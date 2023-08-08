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Самостоятельные публикации в Федресурсе: нарушения в личном кабинете и топ-10 основных ошибок при размещении

В 2023 году организации, которые самостоятельно публикуют сообщения в Федресурсе, рискуют получить предписание и иск прокуратуры в связи с новым уровнем контроля, которому сейчас подвергаются юридические лица по этой обязанности.
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Самостоятельные публикации в Федресурсе: нарушения в личном кабинете и топ-10 основных ошибок при размещении
Иллюстрация: Tima Miroshnichenko/pexels

Прокуратура начала осуществлять контроль в отношении организаций, которые не только вообще не размещают сведения в Федресурсе, но и тех, кто:

  • Разместил не все обязательные сообщения в реестре (исполнил обязанность не полностью).

  • Опубликовал обязательные сообщения с нарушением регламента Федресурса (неправильно составленный или отсутствующий текст сообщения, незаполненные поля, несоответствующая полю информация, недостоверная информация и тд.).

Из некоторых регионов РФ уже стали поступать прецеденты. Суды по всем регионам РФ в свою очередь активно удовлетворяют иски прокуратуры о любых нарушениях в Федресурсе.

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Теперь каждая организация, которая не опубликовала любое из обязательных сообщений или допустила ошибки при публикации — получит предписание и иск прокуратуры за нарушение.

  • Как самостоятельно и без нарушений размещать сведения в Федресурсе?

  • Топ-10 самых частых ошибок при самостоятельной публикации в Федресурсе?

  • Как правильно организовать работу с публикациями в личном кабинете Федресурса?

  • Как исключить для себя риски нарушений и проблемы с прокуратурой?

  • Как отслеживать обязательные публикации для вашей организации, не неся риски и не тратя ресурсы/время?

Об этом речь пойдет на бесплатном вебинаре АО «Консалтинг Онлайн», который состоится 10 августа в 10:00 (МСК).

Чтобы зарегистрироваться на него или изучить подробно программу мероприятия, переходите на этот сайт!

Самостоятельные публикации в Федресурсе: нарушения в личном кабинете и топ-10 основных ошибок при размещении

Бесплатный вебинар 10 августа в 10:00 (МСК)

Реклама: АО «КОНСАЛТИНГ ОНЛАЙН», ИНН: 2310203967, erid:

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Комментарии

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  • Логотип Татьяна-Васильевна
    Татьяна-Васильевна 1 час назад

    ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО

    ну(((( запугали((( какие громкие слова. Мы сами подаем сведнеия, сам Федрессурс, понятный и удобный сайт, в справочном (по телефону) все подробно расскажут. P.S. уж если совсем неокгда или лень, тогда....

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