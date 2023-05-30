Реорганизация и «Вестник государственной регистрации». Как опубликовать сведения о реорганизации в форме присоединения в Вестник госрегистрации

Сегодня мы расскажем об обязанности всех юридических лиц публиковать сведения о реорганизации в форме присоединения в Вестник государственной регистрации.

Что такое Вестник государственной регистрации

Вестник государственной регистрации — это узконаправленное печатное издание массовой информации, которое выпускается с 2004 г., помогает пользователям черпать сведения налоговых инстанций и юридических лиц, сообщения, которые они опубликовали в указанные сроки в соответствии с действующими законодательными актами.

Таким образом, журнал «Вестник государственной регистрации» содержит информацию о намерениях вашего контрагента (независимо от его места нахождения) совершить юридически значимые действия, что позволит защитить ваши законные права и интересы.

Публикацию сообщения о реорганизации в форме присоединения в журнал «Вестник государственной регистрации» необходимо сделать в течение 10 дней с момента получения листа записи ЕГРЮЛ о принятии решения о реорганизации или выписки, которая содержит сведения о том, что юридическое лицо находится в процессе реорганизации.

Но 10-дневный срок — это общепринятые правила для публикации сообщения, т.к. в части Вестника точных сроков нет, но затягивать с этим не стоит, ведь именно с момента распространения вашего сообщения начинается отсчет периода, в который могут быть предъявлены претензии кредиторов и других заинтересованных лиц.

Также вам необходимо перед самой подачей сообщения зарегистрировать личный кабинет, установить под Вестник эл. подпись со специальным программным расширением, подготовить необходимый перечень документов.

Кто проверяет публикацию в Вестнике

ИФНС проверяет наличие соответствующего факта в Вестнике на любом этапе процедуры реорганизации. И если сотрудник налоговой службы ее не находит или находит, но сообщение опубликовано некорректно и не в соответствии с приказом ФНС от 16.06.2006 № САЭ-3-09/355@, регламентом журнала «Вестник государственной регистрации», то нарушитель может понести ответственность.

Требования к публикации реорганизации в форме присоединения в Вестнике госрегистрации

Как и по аналогии с Федресурсом, в сообщении в Вестнике необходимо указывать всех лиц, участвующих в процедуре. Поэтому для некоторых форм реорганизации подразумевается 2 сообщения, поскольку в некоторых формах реорганизации на начальном этапе невозможно указать все лица, так как они еще не существуют.

Это касается реорганизации в форме слияния, разделения, а также выделения. Для каждой формы реорганизации предусмотрен свой регламент документов по Вестнику.

Например, по реорганизации в форме присоединения, которая является самой популярной в настоящее время формой процедуры и наилучшим образом позволяет оптимизировать бюджет и имущество организации:

решение на должность руководителя от лица публикуемой организации.

выписка ЕГРЮЛ с данными, что компания находится в процессе реорганизации.

бланк и заявка с подписью и печатью.

документ, подтверждающий процедуру реорганизации от каждой компании, участвующей в ней.

Также обязательным условием по Вестнику является загрузка не более 8 файлов размером до 3 МБ, чтобы документы были в хорошем качестве, а подписи и особенно печать — хорошо читаемы.

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После того, когда текст сообщения сформирован и все необходимые документы для публикации подгружены, заявка передается на проверку в сам журнал, где ее в течение 1 рабочих суток проверяет сам менеджер Вестника.

После чего, если претензий к документам нет, вам выставляется счет на оплату пошлины от ООО «КОММЕРСАНТЪ КАРТОТЕКА». Размер пошлины осуществляется из расчета 150 руб. за 1 кв. см.

После вам необходимо оплатить счет. Либо с расчетного счета компании, либо от физического лица. Оплату также может произвести третье лицо. Но и при оплате этого счета следует быть очень внимательным.

Если вы внесете в назначение платежа некорректные данные, вам ее Вестник не засчитает. Как следствие, вы не пройдете в ближайший номер журнала (а он выходит только раз в неделю, по средам).

Кстати, сами заявки вестник принимает вместе уже с оплаченным счетом в стадии «Исполнено» до 13.00 по МСК до среды, но это уже при условии, что у вас заявка принята и счет оплачен — тогда ваше сообщение пройдет в ближайший номер.

Бывают случаи, когда журнал отказывает после того, как заявка уже передана на проверку. Подобные отказы могут быть многократным явлением.

Причины для отказа совершенно разные:

не хватает какого-то документа

в решении по реорганизации не указана необходимая информация

скан-копии документов неподходящего качества и т.п.

Все это служит причиной для отказа и удлиняет цикл публикации сообщения и его попадания в ближайший номер журнала.

Обязанность по публикации сообщений является технически сложной и требует особого внимания.

Некорректно исчисленный срок для публикаций обязательных сообщений в журнале Вестник государственной регистрации

Данные сообщения публикуются дважды с периодичностью в 30 дней.

Зачастую организации некорректно указывают срок уведомления кредиторов в самом сообщении, что изменяет указанную периодичность, а документы для государственной регистрации подают в соответствии с 30-дневными сроками, в связи с чем и получают тот самый отказ от ФНС.

Также налоговая отказывает, если не дождаться окончания истечения 30-дневного срока с момента публикации второго сообщения или вовсе его не опубликовать и подать документы на государственную регистрацию ранее.

Избежать крупных штрафов, проверок и претензий со стороны госорганов можно только в случае надлежащего исполнения обязанности по публикации сведений в Вестнике государственной регистрации.

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