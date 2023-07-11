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Бесплатный вебинар! Федресурс и решения судов по искам Прокуратуры 2023: как избежать штрафа за нераскрытие информации

В 2023 году Прокуратура начала направлять иски в суды в отношении организаций, нарушивших обязанность публикации лицензий в реестре Федресурс.
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Бесплатный вебинар! Федресурс и решения судов по искам Прокуратуры 2023: как избежать штрафа за нераскрытие информации
Иллюстрация: freepik/freepik

Освоив в 2022 году массовый подход к проверкам всех юридических лиц, у которых есть лицензии, надзорный орган в 2023 году перешел к самым жестким мерам.

Суды в свою очередь активно удовлетворяют такие иски по всем регионам РФ.

Теперь каждое юридическое лицо, которое не опубликовало сведения не только о получении лицензии, но и о каждом изменении ее статуса (продление, переоформление, прекращение, приостановление, возобновление действия и т.д.), получит иск.

Кроме того, Прокуратура отдельно (вне иска) направляет таким организациям предписания и требует не только устранить нарушения в кратчайшие сроки и применить дисциплинарные меры (выговоры, штрафы) к ответственным лицам, но и отчитаться об их применении в надзорный орган.

О способах исполнения обязанности, предотвращении рисков штрафа и пристального надзора госорганов речь пойдет на бесплатном вебинаре АО «Консалтинг Онлайн», который состоится 13 июля в 10:00 (МСК).

Слушатели вебинара получат ответы на следующие вопросы:

  1. Кто обязан размещать сведения о лицензиях в Федресурсе и какие меры пресечения стала применять Прокуратура к организациям и должностным лицам, допустившим нарушения в 2023 году?

  2. Как правильно в 2023 году публиковать лицензии в Федресурсе, чтобы не получить Предписание Прокуратуры и штраф?

  3. Каковы причины внезапного надзора Прокуратуры за лицензиями?

  4. Как в реалиях надзора Прокуратуры, ФНС и Росреестра вовремя отслеживать наступление обязательных событий по Федресурсу и не попасть под санкции и штраф?

  5. Какие последствия наступят для организации и должностных лиц за нарушения обязанности раскрытия информации в Федресурсе?

Чтобы зарегистрироваться на бесплатный вебинар и исполнить обязанность надлежащим образом, переходите на сайт!

Федресурс и решения судов по искам Прокуратуры 2023

Как избежать иска Прокуратуры и штрафа по решению суда за нераскрытие информации в реестре. Бесплатный вебинар 13 июля в 10:00 (МСК)

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Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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