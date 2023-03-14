Обязательное размещение сведений о финансовой отчётности и аудите в Федресурсе. Обзор изменений 2023

С 1 января 2022 года были внесены изменения пп. «л. 2» п. 7 ст. 7.1 ФЗ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц», обязанность по публикации в Федресурсе сведений о финансовой отчетности была объединена с обязанностью публикации результатов обязательного аудита в Федресурсе (ранее предусмотренной ч. 6 ст. 5 ФЗ № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»).

Для компаний, в отношении которых ранее действовала обязанность по публикации аудита в Федресурсе, процесс раскрытия информации изменился только технически. После законодательных изменений сведения о результатах аудиторской проверки вносятся в Федресурс в рамках сообщения о фин. отчетности.

Всего публиковать отчетность и аудит в Федресурс обязаны три категории юрлиц:

Компании, в отношении отчетности которых должен проводиться аудит. Этой группе юридических лиц необходимо вносить в Федресурс сообщение о финансовой отчетности с указанием: наименования аудиторской организации; ИНН, ОГРН и другими основными идентификаторами аудитора; датой подписания аудиторского заключения. Чья отчетность и аудиторское заключение к ней не подлежат представлению ГИБРО. Сообщение о финансовой отчетности в Федресурс должно содержать в себе: наименования аудиторской организации; ИНН, ОГРН и другими основными идентификаторами аудитора; датой подписания аудиторского заключения; мнения аудиторской организации или индивидуального аудитора о достоверности этой отчетности и обстоятельств, которые оказывают или могут оказать существенное влияние на ее достоверность. Кто размещает сведения о ней в СМИ (например, на сайтах уполномоченных информационных агентств, аккредитованных ЦБ РФ: ООО «Интерфакс – ЦРКИ», АО «АЭИ «ПРАЙМ», АО «СКРИН», ЗАО «АК&М», АНО «АЗИПИ»). Этой группе юридических лиц необходимо публиковать в Федресурсе сообщение о финансовой отчетности и результатах аудита с дополнительным указанием сведений о публикации в СМИ.

Ситуация осложняется тем, что к моменту утверждения (подписания руководителем) финансового отчета аудиторское заключение подготовлено не будет – между их подписаниями может быть промежуток от 1 до 10 месяцев. Однако отчетность нужно размещать в Федресурсе в течение трех дней с даты ее утверждения. Как быть?

В связи с этим с момента законодательных изменений в Федресурсе нужно публиковать два сообщения:

Сначала финансовую отчетность (как мы и писали ранее, в течение трех рабочих дней с даты ее утверждения). Затем результаты аудита (тоже в течение трех рабочих дней), при этом повторно заполнив поля, относящиеся к финансовой отчетности .

Федресурс предусмотрел возможные сложности из-за законодательных изменений и оставил в форме сообщения поля и блоки финансовой отчетности и результатов аудита независимыми друг от друга, чтобы организации имели возможность внести оба сообщения независимо друг от друга в установленные законом сроки, тем самым исполнив требования законодательства и не допустив штрафа и дисквалификации.

Вместе с тем опубликовать результаты аудит в реестр можно и по старой форме отдельным сообщением – такую возможность реестр также предоставляет. Выбор остается за лицом, публикующим сведения.

Вместе с тем новый порядок раскрытия сведений по-прежнему остаётся неясным многим бухгалтерам. Чтобы у вас оставалось как можно меньше вопросов, мы решили провести бесплатный вебинар с представителями сервиса «Федресурс онлайн» по данной теме.

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1. Порядок, сроки и количество публикаций сообщений об аудите и отчетности в Федресурсе в 2023 году.

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3. Обзор новых инструментов для предотвращения нарушений обязанности в Федресурсу.

4. Практику за нарушение обязанности раскрытия информации в Федресурсе о результатах аудита, отчетности, финансовом состоянии и лицензиях. Обзор предписаний ФНС, Росреестра и Прокуратуры, включая прецеденты за октябрь-декабрь 2022 года.

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