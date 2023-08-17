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Лицензии в Федресурсе после изменений от 17.08.2023: Прокуратура начала жесткий контроль всех, кто получил лицензию до постановления Правительства

С 17.08.2023 г вступило в законную силу постановление Правительства от 16.08.2023 г. № 1341 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», которое приостановило для юридических лиц обязанность по размещению лицензий в Федресурсе (ЕФРСФДЮЛ). 
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Лицензии в Федресурсе после изменений от 17.08.2023: Прокуратура начала жесткий контроль всех, кто получил лицензию до постановления Правительства
Иллюстрация: pressfoto/freepik

Однако со стороны Прокуратуры все организации ожидал грандиозный подвох. Надзорный орган начал рассылать представления, а также предпринимать иные меры прокурорского реагирования (вплоть до направления исков в суды), основываясь на позиции «закон обратной силы не имеет» и продолжает массово наказывать компании, которые получили/переоформили/аннулировали лицензии и не разместили эти сведения в Федресурсе до вступления в силу постановления № 1341 (до 17.08.2023).

В связи с этим реально освобождены от обязанности только те организации, которые получили или переоформили лицензию после 17.08.2023. А все прочие – обязаны размещать такие сведения в реестре, как и раньше. В противном случае они получат санкции со стороны Прокуратуры. 

Игнорирование действующей практики и глубокого анализа норм в попытке интерпретировать их в свою пользу может стать для многих компаний губительным опытом, причиной ослабления исполнения обязанности и возникновения негативных юридических последствий.

Ознакомиться с позицией Прокуратуры после вступления в силу постановления Правительства №1341 от 16.08.2023, примерами свежей практики, а также получить ответы на все актуальные вопросы по теме раскрытия обязательной информации в Федресурсе вы сможете, приняв участие в нашем бесплатном вебинаре 28 сентября в 10:00 (МСК).

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Прослушав вебинар, вы узнаете:

  1. Нужно ли вносить сведения о лицензиях тем, у кого обязанность возникла до вступления в силу постановления № 1341?

  2. Каковы причины внезапного надзора Прокуратуры за лицензиями на сайте Федресурс?

  3. Как в реалиях усиленного надзора Прокуратуры, ФНС и Росреестра вовремя отслеживать наступление обязательных событий по Федресурсу и не попасть под санкции и штраф?

Также все участники онлайн-семинара получат в подарок:

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  2. Методическое пособие по раскрытию информации в реестре;

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Комментарии

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