ФРМР и ФРМО: реестры, в которых обязаны зарегистрировать все медицинские организации

ФРМР и ФРМО — что за сервисы и для чего нужны
ФРМР и ФРМО — это федеральные реестры (еще их называют регистрами). В них заносятся сведения о медицинских работниках и медицинских организациях. Данные порталы относятся к Единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения (ЕСГИСЗ). Целями их создания и запуска являются:
Оцифровка процедуры взаимодействия между различными медицинскими организациями.
Развитие сферы предоставления гражданам медицинских услуг в электронном формате.
Для того чтобы обозначенные цели были достигнуты, законодатель распространил на всех медицинских и фармацевтических работников обязанность зарегистрироваться в ФРМР, а сами организации в сфере здравоохранения — в ФРМО.
ФРМР и ФРМО: регистрация в личном кабинете
Документы для регистрации в ФРМР и ФРМО медицинских организаций и медицинских работников
Кто должен регистрироваться в реестрах ФРМР и ФРМО
Требования законодательства указывают на то, что в данных регистрах должны быть зарегистрированы все сотрудники и организации медицинской и фармацевтической отраслей. Более того, в реестрах должны также пройти регистрацию все лица, получающие высшее и среднеспециальное образование в указанных сферах. Исполнение обязанности по внесению информации о сотрудниках, согласно нормам законодательства, лежит на плечах медицинских организаций.
Следовательно, любая организация, имеющая медицинскую или фармацевтическую лицензии, должна публиковать сведения в оба реестра — даже если компания не оказывает медицинскую помощь.
Чтобы было еще более наглядно, обобщим всю описанную выше информацию. Требования законодательства в части регистрации в ФРМР и ФРМО распространяются на:
Любые медицинские организации вне зависимости от формы собственности.
Индивидуальных предпринимателей, у которых есть лицензия на осуществление медицинской деятельности.
Соискателей на получение медицинской и фармацевтической лицензии.
Юридические и физические лица, оказывающие мед. услуги без наличия у них соответствующей лицензии.
После две категории лиц, указанные выше, будут проходить процедуру регистрации одновременно с получением лицензии. Поскольку с 2021 года действует правило, согласно которому получить такую лицензию могут только те лица, сведения о которых присутствуют в ФРМО.
Обратите внимание, что внести сведения в федеральный реестр медицинских организаций должны также:
Образовательные учреждения с оборудованными медицинскими кабинетами.
Организации, которые занимаются предрейсовыми медицинскими осмотрами.
Косметологические кабинеты.
Массажные салоны и т.д.
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Какой состав сведений должен быть отражен в реестрах ФРМР и ФРМО
В ФРМР заносится информация о работниках в сферах медицины и фармацевтики, обучающихся и фельдшерах. Здесь же формируется реестр единовременных компенсационных выплат и отчет об эксплуатации подсистемы.
Если же говорить о взаимодействии с реестром медицинских организаций, то в ФРМО необходимо заполнять следующий состав информации:
Общие сведения об учреждении.
Здания и земельные участки.
Выделенные терр. подразделения.
Структурные подразделения.
Врачебные участки.
Передвижные подразделения.
Штатное расписание.
Оборудование.
Лицензии.
Телемедицинские услуги.
Какие сроки установлены для внесения информации в ФРМР и ФРМО?
Здесь все максимально просто. С момента получения лицензии информация должна быть внесена в ФРМО в течение 5 рабочих дней, а в ФРМР — в течение 3 рабочих дней.
ФРМР и ФРМО: ответственность за неисполнение требований
Согласно новым требования законодательства, с 1 апреля 2024 года под штрафы будут попадать должностные лица. Специально для этого в КоАП законом № 402-ФЗ вносится статья 13.51 КоАП. Теперь должностные лица могут столкнуться с:
Дисквалификацией на срок до 1 года (что можно считать увольнением).
Штрафом в размере 30.000 рублей.
Более того, следует сказать о еще одном виде ответственности (который для многих является не таким очевидным). Учитывая тот факт, что регистрация в ЕГИСЗ (к которой относятся реестры ФРМР и ФРМО) является частью лицензионных требований, невнесение соответствующей информации грозит ответственностью, предусмотренной ст.14.1 и 19.2 КоАП. Так, если Росздравнадзор выявит нарушения, нарушившее лицо может столкнуться с:
Штрафом до 200 тыс. руб. — при осуществлении предпринимательской деятельности.
Штрафом до 250 тыс. руб. — в случаях, которые не связаны с привлечением прибыли.
Административным приостановлением деятельности на 90 дней.
Но самое важное здесь заключается в следующем!Несоблюдение требований законодательства в части внесения сведений в ФРМР и ФРМО квалифицируется как грубое нарушение и является основанием для аннулирования медицинской или фармацевтической лицензии.
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ФРМР и ФРМО: регистрация в личном кабинете
Документы для регистрации в ФРМР и ФРМО медицинских организаций и медицинских работников
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