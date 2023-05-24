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Ликвидация бизнеса

Ликвидация нулевого ООО — пошаговая инструкция

Ликвидация нулевого ООО имеет некоторые особенности. Справиться с поставленной задачей можно самостоятельно или заручившись профильной поддержкой. Как ликвидировать нулевую организацию, и что для этого требуется?
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Ликвидация нулевого ООО — пошаговая инструкция

Есть ли условия для ликвидации нулевой организации

Для ликвидации нулевого ООО должны соблюдаться следующие условия:

  • Организация не имеет долгов перед другими компаниями, а также физическими лицами.

  • Организация не имеет долгов перед государством.

  • Вся отчетность, составляемая организацией, своевременно сдана в контролирующие службы.

Порядок действий при ликвидации нулевого ООО

При ликвидации нулевого ООО важно придерживаться установленного порядка действий.

Процесс ликвидации включает в себя такие этапы:

  • Принятие решения о ликвидации нулевого предприятия. Вопрос решается в ходе собрания учредителей.

  • Уведомление налоговой инспекции о ликвидации предприятия.

  • Уведомление о ликвидации в Федресурс.

  • Публикация в «Вестнике государственной регистрации».

  • Составление промежуточного ликвидационного баланса.

  • Исполнение долговых обязательств.

  • Формирование окончательного ликвидационного баланса.

  • Регистрация ликвидации ООО. Получение уведомления о снятии с учета.

Принимаем решение

Для официальной ликвидации нулевого ООО необходимо собрать всех учредителей, а если он один, то принять единогласное решение самостоятельно. На повестке дня вынести вопрос о закрытии предприятия с полной ликвидацией.

Решение учредителей обязательно фиксируется письменно, в документе указывается порядок ликвидации и сроки. Подписи всех участников собрания — обязательны.

В большинстве случаев не обойтись без нотариального заверения документа, если в уставе не прописано другое правило. 

Важно: до того, как запись о ликвидации ООО появится в ЕГРЮЛ, решение может быть аннулировано.

Уведомление налоговой инспекции

О намерении ликвидации компании нужно сообщить в налоговую службу — направить нотариально заверенное уведомление в установленной форме № 15016 и решение о ликвидации. Получив сведения от организации, ФНС вносит соответствующую запись в ЕГРЮЛ. 

Налоговые инспекторы могут посетить ликвидируемое предприятие после получения уведомления о ликвидации. Выездная проверка осуществляется согласно установленному порядку.

На практике, нулевые организации редко интересуют ФНС, поэтому проверочные мероприятия в большинстве случаев не проводятся. 

Важно! Если ФНС все же решила провести проверку, переходить к другой стадии ликвидации недопустимо

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Экономия 20.000 руб. на публикации сообщения о ликвидации в Федресурсе и Вестнике госрегистрации

Публикация в «Вестнике»

Что касается кредиторов, их уведомляют путем размещения сообщения в «Вестнике». Стоимость публикации зависит от размера объявления. 

Публикация содержит информацию о порядке и сроках заявления требований кредиторами. Такой срок не может быть меньше 2 месяцев с момента размещения публикации в «Вестнике».

В случае подачи документов в электронном виде понадобится электронная подпись (КЭП).

Уведомление в Федресурс

В течение 3 рабочих дней после принятия решения о ликвидации, данные об этом нужно обязательно направить в Федресурс. Иначе последует штраф до 50 тыс. рублей или даже дисквалификация виновных лиц на срок до 3 лет.

Публикацию в Федресурсе можно сделать самостоятельно, но для этого понадобится электронная подпись (КЭП), или обратиться к нотариусу. Размещение на портале платное.

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Формирование промежуточного отчета

Какие сроки установлены на формирование баланса?

Сделать это необходимо не ранее чем через 2 месяца, после публикации в «Вестнике». Ориентироваться нужно на срок, указанный в сообщении.

Составить промежуточный баланс можно в любой форме, установленного формата нет. 

Выполнение долговых обязательств

Погашение долгов осуществляется в денежном формате, раздать кредиторам имущество организации не получится.

При недостатке активов, необходимо самостоятельно реализовать имущество, а затем выплатить долги в денежном эквиваленте.

Выполнение долговых обязательств осуществляется в установленной последовательности:

  • Погашение компенсационных долгов перед частными лицами (актуально в том случае, если ООО причинило вред жизни или здоровью человека).

  • Погашение долгов по заработной плате, выходным пособиям и отпускам перед частными лицами.

  • Погашение долгов перед государством.

  • Погашение иных долгов.

Например, ликвидировать долги перед государством можно только после ликвидации долгов перед частными лицами и т.д.

Формирование окончательного ликвидационного баланса

Формировать окончательный отчет можно после погашения всех долгов. Он подлежит обязательному одобрению на собрании учредителей.

Ликвидационный баланс составляется в свободной форме. Главный акцент делается на содержание.

Важно! Если после всех выплат, осталось имущество, оно распределяется между всеми участниками процесса (учредителями компании).

ООО ликвидировано — процесс нужно зарегистрировать

Когда все стадии ликвидации нулевого юрлица будут позади, нужно предоставить установленный пакет документов в налоговую.

Он включает:

  • Решение об утверждении ликвидационного баланса.

  • Заявление о ликвидации нулевого ООО, составленное по форме, и заверенное нотариусом.

  • Ликвидационный баланс.

  • Документ, который подтверждает представление сведений персонифицированного учета в СФР.

  • Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины.

Способы подачи документов в налоговую и их получение могут быть такими:

  • лично, в налоговой инспекции;

  • через МФЦ;

  • через нотариуса

  • через учетную запись на Госуслугах;

  • через личный кабинет на сайте налоговой службы;

  • через мобильное приложение.

Налоговая инспекция вносит данные о ликвидации нулевого ООО в ЕГРЮЛ, после чего, процедура ликвидации считается завершенной. Ликвидированная организация обязана уничтожить печать (если она была), закрыть счет в банке и сдать документы в архив.

Для экономии времени доверьте весь процесс ликвидации нулевого ООО профильным специалистам. Все что нужно — предоставить пакет документов. Остальные задачи выполнят специалисты:

  • Разработают решение и форму № Р15016 (срок — 3 дня).

  • Сопроводят процесс вступления в процедуру ликвидации.

  • Сформируют решение о ликвидации с привлечением консультанта из ФНС.

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