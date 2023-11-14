Реорганизация юридических лиц в 2023 году: АО и ООО

В результате реорганизации юридического лица происходит ликвидация и (или) создание юридического лица с передачей прав и обязанностей организации-правопредшественника другой организации-правопреемнику. Причины реорганизации могут быть разными. Расскажем, как провести реорганизацию юридического лица без нарушений.

Процесс реорганизации компании регламентируется частью первой Гражданского кодекса:

Существует 5 форм реорганизации:

Слияние Присоединение Выделение Разделение Преобразование.

Любая форма реорганизации — это сложный процесс, который имеет свои нюансы. Любые нарушения этой процедуры могут привести к:

дополнительным финансовым затратам;

отказу от ФНС;

необходимости начинать процедуру заново.

Чтобы избежать таких последствий, смотрите видео, где эксперты Консалтинг онлайн дадут пошаговую инструкцию, как провести реорганизацию юридического лица без нарушений.

Посмотрев это видео, вы узнаете:

Какая форма реорганизации подходит именно вашему бизнесу.

Какие нормы закона регулируют процедуру реорганизации.

Какой порядок и сроки реорганизации для АО и ООО (по всем формам).

С какими проблемами чаще всего сталкивается бизнес в процессе реорганизации.

Как избежать этих проблем и провести реорганизацию без нарушений.

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