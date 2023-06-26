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Ликвидация бизнеса

Как ликвидировать организацию: основания, порядок, сроки и этапы ликвидации юридического лица

По ряду причин бизнес может закрыться. И правильно завершить все дела можно только при помощи ликвидации юридического лица, проведенной согласно всем нормам действующих законов. Течение процедуры в том числе зависит от организационно-правовой формы компании, которая вступает в нее. Однако этапы ликвидации для организаций разной ОПФ в целом одинаковы.
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Ликвидация организации включает в себя несколько основных этапов:

  • Подготовка к процедуре.

  • Вступление в процедуру.

  • Публикация обязательных сообщений в Федресурсе и Вестнике государственной регистрации.

  • Этап промежуточного ликвидационного баланса.

  • Этап ликвидационного баланса.

Смотрите видео, где эксперт по сопровождению процедур ликвидации и реорганизации предприятий государственного и частного сектора рассказывает о прочих нюансах процедуры и дает подробные рекомендации по ликвидации юридического лица без нарушений.

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Скачать бесплатно дорожные карты по процедуре ликвидации компаний различных организационно-правовых форм тут.

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Экономия 20.000 руб. на публикации сообщения о ликвидации в Федресурсе и Вестнике госрегистрации

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Консалтинг Онлайн

«Консалтинг Онлайн» - комплексное юридическое сопровождение бизнеса от создания до ликвидации

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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