеров.

Процедура купли-продажи бизнеса сложная, вне зависимости от формы ведения бизнеса и других нюансов. Для самостоятельной реализации компании необходимо прекрасно ориентироваться в действующих законодательных актах, а также иметь соответствующий опыт.

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