Бесплатный вебинар! Борьба с дебиторской задолженностью контрагентов: эффективные инструменты взыскания и профилактики для укрепления бизнеса

Санкции недружественных государств с каждым новым пакетом ограничений становятся все более серьезным вызовом для национальной экономики и предпринимателей.

В таких условиях первоочередным способом сохранения устойчивости бизнеса является именно оптимизация расходов компании иужесточение надзора за соблюдением платежной дисциплины контрагентов.

Последнее особенно важно, поскольку неисполнение договорных обязательств контрагентами приводит к резкому сокращению оборотных средств, возникновению признаков неплатежеспособности, а в самых кризисных случаях — к банкротству.

Если крупный бизнес сможет выйти из сложной ситуации за счет кредитования и государственной поддержки, то предприятиям малого и среднего бизнеса необходимо в кратчайшие сроки пересмотреть подход к работе с должниками.

О взыскании дебиторской задолженности с юридических лиц и индивидуальных предпринимателей речь пойдет на бесплатном вебинаре АО «Консалтинг Онлайн», который состоится 28 июня в 10:00 (МСК) при поддержке: НАКЮР — Национальной Ассоциации Корпоративных Юристов.

Международной ассоциации WEA — экспертов малого и среднего предпринимательства. Подробная программа мероприятия — по этой ссылке.

Каждый участник вебинара сможет узнать:

Что стоит предусмотреть в договоре с контрагентом, чтобы снизить риски неисполнения обязательств последним? Как увеличить шансы реального получения долга от контрагента; Как правильно подготовить и подать заявление о взыскании задолженности; Каким образом можно защитить свои интересы в судебных органах, и не только; Как привлечь к ответственности руководителей контрагента. Какие инструменты реально работают?

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