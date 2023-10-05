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Федресурс и СРО: усилившийся надзор Прокуратуры и обзор предписаний 2023 года

В 2023 году Прокуратура начала проводить проверки в отношении организаций, у которых отсутствуют сведения о входе и/или выходе из СРО в Федресурсе, или сведения опубликованы некорректно. Эти компании рискуют получить предписание и иск Прокуратуры в связи с новым уровнем контроля, которому сейчас подвергаются юридические лица по этой обязанности.
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Федресурс и СРО: усилившийся надзор Прокуратуры и обзор предписаний 2023 года
Иллюстрация: organised documents references/freepik

Проверки со стороны Прокуратуры в части публикаций в Федресурсе начались еще в 2022 году. Это вызвало огромный резонанс и беспокойство среди предпринимателей и юридических лиц.

Сейчас ситуация стала еще более серьезной. Прокуратура, проведя проверку чуть ли не каждой второй организации с лицензируемым видом деятельности, «переключилась» на проверку компаний, которые не размещают информацию о своем вступлении и/или выходе из СРО.

О новом витке контроля Прокуратуры с анализом обширной практики по СРО речь пойдет на бесплатном вебинаре АО «Консалтинг Онлайн», который состоится 19 октября в 10:00 (МСК). Подробная программа вебинара — по этой ссылке.

Прослушав вебинар, вы узнаете:

  1. Как правильно в 2023 году опубликовать факт вступления/выхода из СРО в Федресурсе, чтобы не получить предписание Прокуратуры и штраф?

  2. Каковы причины внезапного надзора Прокуратуры за обязательными публикациями на сайте Федресурс?

  3. Какие последствия наступят для организации и должностных лиц за нарушения обязанности раскрытия информации в Федресурсе?

  4. Какая имеется свежая практика предписаний Прокуратуры за 2023 год в части нарушения обязанности публикации обязательных сведений в Федресурсе и за что штрафуют чаще всего?

  5. Как вовремя отслеживать наступление обязательных событий по Федресурсу?

Переходите сюда, чтобы зарегистрироваться на бесплатный вебинар и не допустить нарушений действующего законодательства со своей стороны!

Федресур и СРО: надзор Прокуратуры и обзор предписаний 2023

Бесплатный вебинар 19 октября в 10:00 (МСК)

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