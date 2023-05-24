Ликвидация нулевого ООО — пошаговая инструкция

Есть ли условия для ликвидации нулевой организации
Для ликвидации нулевого ООО должны соблюдаться следующие условия:
Организация не имеет долгов перед другими компаниями, а также физическими лицами.
Организация не имеет долгов перед государством.
Вся отчетность, составляемая организацией, своевременно сдана в контролирующие службы.
Порядок действий при ликвидации нулевого ООО
При ликвидации нулевого ООО важно придерживаться установленного порядка действий.
Процесс ликвидации включает в себя такие этапы:
Принятие решения о ликвидации нулевого предприятия. Вопрос решается в ходе собрания учредителей.
Уведомление налоговой инспекции о ликвидации предприятия.
Уведомление о ликвидации в Федресурс.
Публикация в «Вестнике государственной регистрации».
Составление промежуточного ликвидационного баланса.
Исполнение долговых обязательств.
Формирование окончательного ликвидационного баланса.
Регистрация ликвидации ООО. Получение уведомления о снятии с учета.
Принимаем решение
Для официальной ликвидации нулевого ООО необходимо собрать всех учредителей, а если он один, то принять единогласное решение самостоятельно. На повестке дня вынести вопрос о закрытии предприятия с полной ликвидацией.
Решение учредителей обязательно фиксируется письменно, в документе указывается порядок ликвидации и сроки. Подписи всех участников собрания — обязательны.
В большинстве случаев не обойтись без нотариального заверения документа, если в уставе не прописано другое правило.
Важно: до того, как запись о ликвидации ООО появится в ЕГРЮЛ, решение может быть аннулировано.
Уведомление налоговой инспекции
О намерении ликвидации компании нужно сообщить в налоговую службу — направить нотариально заверенное уведомление в установленной форме № 15016 и решение о ликвидации. Получив сведения от организации, ФНС вносит соответствующую запись в ЕГРЮЛ.
Налоговые инспекторы могут посетить ликвидируемое предприятие после получения уведомления о ликвидации. Выездная проверка осуществляется согласно установленному порядку.
На практике, нулевые организации редко интересуют ФНС, поэтому проверочные мероприятия в большинстве случаев не проводятся.
Важно! Если ФНС все же решила провести проверку, переходить к другой стадии ликвидации недопустимо.
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Публикация в «Вестнике»
Что касается кредиторов, их уведомляют путем размещения сообщения в «Вестнике». Стоимость публикации зависит от размера объявления.
Публикация содержит информацию о порядке и сроках заявления требований кредиторами. Такой срок не может быть меньше 2 месяцев с момента размещения публикации в «Вестнике».
В случае подачи документов в электронном виде понадобится электронная подпись (КЭП).
Уведомление в Федресурс
В течение 3 рабочих дней после принятия решения о ликвидации, данные об этом нужно обязательно направить в Федресурс. Иначе последует штраф до 50 тыс. рублей или даже дисквалификация виновных лиц на срок до 3 лет.
Публикацию в Федресурсе можно сделать самостоятельно, но для этого понадобится электронная подпись (КЭП), или обратиться к нотариусу. Размещение на портале платное.
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Формирование промежуточного отчета
Какие сроки установлены на формирование баланса?
Сделать это необходимо не ранее чем через 2 месяца, после публикации в «Вестнике». Ориентироваться нужно на срок, указанный в сообщении.
Составить промежуточный баланс можно в любой форме, установленного формата нет.
Выполнение долговых обязательств
Погашение долгов осуществляется в денежном формате, раздать кредиторам имущество организации не получится.
При недостатке активов, необходимо самостоятельно реализовать имущество, а затем выплатить долги в денежном эквиваленте.
Выполнение долговых обязательств осуществляется в установленной последовательности:
Погашение компенсационных долгов перед частными лицами (актуально в том случае, если ООО причинило вред жизни или здоровью человека).
Погашение долгов по заработной плате, выходным пособиям и отпускам перед частными лицами.
Погашение долгов перед государством.
Погашение иных долгов.
Например, ликвидировать долги перед государством можно только после ликвидации долгов перед частными лицами и т.д.
Формирование окончательного ликвидационного баланса
Формировать окончательный отчет можно после погашения всех долгов. Он подлежит обязательному одобрению на собрании учредителей.
Ликвидационный баланс составляется в свободной форме. Главный акцент делается на содержание.
Важно! Если после всех выплат, осталось имущество, оно распределяется между всеми участниками процесса (учредителями компании).
ООО ликвидировано — процесс нужно зарегистрировать
Когда все стадии ликвидации нулевого юрлица будут позади, нужно предоставить установленный пакет документов в налоговую.
Он включает:
Решение об утверждении ликвидационного баланса.
Заявление о ликвидации нулевого ООО, составленное по форме, и заверенное нотариусом.
Ликвидационный баланс.
Документ, который подтверждает представление сведений персонифицированного учета в СФР.
Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины.
Способы подачи документов в налоговую и их получение могут быть такими:
лично, в налоговой инспекции;
через МФЦ;
через нотариуса
через учетную запись на Госуслугах;
через личный кабинет на сайте налоговой службы;
через мобильное приложение.
Налоговая инспекция вносит данные о ликвидации нулевого ООО в ЕГРЮЛ, после чего, процедура ликвидации считается завершенной. Ликвидированная организация обязана уничтожить печать (если она была), закрыть счет в банке и сдать документы в архив.
Для экономии времени доверьте весь процесс ликвидации нулевого ООО профильным специалистам. Все что нужно — предоставить пакет документов. Остальные задачи выполнят специалисты:
Разработают решение и форму № Р15016 (срок — 3 дня).
Сопроводят процесс вступления в процедуру ликвидации.
Сформируют решение о ликвидации с привлечением консультанта из ФНС.
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