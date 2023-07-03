С 1 октября 2016 года члены СРО обязаны размещать информацию о факте входа или выхода из саморегулируемой организации в реестре Федресурс. Исполнение обязанности возлагается на самих членов СРО — именно они должны публиковать соответствующие сообщения в реестр. Неисполнение данной обязанности может привести к негативным правовым последствиям.

Для соблюдения требований закона № 315-ФЗ у юридических лиц и ИП возникает вопрос:

В течение какого времени с даты входа или выхода из саморегулируемой организации нужно разместить данное сообщение?

Какую информацию должно содержать сообщение в Федресурс?

Какой штраф грозит бизнесу за невыполнение требований закона?

Публикация сведений о членстве / прекращении членства в СРО надлежащим образом — единственная возможность избежать возможных негативных правовых последствий.

Смотрите видео, где руководитель проекта «раскрытие информации в федеральных реестрах» рассказывает, как разместить в Федресурс сообщение о членстве в СРО.

Опубликовать в Федресурс сообщение о членстве / прекращении членства в СРО можно здесь. Заявку для бесплатной консультации с экспертами “Консалтинг онлайн” можно оставить здесь.

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