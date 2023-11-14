Реорганизация юридических лиц в 2023 году: АО и ООО

Процесс реорганизации компании регламентируется частью первой Гражданского кодекса:
Статья 57 ГК определяет формы реорганизации.
Статья 58 ГК определяет правопреемство при реорганизации юридических лиц.
В статье 59 ГК речь идет об передаточном акте.
А статья 60 ГК обеспечивает гарантии прав кредиторов реорганизуемого юридического лица.
Существует 5 форм реорганизации:
Слияние
Присоединение
Выделение
Разделение
Преобразование.
Любая форма реорганизации — это сложный процесс, который имеет свои нюансы. Любые нарушения этой процедуры могут привести к:
дополнительным финансовым затратам;
отказу от ФНС;
необходимости начинать процедуру заново.
Чтобы избежать таких последствий, смотрите видео, где эксперты Консалтинг онлайн дадут пошаговую инструкцию, как провести реорганизацию юридического лица без нарушений.
Посмотрев это видео, вы узнаете:
Какая форма реорганизации подходит именно вашему бизнесу.
Какие нормы закона регулируют процедуру реорганизации.
Какой порядок и сроки реорганизации для АО и ООО (по всем формам).
С какими проблемами чаще всего сталкивается бизнес в процессе реорганизации.
Как избежать этих проблем и провести реорганизацию без нарушений.
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