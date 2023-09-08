Публикация сведений в Федресурс об аудите и бухгалтерской отчетности: как избежать штраф 50 тыс. рублей 

Где организации или предпринимателю получить КЭП и когда понадобится МЧД

С 1 сентября 2023 года закончился период, когда можно было руководителю организации или ИП использовать КЭП, выданную коммерческим АУЦ. А еще ранее, 4 августа, был продлен переходный период по использованию КЭП представителей организаций (ИП) без МЧД. Как теперь обстоят дела с получением КЭП и кто не сможет обойтись без МЧД -- читайте в статье.