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  • Уведомление в Федресурсе и Вестнике госрегистрации, без которых в реорганизации (присоединение) откажут, а компанию оштрафуют
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Реорганизация компании

Уведомление в Федресурсе и Вестнике госрегистрации, без которых в реорганизации (присоединение) откажут, а компанию оштрафуют

Налоговая откажет в проведении процедуры реорганизации компании в форме присоединения, если вовремя не разместить уведомление о принятом учредителями решении в «Вестнике государственной регистрации» и в Федресурсе.
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Публикация сообщения о принятом решении вызывает ряд вопросов

  • В какой срок нужно успеть это сделать.

  • Нужно ли уведомлять о реорганизации в форме присоединения в Федресурсе, если аналогичную публикацию разместили в «Вестнике государственной регистрации», и наоборот?

  • Какие последствия ждут компанию, если разместить уведомление с опозданием или вообще этого не сделать.

Смотрите видео, где руководитель проекта «Раскрытие информации в федеральных реестрах» отвечает на все вопросы и дает подробные рекомендации.

Не допустить наступления негативных правовых последствий можно только в одном случае — при надлежащем исполнении обязанностей по раскрытию информации. Разместить сообщения со сведениями о реорганизации в форме присоединения в Вестник госрегистрации можно здесь.

Оставить заявку на размещение сообщения или бесплатную консультацию с экспертом по вопросам публикации информации в Федресурс можно по этой ссылке.

С практикой отказов ФНС из-за отсутствия уведомления можно ознакомиться тут.

Публикация о реорганизации в форме присоединения в Вестнике государственной регистрации

Сэкономьте до 30% затрат на публикацию объявления за счёт уникальной технологии сжатия текста, одобренной ФНС.

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Консалтинг Онлайн
    Консалтинг Онлайн
    Реорганизация компании

    Уведомление в Федресурсе и Вестнике госрегистрации, без которых в реорганизации (присоединение) откажут, а компанию оштрафуют

    Налоговая откажет в проведении процедуры реорганизации компании в форме присоединения, если вовремя не разместить уведомление о принятом учредителями решении в «Вестнике государственной регистрации» и в Федресурсе.

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