Увеличение уставного капитала АО: пути, стоимость и способы увеличить УК

В процессе своей хозяйственной деятельности акционерному обществу (далее — АО) может понадобиться увеличить размер уставного капитала. При этом поводы для принятия такого решения могут быть различны. Однако, нельзя не признать тот факт, что чем выше размер уставного капитала АО, тем более надежным является партнерство с ним.

Для чего может понадобиться увеличить уставный капитал

Наиболее очевидными ситуациями, при которых АО решает увеличить размер уставного капитала являются:

получение лицензии или специального разрешения на ведение определенного вида деятельности;

получение банковского кредита;

повышение финансовой привлекательности для работы с требовательными контрагентами и (или) привлечения новых;

привлечение инвестиций, как от собственных акционеров, так и от третьих лиц для реализации обществом своих корпоративных проектов;

возможность участия в торгах, тендерах, государственных закупках и иные.

Независимо от того, какая ситуация вызвала необходимость увеличения уставного капитала, акционеры или совет директоров имеют возможность воспользоваться такой процедурой в любое время при соблюдении определенных условий.

Какие условия действуют в отношении увеличения уставного капитала обществ АО

Специальные условия, которые необходимо соблюдать при увеличении уставного капитала АО, закрепляются в гражданском законодательстве и в законе об АО.

В соответствии с п. 2 ст. 100 ГК увеличение уставного капитала АО допускается только после его полной оплаты.

Гражданское законодательство в данном случае устанавливает общее условие императивного характера, которое не может быть отменено, изменено уставом, корпоративным договором или иным образом.

При увеличении уставного капитала АО за счет собственных средств нельзя допустить, чтобы cумма увеличения превышала разницу между стоимостью чистых активов и суммой уставного капитала и резервного фонда общества (п. 5 ст. 28 закона об АО).

Данное положение определяет максимальный денежный размер, на который можно увеличить уставный капитал АО, используя его имущество.

Решение об увеличении уставного капитала АО за счет его собственных средств может быть принято только на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за последний завершенный отчетный период, состоящих из 3, 6, 9 или 12 месяцев отчетного года, предшествующего дате представления документов для государственной регистрации выпуска акций.

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Какими способами можно увеличить уставной капитал АО

Увеличение уставного капитала АО в соответствии с п. 1 ст. 28 закона об АО может быть осуществлено путем увеличения номинальной стоимости акций или выпуска дополнительных акций.

Увеличение уставного капитала АО путем увеличения номинальной стоимости акций.

В этом случае происходит эмиссия акций большей номинальной стоимости и конвертация в них имеющихся акций, что соответственно приводит к тому, что все акционеры становятся обладателями акций большей номинальной стоимости.

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Указанный способ увеличения осуществляется только за счет имущества (собственных средств) общества, т.е. внесение участниками дополнительных средств не предусматривается (п. 5 ст. 28 закона об АО).

По общему правилу решение об увеличении уставного капитала АО путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров или по решению единственного акционера. Решение общего собрания принимается простым большинством голосов акционеров, участвующих в нем (п. 2 ст. 28, п. 2 ст. 49 закона об АО).

Увеличение уставного капитала АО путем размещения дополнительных акций.

Размещение дополнительных акций осуществляется либо среди акционеров АО, либо среди третьих лиц путем подписки (открытой или закрытой), либо посредством конвертации в эти акции ценных бумаг, ранее эмитированных обществом.

Решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимает (п. п. 2, 3 ст. 28 закона об АО):

собрание акционеров (по общему правилу, в том числе если в АО нет совета директоров или по закону и (или) уставу АО у совета нет полномочий принимать решение по вопросу увеличения уставного капитала за счет такого выпуска дополнительных акций); совет директоров, если этот вопрос находится в его компетенции в соответствии с уставом АО.

Однако, предусмотрены случаи, в которых данное решение может быть принято только общим собранием.

Например, в ПАО при увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке решение принимается большинством в 3/4 голосов акционеров — владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании, если необходимость большего числа голосов для принятия этого решения не предусмотрена уставом (п. 3 ст. 39 закона об АО).

Также при принятии решения об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций следует учитывать положения ст. 40 закона об АО о преимущественном праве приобретения акционерами общества дополнительных акций.

Как происходит увеличение уставного капитала в АО

В целях увеличения уставного капитала АО принимает соответствующее решение.

Если увеличение уставного капитала АО осуществляется за счет дополнительных акций , то обществу следует совершить действия по эмиссии акций.

Если увеличение осуществляется за счет увеличения номинальной стоимости, то обществу следует совершить действия по внесению изменений в решение о выпуске ценных бумаг.

Изменения, связанные с увеличением уставного капитала путем размещения дополнительных акций, вносятся в устав общества на основании (п. 2 ст. 12 закона об АО):

решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций; зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска акций либо выписки из реестра эмиссионных ценных бумаг, если вместо отчета в Банк России подавалось уведомление.

Изменения, связанные с увеличением уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости его акций, вносятся в устав общества по общему правилу на основании решения общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости его акций и зарегистрированных изменений, внесенных в решение о выпуске акций общества (п. 2 ст. 12 закона об АО).

Для регистрации указанных изменений в регистрирующий орган представляются следующие документы (п. 1 ст. 17 закона о госрегистрации юрлиц и ИП, ст. 12 закона об АО):

заявление (уведомление) по форме № Р13014;

протокол общего собрания акционеров АО об увеличении уставного капитала;

протокол общего собрания акционеров АО об утверждении новой редакции устава или изменений к нему;

изменения, которые вносились в устав (или устав в новой редакции);

платежный документ, подтверждающий оплату госпошлины (документ не является обязательным);

копия уведомления о регистрации выпуска акций и отчета об итогах выпуска акций (или выписка из государственного реестра эмиссионных ценных бумаг).

Документы могут быть направлены (представлены) теми же способами, что и в общем случае госрегистрации изменений в ЕГРЮЛ, связанных с изменением учредительного документа юрлица (п. 1 ст. 9 закона о госрегистрации юрлиц и ИП).

Срок государственной регистрации — не более 5 рабочих дней со дня представления в инспекцию документов.

Увеличение уставного капитала АО — это важный этап в развитии хозяйственной деятельности общества. Однако данная процедура требует точности и понимания возможных юридических последствий.

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