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Банкротство юридических лиц

Оспаривание сделок должника при банкротстве: основания, сроки и практика

Согласно отчетам арбитражных управляющих, около 38% банкротов не имеют имущества, а если оно есть, то с вероятностью 60% его не хватает даже на текущие расходы. Случаи, когда удается полностью погасить реестр требований кредиторов, и вовсе единичны. Именно поэтому в целях пополнения конкурсной массы управляющие и кредиторы все чаще оспаривают сделки должника.
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Оспаривание сделок должника при банкротстве: основания, сроки и практика
Иллюстрация: pressfoto/Freepik

В среднем на одну процедуру банкротства приходится 2 заявления по оспариванию сделок, которые рассматриваются в рамках того же дела, что упрощает задачу заявителей.

Если в ходе процедуры контролирующие должника лица скомпрометировали себя перед судом, это наверняка скажется на рассмотрении обособленного спора по признанию сделки недействительной. В итоге мы получаем статистику в виде 7886 сделок, оспоренных в 2022 году.

Основанием для признания сделки недействительной могут быть как специальные нормы законодательства, например, неравноценность встречного обязательства или преимущественное удовлетворение требований кредиторов, так и общие положения гражданского кодекса.

К последним, в частности, относится заключение мнимых и притворных сделок. Сроки для оспаривания зачастую восстанавливаются судами в пределах пресекательного срока исковой давности (10 лет), что позволяет кредиторам оспорить практически любую сделку, заключенную должником после возникновения признаков неплатёжеспособности.

Устоявшаяся судебная практика позволяет оспорить сделки даже с добросовестными контрагентами, если они причинили ущерб имущественным интересам кредиторов.

На практике, приобретение имущества ниже рыночной стоимости, взаимозачеты, перечисления средств с ошибочным назначением платежа и многое другое спустя год или два легко приведет к требованию о возврате полученного по сделке.

Предвосхитить риски можно с помощью сервисов по проверке контрагентов, один из которых представляется АО «Консалтинг Онлайн». Сервис поможет установить, отвечает ли партнер признакам неплатежеспособности и, если это так, вы сможете перестраховаться.

На деле способов обезопасить сделку достаточно, хотя ни один из них не дает 100% гарантии.

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Приобретая имущество по заниженной цене, можно детально прописать в договоре его недостатки и подтвердить стоимость отчетом независимого оценщика. А еще лучше приобрести имущество с публичных торгов на электронной торговой площадке, что сведёт на нет все старания кредиторов по оспариванию сделки.

Если же контрагент задолжал денег, можно потребовать в качестве обеспечения исполнения обязательств представление залога.

Требование залоговых кредиторов в рамках дела о банкротстве удовлетворяются вне очереди, и почти все средства, полученные от реализации такого имущества, идут на погашение задолженности перед ними.

Важным условием для подбора контрагентов является снижение до минимума экономических связей с аффилированными лицами. По доброй русской традиции, руководители стараются строить бизнес, работая с проверенными партнерами, что регулярно приводит к признанию таких компанией реализующими общую бизнес-модель и отвечающими по долгам друг друга.

При этом, говоря о взаимозависимости, речь может идти не только о близком родстве или служебном подчинении. В деле о банкротстве достаточно совместно состоять в органах управления стороннего юридического лица, что уже «испортит вам карму».

Риски, связанные с оспариванием сделок, сказываются не только на бизнесе, но и носят личный характер.

Так, согласно ст. 61.11 закона о банкротстве, одним из оснований привлечения к субсидиарной ответственности является заключение сделок, причинивших ущерб должнику, а как следствие его кредиторам.

Поэтому мы настоятельно рекомендуем использовать в своей работе сервисы по проверке контрагентов, либо что еще лучше — встать на обслуживание в юридическую фирму, котКонорая будет регулярно проводить аудит вашей деятельности.

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