Уведомление в Федресурсе и Вестнике госрегистрации, без которых в реорганизации (присоединение) откажут, а компанию оштрафуют

Налоговая откажет в проведении процедуры реорганизации компании в форме присоединения, если вовремя не разместить уведомление о принятом учредителями решении в «Вестнике государственной регистрации» и в Федресурсе.

Публикация сообщения о принятом решении вызывает ряд вопросов:

В какой срок нужно успеть это сделать.

Нужно ли уведомлять о реорганизации в форме присоединения в Федресурсе, если аналогичную публикацию разместили в «Вестнике государственной регистрации», и наоборот?

Какие последствия ждут компанию, если разместить уведомление с опозданием или вообще этого не сделать.

Смотрите видео, где руководитель проекта «Раскрытие информации в федеральных реестрах» отвечает на все вопросы и дает подробные рекомендации.

Не допустить наступления негативных правовых последствий можно только в одном случае — при надлежащем исполнении обязанностей по раскрытию информации. Разместить сообщения со сведениями о реорганизации в форме присоединения в Вестник госрегистрации можно здесь.

Оставить заявку на размещение сообщения или бесплатную консультацию с экспертом по вопросам публикации информации в Федресурс можно по этой ссылке.

С практикой отказов ФНС из-за отсутствия уведомления можно ознакомиться тут.

Публикация о реорганизации в форме присоединения в Вестнике государственной регистрации Сэкономьте до 30% затрат на публикацию объявления за счёт уникальной технологии сжатия текста, одобренной ФНС. Рассчитать стоимость

Реклама: АО «КОНСАЛТИНГ ОНЛАЙН», ИНН: 2310203967, erid: LjN8KFWmM