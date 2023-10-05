Федресурс и СРО: усилившийся надзор Прокуратуры и обзор предписаний 2023 года

В 2023 году Прокуратура начала проводить проверки в отношении организаций, у которых отсутствуют сведения о входе и/или выходе из СРО в Федресурсе, или сведения опубликованы некорректно. Эти компании рискуют получить предписание и иск Прокуратуры в связи с новым уровнем контроля, которому сейчас подвергаются юридические лица по этой обязанности.

Проверки со стороны Прокуратуры в части публикаций в Федресурсе начались еще в 2022 году. Это вызвало огромный резонанс и беспокойство среди предпринимателей и юридических лиц.

Сейчас ситуация стала еще более серьезной. Прокуратура, проведя проверку чуть ли не каждой второй организации с лицензируемым видом деятельности, «переключилась» на проверку компаний, которые не размещают информацию о своем вступлении и/или выходе из СРО.

О новом витке контроля Прокуратуры с анализом обширной практики по СРО речь пойдет на бесплатном вебинаре АО «Консалтинг Онлайн», который состоится 19 октября в 10:00 (МСК). Подробная программа вебинара — по этой ссылке.

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Как правильно в 2023 году опубликовать факт вступления/выхода из СРО в Федресурсе, чтобы не получить предписание Прокуратуры и штраф? Каковы причины внезапного надзора Прокуратуры за обязательными публикациями на сайте Федресурс? Какие последствия наступят для организации и должностных лиц за нарушения обязанности раскрытия информации в Федресурсе? Какая имеется свежая практика предписаний Прокуратуры за 2023 год в части нарушения обязанности публикации обязательных сведений в Федресурсе и за что штрафуют чаще всего? Как вовремя отслеживать наступление обязательных событий по Федресурсу?

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