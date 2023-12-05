Аудит, финансовая отчетность и Федресурс: как теперь публикуются эти сведения в реестр

Незнание новых требований законодательства может привести к нарушениям и как следствие штрафам и предписаниям Прокуратуры.
Как теперь исполнять обязанность и что учитывать при совершении публикаций в Федресурс? Об этом речь пойдет на бесплатном вебинаре АО «Консалтинг Онлайн» и портала «Клерк», который состоится 7 декабря 11:00 (МСК).
Зрители вебинара получат ответы на следующие важные вопросы:
Сколько сообщений о финансовой отчетности обязана опубликовать компания, которая проводит обязательный аудит?
Кто обязан размещать в Федресурсе сведения об аудите и финансовой отчетности?
Какие изменения произошли в порядке и сроках публикации в Федресурсе сведений об аудите и финансовой отчетности.
Как правильно публиковать в Федресурсе сведения о результатах аудита и финансовой отчетности, чтобы не получить штраф?
Какие последствия наступят для организации и должностного лица в случае нарушения обязанности раскрытия информации в Федресурсе?
Регистрируйтесь на бесплатный вебинар, оставив заявку на этом сайте!
Реклама: АО «КОНСАЛТИНГ ОНЛАЙН», ИНН: 2310203967, erid: LjN8KTCNA
Комментарии