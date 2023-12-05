Аудит, финансовая отчетность и Федресурс: как теперь публикуются эти сведения в реестр

Что делать с кредиторской задолженностью? 6 важных шагов

Кредиторская задолженность — это сумма средств, которую предприятие должно выплатить контрагентам. Идеально, когда такая задолженность в два раза меньше дебиторской. В этом случае компания может эффективно отвечать по своим обязательствам. Методы работы с кредиторской задолженностью зависят от причины, по которым она возникла.