Право

Быть в курсе бесплатных вебинаров, полезных статей и новостей для бизнеса от «Федресурс онлайн»

Здравствуйте! Вы активно читаете статьи и участвуете в вебинарах АО «Консалтинг онлайн» и сервиса «Федресурс Онлайн»? А хотите быть в курсе других планируемых образовательных мероприятий, изменений законодательства и важных новостей для бизнеса? 

Версия для печати
Быть в курсе бесплатных вебинаров, полезных статей и новостей для бизнеса от «Федресурс онлайн»
Иллюстрация: v.ivash/freepik

Приглашаем вас вступить в наш Telegram-канал и присоединиться к сообществу юристов, бухгалтеров и собственников бизнеса!

Наш Telegram-канал – это кладезь знаний по корпоративному праву:

  • Анонсы вебинаров.

  • Изменения законодательства.

  • Образовательные видео.

  • Разбор судебной практики.

  • Разъяснения экспертов по процедурам.

  • Эффективные инструменты защиты бизнеса от различных видов ответственности.

Вступить в Telegram-канал!

Присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу и получайте актуальные знания и навыки, которые вы тут же сможете применить в своей работе! Чтобы присоединиться к сообществу, жмите на кнопку ниже или наведите камеру своего смартфона на QR-код.

photo_2023-04-27_13-29-11.jpg

Реклама: АО «КОНСАЛТИНГ ОНЛАЙН», ИНН: 2310203967, erid: LjN8K13EL

Федресурс онлайн
Федресурс онлайн
«Федресурс онлайн» - сервис онлайн-публикаций в Федресурсе Вестнике госрегистрации

Налог на прибыль

Как переносить убыток, если организация применяет несколько ставок по налогу на прибыль

Налоговую базу разрешено уменьшать, только если ведется раздельный учет доходов и расходов по льготируемой и не льготируемой деятельности. Ограничения применяются только к базе, по которой налог рассчитывается по общей ставке. Это касается и ситуации, когда в текущем периоде фирма получила право на льготную ставку, которой в прошлом году не было.

Как переносить убыток, если организация применяет несколько ставок по налогу на прибыль

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Тимбилдинг

Цифровые манеры: как общаться с коллегами в онлайне

Онлайн стирает границы. И мы не о «путешествиях» по гугл-мэп или созвонах с друзьями в других странах. Скорее о том, что, не видя собеседника лично, мы порой забываем, что «на линии» живой человек и с ним нужно общаться так же уважительно и бережно, как если бы это была коммуникация лицом к лицу. В эпоху удалёнки это особенно важно, поэтому решили напомнить о базовых правилах цифрового этикета.

Цифровые манеры: как общаться с коллегами в онлайне
ЕНП (единый налоговый платеж)

🚨 Налог по УСН можно уменьшать на фиксированные взносы, уплаченные на ЕНП, без заявления о зачете

В ответ на обращения налоговиков по вопросу уменьшения налога по УСН на фиксированные взносы ФНС выпустила новое разъяснение, в котором описаны два способа такого уменьшения.

Налоги, взносы, пошлины

Новый порядок уплаты НДФЛ и НДС со старательской деятельности

Минфин подготовил законопроект, устанавливающий особенности налогообложения индивидуальных предпринимателей, занимающихся старательской деятельностью. Рассмотрим предложения об особенностях обложения НДС и НДФЛ этой деятельности.

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
Трудовые отношения

Как отдыхаем в 2023 году: майские праздники, перенос выходных, нормы рабочего времени

Используйте производственный календарь рабочих и выходных 2023, чтобы не допустить ошибок в расчете заработной платы, отпускных и больничных. Пригодится для планирования и оплаты отпусков в период праздничных дней мая и июня. Также найдете решения на случай, если сотрудники работают в выходные.

Как отдыхаем в 2023 году: майские праздники, перенос выходных, нормы рабочего времени
Ипотека

Банки предлагают за деньги снизить ставку по ипотеке на весь срок: это выгодно

Некоторые банки дают клиентам возможность купить снижение кредитной ставки на 0,5%, 1% и даже на 1,5%. Для этого нужно внести единоразовый платёж в дополнение к первоначальному взносу. Мы выясняли, кому выгодно покупать снижение процента.

Банки предлагают за деньги снизить ставку по ипотеке на весь срок: это выгодно

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Самозанятые

Штрафы для самозанятых: за что придется заплатить и почему могут лишить статуса

Самозанятость помогает легализовать доходы от частной деятельности. Однако вместе с налогом на профдоход у исполнителей появляются обязательства, из-за неисполнения которых можно получить штраф или даже лишиться статуса самозанятого. Рассказываем, в каком случаем самозанятому могут запретить использовать льготный налоговый режим, сколько придется заплатить при нарушениях и как восстановить право на сниженные налоги.

Штрафы для самозанятых: за что придется заплатить и почему могут лишить статуса
Читать еще