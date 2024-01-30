ФРМР и ФРМО: реестры, в которых обязаны зарегистрировать все медицинские организации

Новая обязанность, которая распространяется на все медицинские организации. В статье будет рассказано, что необходимо делать, чтобы не столкнуться со штрафом до 250 тысяч рублей.

ФРМР и ФРМО — что за сервисы и для чего нужны

ФРМР и ФРМО — это федеральные реестры (еще их называют регистрами). В них заносятся сведения о медицинских работниках и медицинских организациях. Данные порталы относятся к Единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения (ЕСГИСЗ). Целями их создания и запуска являются:

Оцифровка процедуры взаимодействия между различными медицинскими организациями. Развитие сферы предоставления гражданам медицинских услуг в электронном формате.

Для того чтобы обозначенные цели были достигнуты, законодатель распространил на всех медицинских и фармацевтических работников обязанность зарегистрироваться в ФРМР, а сами организации в сфере здравоохранения — в ФРМО.

ФРМР и ФРМО: регистрация в личном кабинете Документы для регистрации в ФРМР и ФРМО медицинских организаций и медицинских работников Консультация

Кто должен регистрироваться в реестрах ФРМР и ФРМО

Требования законодательства указывают на то, что в данных регистрах должны быть зарегистрированы все сотрудники и организации медицинской и фармацевтической отраслей. Более того, в реестрах должны также пройти регистрацию все лица, получающие высшее и среднеспециальное образование в указанных сферах. Исполнение обязанности по внесению информации о сотрудниках, согласно нормам законодательства, лежит на плечах медицинских организаций.

Следовательно, любая организация, имеющая медицинскую или фармацевтическую лицензии, должна публиковать сведения в оба реестра — даже если компания не оказывает медицинскую помощь.

Чтобы было еще более наглядно, обобщим всю описанную выше информацию. Требования законодательства в части регистрации в ФРМР и ФРМО распространяются на:

Любые медицинские организации вне зависимости от формы собственности. Индивидуальных предпринимателей, у которых есть лицензия на осуществление медицинской деятельности. Соискателей на получение медицинской и фармацевтической лицензии. Юридические и физические лица, оказывающие мед. услуги без наличия у них соответствующей лицензии.

После две категории лиц, указанные выше, будут проходить процедуру регистрации одновременно с получением лицензии. Поскольку с 2021 года действует правило, согласно которому получить такую лицензию могут только те лица, сведения о которых присутствуют в ФРМО.

Обратите внимание, что внести сведения в федеральный реестр медицинских организаций должны также:

Образовательные учреждения с оборудованными медицинскими кабинетами.

Организации, которые занимаются предрейсовыми медицинскими осмотрами.

Косметологические кабинеты.

Массажные салоны и т.д.

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Какой состав сведений должен быть отражен в реестрах ФРМР и ФРМО

В ФРМР заносится информация о работниках в сферах медицины и фармацевтики, обучающихся и фельдшерах. Здесь же формируется реестр единовременных компенсационных выплат и отчет об эксплуатации подсистемы.

Если же говорить о взаимодействии с реестром медицинских организаций, то в ФРМО необходимо заполнять следующий состав информации:

Общие сведения об учреждении. Здания и земельные участки. Выделенные терр. подразделения. Структурные подразделения. Врачебные участки. Передвижные подразделения. Штатное расписание. Оборудование. Лицензии. Телемедицинские услуги.

Какие сроки установлены для внесения информации в ФРМР и ФРМО?

Здесь все максимально просто. С момента получения лицензии информация должна быть внесена в ФРМО в течение 5 рабочих дней, а в ФРМР — в течение 3 рабочих дней.

ФРМР и ФРМО: ответственность за неисполнение требований

Согласно новым требования законодательства, с 1 апреля 2024 года под штрафы будут попадать должностные лица. Специально для этого в КоАП законом № 402-ФЗ вносится статья 13.51 КоАП. Теперь должностные лица могут столкнуться с:

Дисквалификацией на срок до 1 года (что можно считать увольнением).

Штрафом в размере 30.000 рублей.

Более того, следует сказать о еще одном виде ответственности (который для многих является не таким очевидным). Учитывая тот факт, что регистрация в ЕГИСЗ (к которой относятся реестры ФРМР и ФРМО) является частью лицензионных требований, невнесение соответствующей информации грозит ответственностью, предусмотренной ст.14.1 и 19.2 КоАП. Так, если Росздравнадзор выявит нарушения, нарушившее лицо может столкнуться с:

Штрафом до 200 тыс. руб. — при осуществлении предпринимательской деятельности. Штрафом до 250 тыс. руб. — в случаях, которые не связаны с привлечением прибыли. Административным приостановлением деятельности на 90 дней.

Но самое важное здесь заключается в следующем!Несоблюдение требований законодательства в части внесения сведений в ФРМР и ФРМО квалифицируется как грубое нарушение и является основанием для аннулирования медицинской или фармацевтической лицензии.

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ФРМР и ФРМО: регистрация в личном кабинете Документы для регистрации в ФРМР и ФРМО медицинских организаций и медицинских работников Консультация

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