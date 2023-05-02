Способы ликвидации компании в 2023 году. Бесплатный вебинар

Еще недавно процедура ликвидации в восприятии многих предпринимателей ставила крест на бизнесе и вызывала скорее желание бросить компанию, чем сталкиваться с непростой многоэтапной процедурой. Такая «брошенная» организация чревата последствиями, включая запрет на три года заниматься предпринимательской деятельностью.

У некоторого бизнеса на балансе имеются долги, и предприниматели не знают, что с ними делать – ведь не хочется проходить сложную и многолетнюю процедуру банкротства.

А как быть компаниям, у которых имеется имущество на балансе? Мало кому захочется «пускать его с молотка». Поэтому многие предприниматели предпочитают ничего не делать с компанией, надеясь на лучшее. А тем временем негативные правовые последствия могут настичь с самой неожиданной стороны.

Чтобы найти выгодные решения в таких ситуациях, предпринимателю просто необходима опытная команда корпоративных юристов, которая расскажет и даст практические инструменты того, как:

сделать сложные процедуры проще;

спасти имущество компании;

закрыть бизнес без лишних затрат и даже с выгодой для себя.

Именно об этом пойдет речь на бесплатном вебинаре АО «Консалтинг онлайн», который состоится 4 мая в 10:00 (мск). Ознакомиться с программой мероприятия.

В рамках вебинара спикеры разберут следующие нюансы процедуры:

Правовое регулирование, порядок и сроки ликвидации юридических лиц (АО, ООО, НКО). Особенности ликвидации юридических лиц с имуществом и без. Способы ликвидации компании с долгами. Практические инструменты списания долгов с помощью процедуры реорганизации. Правовые последствия «неконтролируемого» банкротства. Последствия нарушений проведения процедуры ликвидации. Обзор инструментов их предотвращения.

Все участники вебинара получат:

Запись семинара.

Презентацию спикера с подробными разъяснениями.

Ответы на все поступившие вопросы.

Бесплатную консультацию с экспертом.

Скидку 10% на услуги компании.

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