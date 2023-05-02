Ликвидация бизнеса

Способы ликвидации компании в 2023 году. Бесплатный вебинар

Расскажем про ликвидацию: от простой добровольной процедуры до спасения активов через реорганизацию и банкротство.

Версия для печати
Способы ликвидации компании в 2023 году. Бесплатный вебинар
Иллюстрация: jean wimmerlin/unsplash

Еще недавно процедура ликвидации в восприятии многих предпринимателей ставила крест на бизнесе и вызывала скорее желание бросить компанию, чем сталкиваться с непростой многоэтапной процедурой. Такая «брошенная» организация чревата последствиями, включая запрет на три года заниматься предпринимательской деятельностью.

У некоторого бизнеса на балансе имеются долги, и предприниматели не знают, что с ними делать – ведь не хочется проходить сложную и многолетнюю процедуру банкротства.

А как быть компаниям, у которых имеется имущество на балансе? Мало кому захочется «пускать его с молотка». Поэтому многие предприниматели предпочитают ничего не делать с компанией, надеясь на лучшее. А тем временем негативные правовые последствия могут настичь с самой неожиданной стороны.

Чтобы найти выгодные решения в таких ситуациях, предпринимателю просто необходима опытная команда корпоративных юристов, которая расскажет и даст практические инструменты того, как:

  • сделать сложные процедуры проще;

  • спасти имущество компании;

  • закрыть бизнес без лишних затрат и даже с выгодой для себя.

Именно об этом пойдет речь на бесплатном вебинаре АО «Консалтинг онлайн», который состоится 4 мая в 10:00 (мск).

Ознакомиться с программой мероприятия.

В рамках вебинара спикеры разберут следующие нюансы процедуры:

  1. Правовое регулирование, порядок и сроки ликвидации юридических лиц (АО, ООО, НКО).

  2. Особенности ликвидации юридических лиц с имуществом и без.

  3. Способы ликвидации компании с долгами.

  4. Практические инструменты списания долгов с помощью процедуры реорганизации.

  5. Правовые последствия «неконтролируемого» банкротства.

  6. Последствия нарушений проведения процедуры ликвидации. Обзор инструментов их предотвращения.

photo_2023-04-28_16-58-37.jpg

Все участники вебинара получат:

  • Запись семинара.

  • Презентацию спикера с подробными разъяснениями.

  • Ответы на все поступившие вопросы.

  • Бесплатную консультацию с экспертом.

  • Скидку 10% на услуги компании.

Чтобы зарегистрироваться на бесплатный вебинар, оставляйте заявку на этом сайте.

Реклама: АО «КОНСАЛТИНГ ОНЛАЙН», ИНН: 2310203967, erid:

 

Федресурс онлайн
Федресурс онлайн
«Федресурс онлайн» - сервис онлайн-публикаций в Федресурсе Вестнике госрегистрации

Налоговые проверки

Почему налоговые споры, как и уголовные дела, лучше «разваливать» до суда

В российской экономике вновь очередной кризис. И весь бизнес подвергается серьезным испытаниям. При этом, провозглашенная в НК презумпция невиновности налогоплательщика на практике не работает. Про УПК даже заикаться лишний раз не стоит! И поэтому очень важно заранее начать сбор доказательств в свою пользу.

Почему налоговые споры, как и уголовные дела, лучше «разваливать» до суда

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Налоговые требования

Пояснения в налоговую по отчетности компаний на УСН: зарплатные налоги и декларация по налогу

ИФНС направила компании на УСН требование о предоставлении пояснений по налогам. Разберем, как ответить на запрос налоговой и по каким вопросам в целом ИФНС может затребовать пояснения?

Пояснения в налоговую по отчетности компаний на УСН: зарплатные налоги и декларация по налогу
Сокращение штата

В каком случае у сокращенного сотрудника есть право на пособие за третий месяц

При увольнении по сокращению штата сотруднику надо выплатить выходное пособие за один месяц, а потом еще одно за второй, если он все еще не нашел работу. А в исключительном случае по решению ЦЗН – еще и за третий месяц.

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
6-НДФЛ

Исчисленный налог в форме 6-НДФЛ должен составлять 13% от дохода с погрешностью 3 рубля на человека

Исчисленный налог в разделе 2 формы 6-НДФЛ за отчетный период по всем сотрудникам должен составлять 13% от общей базы плюс, минус 3 рубля погрешности на каждого сотрудника. В отчете за год допускается погрешность в 4 рубля на человека.

Проверки

Предпроверочный налоговый анализ и его законодательное регулирование. Что в себя включает и почему может стать источником серьезных проблем?

Несмотря на отсутствие нормативного закрепления понятия «предпроверочный анализ», последний играет исключительно важную роль в процессе первоначального установления контакта «налогоплательщик — налоговый орган». Что он в себя включает, расскажем в статье.

Предпроверочный налоговый анализ и его законодательное регулирование. Что в себя включает и почему может стать источником серьезных проблем?

Эксперимент как метод проверки гипотез в бизнесе

Итак, для развития своей бизнес-идеи вы выбрали хорошие гипотезы и проранжировали их. Теперь следующий шаг — провести эксперименты, которые дадут доказательства, чтобы поддержать или опровергнуть гипотезы, и позволят снизить риск неопределенности в развитии бизнеса. Как разработать и провести хороший эксперимент рассмотрим далее.

Читать еще