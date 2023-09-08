Публикация сведений в Федресурс об аудите и бухгалтерской отчетности: как избежать штраф 50 тыс. рублей 

Когда доходит дело до публикации сообщения, возникают вопросы:
Сколько сообщений нужно публиковать в Федресурсе по новым правилам. Достаточно ли одного сообщения?
Сколько дней или месяцев есть на это после подписания генеральным директором финансовой отчетности компании за предшествующий год и с даты подписания аудиторского заключения?
Какие группы юридических лиц должны публиковать 2 сообщения в реестре Федресурс?
Что будет, если опоздать или вообще не разместить сообщение со сведениями об аудите и бухгалтерской отчетности в Федресурсе?
Смотрите видео, где руководитель проекта рассказывает, как избежать неприятных последствий из-за отсутствия сообщений об аудите и бухгалтерской отчетности в реестре Федресурс.
Опубликовать сведения об аудите и финансовой отчетности в Федресурс можно здесь. С практикой штрафов 2021—2023 из-за отсутствия сведений в Федресурсе можно ознакомиться здесь.
Федресурс финансовая отчетность и аудит по правилам публикации 2022 года
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