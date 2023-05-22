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Бесплатный вебинар для бюджетных учреждений: лицензии в Федресурсе и контроль прокуратуры: как правильно публиковать сообщение в реестре

В 2023 году прокуратура активно контролирует бюджетные организации в части раскрытия сведений о лицензиях в Федресурсе. И если раньше учреждения получали от надзорного органа только предписания с требованием устранить нарушения, то сейчас прокуратура впервые за всю историю реестра начала массово направлять иски в суды за невнесение обязательных сведений.
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Бесплатный вебинар для бюджетных учреждений: лицензии в Федресурсе и контроль прокуратуры: как правильно публиковать сообщение в реестре
Иллюстрация: Ivan Samkov/pexels

Школы, детские сады, больницы и поликлиники сталкиваются с тем, что суды такие иски прокуратуры активно удовлетворяют. Уже имеются сотни подобных прецедентов в Ивановской и Московской областях, Ставропольском крае и т.д.

Вот уже несколько месяцев юристы компании «Консалтинг онлайн» ежедневно фиксируют десятки обращений со стороны бюджетных организаций по вопросам размещения сведений о лицензиях в Федресурсе.

В связи с этим было решено провести бесплатный вебинар 25 мая в 10:00 (мск) на тему «Порядок и сроки размещения лицензий в Федресурсе бюджетными учреждениями: как школам, детским садам и медицинским учреждениям избежать штрафов, предписаний и исков Прокуратуры?».

Ознакомиться с программой вебинара

Настоятельно рекомендуем принять участие в мероприятии представителям бюджетных и муниципальных организаций в целях избежания претензий со стороны прокуратуры!

Все участники бесплатного вебинара:

  • Узнают, как правильно самостоятельно размещать сведения в Федресурсе.

  • Разберут примеры неверной публикации и подачи некорректных сведений в Реестр, за которые организации получают штрафы.

  • Получат методические пособия по порядкам и сроку размещения обязательной информации в Федресурсе.

  • Узнают, что делать при получении предписания прокуратуры или иска о нарушении обязанности в Федресурсе.

  • Получат бесплатные консультации и ответы на свои вопросы.

Чтобы зарегистрироваться на бесплатный вебинар и свести к 0 риски получения предписания или иска от прокуратуры, переходите на этот сайт!

Порядок и сроки размещения лицензий в Федресурсе бюджетными учреждениями

Бесплатный вебинар 25 мая в 10:00 (МСК)

Реклама: АО «КОНСАЛТИНГ ОНЛАЙН», ИНН: 2310203967, erid: LjN8KRvmb

Федресурс онлайн

Федресурс онлайн

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Федресурс онлайн
    Федресурс онлайн
    Лицензирование

    Бесплатный вебинар для бюджетных учреждений: лицензии в Федресурсе и контроль прокуратуры: как правильно публиковать сообщение в реестре

    В 2023 году прокуратура активно контролирует бюджетные организации в части раскрытия сведений о лицензиях в Федресурсе. И если раньше учреждения получали от надзорного органа только предписания с требованием устранить нарушения, то сейчас прокуратура впервые за всю историю реестра начала массово направлять иски в суды за невнесение обязательных сведений.

    Бесплатный вебинар для бюджетных учреждений: лицензии в Федресурсе и контроль прокуратуры: как правильно публиковать сообщение в реестре
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