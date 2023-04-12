Реорганизация АО и ООО без нарушений: бесплатный вебинар

Ведь использование реорганизации как способа упростить свой бизнес и его обязательства, избавившись от сложной организационно-правовой формы или нескольких юридических лиц во владении, является наиболее очевидной пользой, которую предлагает эта процедура.

Но в настоящее время компании по всей территории РФ активно стараются не только оптимизировать, но и обезопасить свой бизнес. Поэтому процедуры реорганизации в форме слияния, выделения, разделения, призванные реструктурировать активы сложных компаний перед рядом корпоративных решений, все больше приобретают свою актуальность.

Важно отметить, что реорганизация в любой ее форме является сложным процессом и сопровождается рядом проблемных вопросов и нюансов. Их необходимо учитывать на каждом этапе проведения процедуры, для того чтобы:

не нести лишние финансовые затраты;

не получить отказ ФНС;

не запускать реорганизацию с самого начала.

В связи с этим тема реорганизации без нарушений является как никогда актуальной как для самих АО и ООО, так и для их сотрудников, перед которыми стоит задача по проведению процедуры.

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