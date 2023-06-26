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Бесплатный вебинар! Борьба с дебиторской задолженностью контрагентов: эффективные инструменты взыскания и профилактики для укрепления бизнеса

Санкции недружественных государств с каждым новым пакетом ограничений становятся все более серьезным вызовом для национальной экономики и предпринимателей.
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Бесплатный вебинар! Борьба с дебиторской задолженностью контрагентов: эффективные инструменты взыскания и профилактики для укрепления бизнеса
Иллюстрация: pressfoto/freepik

В таких условиях первоочередным способом сохранения устойчивости бизнеса является именно оптимизация расходов компании иужесточение надзора за соблюдением платежной дисциплины контрагентов.

Последнее особенно важно, поскольку неисполнение договорных обязательств контрагентами приводит к резкому сокращению оборотных средств, возникновению признаков неплатежеспособности, а в самых кризисных случаях — к банкротству.

Если крупный бизнес сможет выйти из сложной ситуации за счет кредитования и государственной поддержки, то предприятиям малого и среднего бизнеса необходимо в кратчайшие сроки пересмотреть подход к работе с должниками.

О взыскании дебиторской задолженности с юридических лиц и индивидуальных предпринимателей речь пойдет на бесплатном вебинаре АО «Консалтинг Онлайн», который состоится 28 июня в 10:00 (МСК) при поддержке:

  • НАКЮР — Национальной Ассоциации Корпоративных Юристов.

  • Международной ассоциации WEA — экспертов малого и среднего предпринимательства.

Подробная программа мероприятия — по этой ссылке.

Каждый участник вебинара сможет узнать:

  1. Что стоит предусмотреть в договоре с контрагентом, чтобы снизить риски неисполнения обязательств последним?

  2. Как увеличить шансы реального получения долга от контрагента;

  3. Как правильно подготовить и подать заявление о взыскании задолженности;

  4. Каким образом можно защитить свои интересы в судебных органах, и не только;

  5. Как привлечь к ответственности руководителей контрагента. Какие инструменты реально работают?

Защитите себя и свой бизнес от недобросовестных контрагентов. Регистрируйтесь на наш бесплатный вебинар, перейдя по этой ссылке!

Взыскание дебиторской задолженности с юридических лиц и ИП

Эффективные инструменты борьбы с должниками для укрепления бизнеса. Бесплатный вебинар 28 июня в 10:00 (МСК)

Реклама: АО «КОНСАЛТИНГ ОНЛАЙН», ИНН: 2310203967, erid: LjN8KVc15

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Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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