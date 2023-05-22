Бесплатный вебинар для бюджетных учреждений: лицензии в Федресурсе и контроль прокуратуры: как правильно публиковать сообщение в реестре

В 2023 году прокуратура активно контролирует бюджетные организации в части раскрытия сведений о лицензиях в Федресурсе. И если раньше учреждения получали от надзорного органа только предписания с требованием устранить нарушения, то сейчас прокуратура впервые за всю историю реестра начала массово направлять иски в суды за невнесение обязательных сведений.

Школы, детские сады, больницы и поликлиники сталкиваются с тем, что суды такие иски прокуратуры активно удовлетворяют. Уже имеются сотни подобных прецедентов в Ивановской и Московской областях, Ставропольском крае и т.д.

Вот уже несколько месяцев юристы компании «Консалтинг онлайн» ежедневно фиксируют десятки обращений со стороны бюджетных организаций по вопросам размещения сведений о лицензиях в Федресурсе.

В связи с этим было решено провести бесплатный вебинар 25 мая в 10:00 (мск) на тему «Порядок и сроки размещения лицензий в Федресурсе бюджетными учреждениями: как школам, детским садам и медицинским учреждениям избежать штрафов, предписаний и исков Прокуратуры?». Ознакомиться с программой вебинара

Настоятельно рекомендуем принять участие в мероприятии представителям бюджетных и муниципальных организаций в целях избежания претензий со стороны прокуратуры!

Все участники бесплатного вебинара:

Узнают, как правильно самостоятельно размещать сведения в Федресурсе.

Разберут примеры неверной публикации и подачи некорректных сведений в Реестр, за которые организации получают штрафы.

Получат методические пособия по порядкам и сроку размещения обязательной информации в Федресурсе.

Узнают, что делать при получении предписания прокуратуры или иска о нарушении обязанности в Федресурсе.

Получат бесплатные консультации и ответы на свои вопросы.

Чтобы зарегистрироваться на бесплатный вебинар и свести к 0 риски получения предписания или иска от прокуратуры, переходите на этот сайт!

Порядок и сроки размещения лицензий в Федресурсе бюджетными учреждениями Бесплатный вебинар 25 мая в 10:00 (МСК) Зарегистрироваться

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