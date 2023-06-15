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Ликвидация и «Вестник государственной регистрации». Как подать сообщение (объявление) о ликвидации юридического лица в Вестник госрегистрации

Журнал «Вестник государственной регистрации» — это специализированное средство массовой информации, выходящее с 2004 года. Журнал предоставляет возможность всем заинтересованным лицам своевременно из одного источника получать официальную информацию налоговых органов и российских предприятий и организаций, которую они обязаны публиковать в соответствии с законодательством. Журнал представляет собой еженедельное печатное издание, выходящее по средам.
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Ликвидация и «Вестник государственной регистрации». Как подать сообщение (объявление) о ликвидации юридического лица в Вестник госрегистрации
Иллюстрация: Mike Van/pexels

Журнал «Вестник государственной регистрации» содержит информацию о намерениях вашего контрагента/кредитора (независимо от его места нахождения) совершить юридически значимые действия, что позволит защитить ваши законные права и интересы.

Как опубликовать/подать сообщение о ликвидации в журнал «Вестник государственной регистрации»

Для типа сообщения о ликвидации юридического лица существует свой регламент документов по Вестнику:

  • решение о ликвидации и назначении ликвидатора/председателя ликвидационной комиссии (необходим будет сам внутренний документ организации, на основании которого принимается решение о ликвидации, нотариально заверенный документ решения предоставлять необязательно);

  • лист записи ЕГРЮЛ о принятии решения о ликвидации или выписка, которая содержит сведения о том, что юридическое лицо находится в процессе ликвидации;

  • бланк и заявка с подписью и печатью.

Также обязательным условием по Вестнику является загрузка не более 8 файлов размером до 3 МБ; документы должны быть в хорошем качестве; печать и подпись хорошо читаемы.

После того как ваш текст сформирован и все необходимые документы подгружены, он передается на модерацию менеджеру Вестника. Модерация длится до 1 рабочих суток, после чего вам направляется счет на оплату пошлины от ООО «КОММЕРСАНТЪ КАРТОТЕКА» (но только в том случае, если текст сообщения верно сформирован и подгружены корректные необходимые документы для публикации).

Размер самой пошлины идет из расчета 150 руб. за 1 кв. см. Счет необходимо оплачивать тоже очень внимательно, так как если неверно прописать назначение платежа, Вестник не назначит ваше сообщение в ближайший номер.

Обязанность по публикации сообщения о ликвидации является технически сложной и требует особого внимания.

Публикация о ликвидации в Вестнике государственной регистрации

Сэкономьте до 30% затрат на публикацию объявления за счёт уникальной технологии сжатия текста, одобренной ФНС

В какие сроки и зачем нужно публиковаться в Вестнике

Публикацию сообщения о ликвидации в журнал «Вестник гос. регистрации» необходимо сделать в течение 10 дней с момента получения листа записи ЕГРЮЛ о принятии решения о ликвидации или выписки, которая содержит сведения о том, что юридическое лицо находится в процессе ликвидации.

Но затягивать с публикацией не стоит, так как именно с момента распространения вашего сообщения начинается отсчет периода, в который могут быть предъявлены претензии кредиторов и других заинтересованных лиц.

Также перед самой подачей вам нужно будет подготовить необходимый перечень документов для публикации сообщения в Вестник госрегистрации.

Данное сообщение публикуется 1 раз в Вестнике и 1 раз в Федресурсе.

Очень часто организации некорректно указывают сроки для предъявления требований кредиторов в самом сообщении, что может изменять и зачастую удлинять сам срок требований и подачу документов на дальнейшую регистрацию.

Так как сроки для предъявления требований кредиторов по ликвидации составляют 60 календарных дней или 2 месяца, а документы подаются либо раньше, либо срок предъявления указывается некорректный, в связи с чем организации получают тот самый отказ от ФНС.

Также ФНС отказывает, если вовсе не опубликовать сообщение о ликвидации в одном из источников, а документы подать на госрегистрацию.

Публикация в Вестнике не отменяет публикацию в Федресурсе и не является самозаменяемой или самодополняемой! Более того публикация в Федресурсе делается в первую очередь в течение трех рабочих дней с момента принятия обществом соответствующего решения.

Кто проверяет публикацию в Вестнике и какая ответственность за неопубликованное сообщение

ИФНС проверяет наличие соответствующего факта в Вестнике на любом этапе процедуры ликвидации. И если сотрудник налоговой службы ее не находит или находит, но сообщение опубликовано некорректно и не в соответствии с приказом ФНС от 16.06.2006 № САЭ-3-09/355@, регламентом журнала «Вестник государственной регистрации», нарушитель может понести ответственность — чаще всего в виде отказа в госрегистрации и в приостановке процедуры.

Как можно электронно/удаленно опубликовать/подать сообщение о ликвидации в журнал «Вестник государственной регистрации»

Для опубликования необходимой информации в журнале заявители могут воспользоваться онлайн-сервисом по удаленному размещению сведений «Вестник онлайн».

При его помощи вы сэкономите на публикации до 30%— благодаря оптимизации и сокращению размера каждого сообщения. Услуга полностью оказывается в формате онлайн, вам не придется помещать региональное отделение журнала и удостоверяющий центр для получения КЭП.

Для публикации сообщения о ликвидации в Вестнике госрегистрации с экономией до 30% оставляйте заявку на этом сайте.

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Комментарии

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