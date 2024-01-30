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Медицина

ФРМР и ФРМО: реестры, в которых обязаны зарегистрировать все медицинские организации

Новая обязанность, которая распространяется на все медицинские организации. В статье будет рассказано, что необходимо делать, чтобы не столкнуться со штрафом до 250 тысяч рублей.
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ФРМР и ФРМО: реестры, в которых обязаны зарегистрировать все медицинские организации
Иллюстрация: dcstudio/freepik

ФРМР и ФРМО — что за сервисы и для чего нужны

ФРМР и ФРМО — это федеральные реестры (еще их называют регистрами). В них заносятся сведения о медицинских работниках и медицинских организациях. Данные порталы относятся к Единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения (ЕСГИСЗ). Целями их создания и запуска являются:

  1. Оцифровка процедуры взаимодействия между различными медицинскими организациями.

  2. Развитие сферы предоставления гражданам медицинских услуг в электронном формате.

Для того чтобы обозначенные цели были достигнуты, законодатель распространил на всех медицинских и фармацевтических работников обязанность зарегистрироваться в ФРМР, а сами организации в сфере здравоохранения — в ФРМО.

ФРМР и ФРМО: регистрация в личном кабинете

Документы для регистрации в ФРМР и ФРМО медицинских организаций и медицинских работников

Кто должен регистрироваться в реестрах ФРМР и ФРМО

Требования законодательства указывают на то, что в данных регистрах должны быть зарегистрированы все сотрудники и организации медицинской и фармацевтической отраслей. Более того, в реестрах должны также пройти регистрацию все лица, получающие высшее и среднеспециальное образование в указанных сферах. Исполнение обязанности по внесению информации о сотрудниках, согласно нормам законодательства, лежит на плечах медицинских организаций.

Следовательно, любая организация, имеющая медицинскую или фармацевтическую лицензии, должна публиковать сведения в оба реестра — даже если компания не оказывает медицинскую помощь.

Чтобы было еще более наглядно, обобщим всю описанную выше информацию. Требования законодательства в части регистрации в ФРМР и ФРМО распространяются на:

  1. Любые медицинские организации вне зависимости от формы собственности.

  2. Индивидуальных предпринимателей, у которых есть лицензия на осуществление медицинской деятельности.

  3. Соискателей на получение медицинской и фармацевтической лицензии.

  4. Юридические и физические лица, оказывающие мед. услуги без наличия у них соответствующей лицензии.

После две категории лиц, указанные выше, будут проходить процедуру регистрации одновременно с получением лицензии. Поскольку с 2021 года действует правило, согласно которому получить такую лицензию могут только те лица, сведения о которых присутствуют в ФРМО.

Обратите внимание, что внести сведения в федеральный реестр медицинских организаций должны также:

  • Образовательные учреждения с оборудованными медицинскими кабинетами.

  • Организации, которые занимаются предрейсовыми медицинскими осмотрами.

  • Косметологические кабинеты.

  • Массажные салоны и т.д.

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Какой состав сведений должен быть отражен в реестрах ФРМР и ФРМО

В ФРМР заносится информация о работниках в сферах медицины и фармацевтики, обучающихся и фельдшерах. Здесь же формируется реестр единовременных компенсационных выплат и отчет об эксплуатации подсистемы.

Если же говорить о взаимодействии с реестром медицинских организаций, то в ФРМО необходимо заполнять следующий состав информации:

  1. Общие сведения об учреждении.

  2. Здания и земельные участки.

  3. Выделенные терр. подразделения.

  4. Структурные подразделения.

  5. Врачебные участки.

  6. Передвижные подразделения.

  7. Штатное расписание.

  8. Оборудование.

  9. Лицензии.

  10. Телемедицинские услуги.

Какие сроки установлены для внесения информации в ФРМР и ФРМО?

Здесь все максимально просто. С момента получения лицензии информация должна быть внесена в ФРМО в течение 5 рабочих дней, а в ФРМР — в течение 3 рабочих дней.

ФРМР и ФРМО: ответственность за неисполнение требований

Согласно новым требования законодательства, с 1 апреля 2024 года под штрафы будут попадать должностные лица. Специально для этого в КоАП законом № 402-ФЗ вносится статья 13.51 КоАП. Теперь должностные лица могут столкнуться с:

  • Дисквалификацией на срок до 1 года (что можно считать увольнением).

  • Штрафом в размере 30.000 рублей.

Более того, следует сказать о еще одном виде ответственности (который для многих является не таким очевидным). Учитывая тот факт, что регистрация в ЕГИСЗ (к которой относятся реестры ФРМР и ФРМО) является частью лицензионных требований, невнесение соответствующей информации грозит ответственностью, предусмотренной ст.14.1 и 19.2 КоАП. Так, если Росздравнадзор выявит нарушения, нарушившее лицо может столкнуться с:

  1. Штрафом до 200 тыс. руб. — при осуществлении предпринимательской деятельности.

  2. Штрафом до 250 тыс. руб. — в случаях, которые не связаны с привлечением прибыли.

  3. Административным приостановлением деятельности на 90 дней.

Но самое важное здесь заключается в следующем!Несоблюдение требований законодательства в части внесения сведений в ФРМР и ФРМО квалифицируется как грубое нарушение и является основанием для аннулирования медицинской или фармацевтической лицензии.

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ФРМР и ФРМО: регистрация в личном кабинете

Документы для регистрации в ФРМР и ФРМО медицинских организаций и медицинских работников

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ФРМР и ФРМО: реестры, в которых обязаны зарегистрировать все медицинские организации

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