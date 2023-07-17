Нарушения в личном кабинете Федресурса и топ-10 ошибок при самостоятельном размещении

Теперь каждая организация, которая не опубликовала любое из обязательных сообщений — получит иск.
Более того, к негативным правовым последствиям и претензиям со стороны надзорных органов могут привести публикации, содержащие в себе недостоверные сведения, а также сообщения, опубликованные не в соответствии с установленным самим реестром регламентом.
Как самостоятельно исполнять обязанность без нарушений? Какие типичные ошибки совершаются при формировании текста публикации? С какими нарушениями можно столкнуться в личном кабинете пользователя?
Об этом речь пойдет на бесплатном вебинаре АО «Консалтинг Онлайн», который состоится 20 июля в 10:00 (МСК).
Слушатели вебинара получат ответы на следующие вопросы:
В каких типах сообщений необходимо подгружать документы, а в каких нет?
Как правильно в 2023 году публиковать сообщения в Федресурс, чтобы не получить предписание Прокуратуры и штраф?
Какие последствия наступят для организации и должностных лиц за нарушения обязанности раскрытия информации в Федресурсе?
Как отслеживать обязательные публикации для вашей организации, не неся риски и не тратя ресурсы/время?
Чтобы зарегистрироваться на бесплатный вебинар, переходите на сайт!
Публикация в Федресурсе: нарушения в личном кабинете и ТОП основных ошибок при самостоятельном размещении
20 июля 10:00-11:30 (МСК)
Реклама: АО «КОНСАЛТИНГ ОНЛАЙН», ИНН: 2310203967, erid: LjN8JuFZB
Комментарии