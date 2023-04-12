Реорганизация компании

Реорганизация АО и ООО без нарушений: бесплатный вебинар

Еще недавно процедура реорганизации была популярным инструментом среди коммерческих компаний только в форме преобразования или присоединения.

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Реорганизация АО и ООО без нарушений: бесплатный вебинар
Иллюстрация: Olga Zakharchenko/unsplash

Ведь использование реорганизации как способа упростить свой бизнес и его обязательства, избавившись от сложной организационно-правовой формы или нескольких юридических лиц во владении, является наиболее очевидной пользой, которую предлагает эта процедура.

Но в настоящее время компании по всей территории РФ активно стараются не только оптимизировать, но и обезопасить свой бизнес. Поэтому процедуры реорганизации в форме слияния, выделения, разделения, призванные реструктурировать активы сложных компаний перед рядом корпоративных решений, все больше приобретают свою актуальность.

Важно отметить, что реорганизация в любой ее форме является сложным процессом и сопровождается рядом проблемных вопросов и нюансов. Их необходимо учитывать на каждом этапе проведения процедуры, для того чтобы:

  • не нести лишние финансовые затраты;

  • не получить отказ ФНС;

  • не запускать реорганизацию с самого начала.

В связи с этим тема реорганизации без нарушений является как никогда актуальной как для самих АО и ООО, так и для их сотрудников, перед которыми стоит задача по проведению процедуры.

О реорганизации, ее порядке и правовом регулировании речь пойдет на бесплатном вебинаре АО «Консалтинг онлайн», который состоится 13 апреля в 10:00 (мск).

Изучить подробнее программу мероприятия вы можете здесь.

Посетив онлайн-семинар, вы решите сразу несколько задач:

  1. Узнаете, какую форму реорганизации необходимо выбрать вашему бизнесу.

  2. Получите полное представление об изменениях и новых требованиях к порядку проведения каждого этапа процедуры реорганизации.

  3. Узнаете, как правильно провести реорганизацию АО и ООО (все формы), не допустив ошибок, отказов ФНС и не неся лишних затрат.

  4. Получите подробный обзор кейсов по самым актуальным вопросам и проблемам проведения реорганизации коммерческих предприятий.

  5. Узнаете негативные последствия неверно проведенной процедуры реорганизации и получите самые актуальные инструменты их предотвращения.

Чтобы зарегистрироваться на бесплатный вебинар, переходите на сайт!

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