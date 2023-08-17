Лицензии в Федресурсе после изменений от 17.08.2023: Прокуратура начала жесткий контроль всех, кто получил лицензию до постановления Правительства

С 17.08.2023 г вступило в законную силу постановление Правительства от 16.08.2023 г. № 1341 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», которое приостановило для юридических лиц обязанность по размещению лицензий в Федресурсе (ЕФРСФДЮЛ).

Однако со стороны Прокуратуры все организации ожидал грандиозный подвох. Надзорный орган начал рассылать представления, а также предпринимать иные меры прокурорского реагирования (вплоть до направления исков в суды), основываясь на позиции «закон обратной силы не имеет» и продолжает массово наказывать компании, которые получили/переоформили/аннулировали лицензии и не разместили эти сведения в Федресурсе до вступления в силу постановления № 1341 (до 17.08.2023).

В связи с этим реально освобождены от обязанности только те организации, которые получили или переоформили лицензию после 17.08.2023. А все прочие – обязаны размещать такие сведения в реестре, как и раньше. В противном случае они получат санкции со стороны Прокуратуры.

Игнорирование действующей практики и глубокого анализа норм в попытке интерпретировать их в свою пользу может стать для многих компаний губительным опытом, причиной ослабления исполнения обязанности и возникновения негативных юридических последствий.

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