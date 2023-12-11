Как ликвидировать юридическое лицо в 2023–2024 году: добровольная ликвидация или банкротство

Ликвидация организации может быть достаточно простой процедурой. Но все усложняется, если есть долги и имущество. Расскажем о добровольной ликвидации юридического лица и как спасти активы с помощью реорганизации и банкротства.

Часто собственники просто «бросают» организации, чтобы не заниматься процедурой ликвидации, которая проводится в несколько этапов.

Но такая ситуация приводит к определенным ограничениям, в том числе запрету на три года заниматься предпринимательской деятельностью.

А если у компании на балансе есть долги, собственник часто не знает, что с ними делать. Наличие имущества еще больше усложняет ситуацию.

Если у вас возникают вопросы:

Какими правовыми актами руководствоваться при ликвидации организации Какие есть особенности при ликвидации юридического лица с имуществом и без него? Как можно ликвидировать организацию с долгами? Какие есть инструменты для списания долгов с помощью процедуры реорганизации? Какие последствия грозят за «неконтролируемое» банкротство? Что будет, если нарушить процедуру ликвидации?

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