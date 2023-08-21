Бесплатный вебинар! Федресурс и решения судов по искам Прокуратуры 2023: как избежать штрафа за нераскрытие информации

В 2023 году Прокуратура начала направлять иски в суды в отношении организаций, нарушивших обязанность публикации лицензий в реестре Федресурс.

Освоив в 2022 году массовый подход к проверкам всех юридических лиц, у которых есть лицензии, надзорный орган в 2023 году перешел к самым жестким мерам. Суды в свою очередь активно удовлетворяют такие иски по всем регионам РФ.

Теперь каждое юридическое лицо, которое не опубликовало сведения не только о получении лицензии, но и о каждом изменении ее статуса (продление, переоформление, прекращение, приостановление, возобновление действия и т.д.), получит иск.

Кроме того, Прокуратура отдельно (вне иска) направляет таким организациям предписания и требует не только устранить нарушения в кратчайшие сроки и применить дисциплинарные меры (выговоры, штрафы) к ответственным лицам, но и отчитаться об их применении в надзорный орган.

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