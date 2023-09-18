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Вебинары для бухгалтеров

Самостоятельные публикации в Федресурсе: нарушения в личном кабинете и топ-10 основных ошибок при размещении

В 2023 году организации, которые самостоятельно публикуют сообщения в Федресурсе, рискуют получить предписание и иск Прокуратуры в связи с новым уровнем контроля, которому сейчас подвергаются юридические лица по этой обязанности. 
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Самостоятельные публикации в Федресурсе: нарушения в личном кабинете и топ-10 основных ошибок при размещении
Иллюстрация: freepik/freepik

Прокуратура начала осуществлять контроль в отношении организаций, которые не только вообще не размещают сведения в Федресурсе, но и тех, кто:

  1. Разместил не все обязательные сообщения в реестре (исполнил обязанность не полностью). 

  2. Опубликовал обязательные сообщения с нарушением регламента Федресурса (неправильно составленный или отсутствующий текст сообщения, незаполненные поля, несоответствующая полю информация, недостоверная информация и тд).

Из некоторых регионов РФ уже стали поступать прецеденты. Суды по всем регионам РФ в свою очередь активноудовлетворяют иски Прокуратуры о любых нарушениях в Федресурсе. 

Программа вебинара

Теперь каждая организация, которая не опубликовала любое из обязательных сообщений или допустила ошибки при публикации — получит предписание и иск Прокуратуры за нарушение

  • Как самостоятельно и без нарушений размещать сведения в Федресурсе?

  • Топ-10 самых частых ошибок при самостоятельной публикации в Федресурсе? 

  • Как правильно организовать работу с публикациями в личном кабинете Федресурса? 

  • Как исключить для себя риски нарушений и проблемы с Прокуратурой?

  • Как отслеживать обязательные публикации для вашей организации, не неся риски и не тратя ресурсы/время?

Об этом речь пойдет на бесплатном вебинаре АО «Консалтинг Онлайн», который состоится 20 сентября в 10:00 (МСК).

Чтобы зарегистрироваться на бесплатный вебинар, жмите на кнопку ниже!

Зарегистрироваться

Самостоятельные публикации в Федресурсе: нарушения в личном кабинете и топ-10 основных ошибок при размещении

Бесплатный вебинар 20 сентября в 10:00 (МСК)

Реклама: АО «КОНСАЛТИНГ ОНЛАЙН», ИНН: 2310203967, erid: LjN8KGWz3

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Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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