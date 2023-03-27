Есть лицензия? Публикуйтесь на Федресурс, чтобы не получить извещение из прокураторы

Вносить в реестр Федресурса необходимо информацию о любом виде лицензии – медицинская, образовательная, алкогольная, пожарная и т. д. Важно соблюсти срок публикации и убедиться, чтобы в сообщении были все обязательные сведения. Если чего-то будет не хватать, рискуете получить представление от Прокуратуры.

В видео руководитель направления из Федресурса рассказывает, в каких случаях, как быстро и в какой форме размещать сообщение о лицензиях.

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