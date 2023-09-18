В 2023 году организации, которые самостоятельно публикуют сообщения в Федресурсе, рискуют получить предписание и иск Прокуратуры в связи с новым уровнем контроля, которому сейчас подвергаются юридические лица по этой обязанности.

Прокуратура начала осуществлять контроль в отношении организаций, которые не только вообще не размещают сведения в Федресурсе, но и тех, кто:

Разместил не все обязательные сообщения в реестре (исполнил обязанность не полностью). Опубликовал обязательные сообщения с нарушением регламента Федресурса (неправильно составленный или отсутствующий текст сообщения, незаполненные поля, несоответствующая полю информация, недостоверная информация и тд).

Из некоторых регионов РФ уже стали поступать прецеденты. Суды по всем регионам РФ в свою очередь активноудовлетворяют иски Прокуратуры о любых нарушениях в Федресурсе.

Программа вебинара

Теперь каждая организация, которая не опубликовала любое из обязательных сообщений или допустила ошибки при публикации — получит предписание и иск Прокуратуры за нарушение.

Как самостоятельно и без нарушений размещать сведения в Федресурсе?

Топ-10 самых частых ошибок при самостоятельной публикации в Федресурсе?

Как правильно организовать работу с публикациями в личном кабинете Федресурса?

Как исключить для себя риски нарушений и проблемы с Прокуратурой?

Как отслеживать обязательные публикации для вашей организации, не неся риски и не тратя ресурсы/время?

Об этом речь пойдет на бесплатном вебинаре АО «Консалтинг Онлайн», который состоится 20 сентября в 10:00 (МСК).

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Самостоятельные публикации в Федресурсе: нарушения в личном кабинете и топ-10 основных ошибок при размещении Бесплатный вебинар 20 сентября в 10:00 (МСК) Зарегистрироваться

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