Как ликвидировать организацию: основания, порядок, сроки и этапы ликвидации юридического лица

Ликвидация организации включает в себя несколько основных этапов:
Подготовка к процедуре.
Вступление в процедуру.
Публикация обязательных сообщений в Федресурсе и Вестнике государственной регистрации.
Этап промежуточного ликвидационного баланса.
Этап ликвидационного баланса.
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