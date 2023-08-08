Прокуратура начала осуществлять контроль в отношении организаций, которые не только вообще не размещают сведения в Федресурсе, но и тех, кто:
Разместил не все обязательные сообщения в реестре (исполнил обязанность не полностью).
Опубликовал обязательные сообщения с нарушением регламента Федресурса (неправильно составленный или отсутствующий текст сообщения, незаполненные поля, несоответствующая полю информация, недостоверная информация и тд.).
Из некоторых регионов РФ уже стали поступать прецеденты. Суды по всем регионам РФ в свою очередь активно удовлетворяют иски прокуратуры о любых нарушениях в Федресурсе.
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Теперь каждая организация, которая не опубликовала любое из обязательных сообщений или допустила ошибки при публикации — получит предписание и иск прокуратуры за нарушение.
Как самостоятельно и без нарушений размещать сведения в Федресурсе?
Топ-10 самых частых ошибок при самостоятельной публикации в Федресурсе?
Как правильно организовать работу с публикациями в личном кабинете Федресурса?
Как исключить для себя риски нарушений и проблемы с прокуратурой?
Как отслеживать обязательные публикации для вашей организации, не неся риски и не тратя ресурсы/время?
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Самостоятельные публикации в Федресурсе: нарушения в личном кабинете и топ-10 основных ошибок при размещении
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Комментарии1
ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО
ну(((( запугали((( какие громкие слова. Мы сами подаем сведнеия, сам Федрессурс, понятный и удобный сайт, в справочном (по телефону) все подробно расскажут. P.S. уж если совсем неокгда или лень, тогда....