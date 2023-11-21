Регистрация медицинских организаций в ФРМР и ФРМО: как исполнять новые требования приказа Росздравнадзора №140

Согласно новым положениям законодательства, теперь обязательным условием для медицинской деятельности является регистрация организации в ЕГИСЗ, а также в ее новых подсистемах — ФРМР и ФРМО. Нарушение обязанности и отсутствие в реестре является теперь стоп-фактором для получения медицинской лицензии.

А если вы уже получили медицинскую лицензию? То непредставление сведений и отсутствие регистрации в ФРМР и ФРМО является уже грубым нарушением лицензионных требований, что повлечет аннулирование лицензии и штраф до 250 000 рублей.

О новых требованиях законодательства к медицинским организациям и порядке их исполнения речь пойдет на бесплатном вебинаре АО «Консалтинг Онлайн» 22 ноября в 10:00 (МСК). Программа вебинара

Посмотрев вебинар, представители медицинских организаций узнают:

Как регистрироваться в ФРМР и ФРМО? Какие сведения необходимо вносить в подсистемы ЕГИСЗ — ФРМР и ФРМО? Кто обязан вести медицинские документы в форме электронного документа? В какие сроки вносить сведения в ФРМР и ФРМО? Чем грозит непредставление сведений в ФРМР и ФРМО? В каких случаях организацию могут лишить медицинской лицензии?

Регистрируйтесь на вебинар по кнопке ниже и узнайте, как медицинским организациям соблюдать требования законодательства в части регистрации в ФРМР и ФРМО!

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