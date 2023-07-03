Для соблюдения требований закона № 315-ФЗ у юридических лиц и ИП возникает вопрос:
В течение какого времени с даты входа или выхода из саморегулируемой организации нужно разместить данное сообщение?
Какую информацию должно содержать сообщение в Федресурс?
Какой штраф грозит бизнесу за невыполнение требований закона?
Публикация сведений о членстве / прекращении членства в СРО надлежащим образом — единственная возможность избежать возможных негативных правовых последствий.
Смотрите видео, где руководитель проекта «раскрытие информации в федеральных реестрах» рассказывает, как разместить в Федресурс сообщение о членстве в СРО.
Опубликовать в Федресурс сообщение о членстве / прекращении членства в СРО можно здесь. Заявку для бесплатной консультации с экспертами “Консалтинг онлайн” можно оставить здесь.
Посмотреть обширную практику привлечения лиц к ответственности за Федресурс можно тут.
Федресурс СРО
Публикация за 40 минут по фото или скан копии двух документов
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