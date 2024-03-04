ФРМР и ФРМО: федеральные реестры медицинских организаций и работников

В 2017 году с целью повышения доступности медицинских услуг для населения Правительство приступило к созданию единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения. Если для рядового потребителя это хорошая новость, то для бизнеса — нет. Что изменилось в жизни медицинских организациям с появлением ЕГИСЗ — обсудим ниже.

Бесплатная консультация регистрации в реестрах ФРМР и ФРМО – по этой ссылке.

Что такое ЕГИСЗ

Речь идет об информационной системе, включающей в себя множество более мелких подсистем, позволяющих эффективнее оказывать услуги населению и взаимодействовать организациям, входящим в систему здравоохранения.

Результатом внедрения системы является появление в ЕСИА «Госуслуги» сервиса «Мое здоровье», который позволяет, не выходя из дома, записаться на прием к врачу, получить полис ОМС, приписаться к поликлинике и многое другое.

ЕГИСЗ состоит из большого количества взаимосвязанных элементов, количество которых регулярно увеличивается. На данный момент их насчитывается более 15, среди которых как понятные для большинства обывателей электронные медицинские документы и регистратура, так и специализированные подсистемы, например, обеспечения отраслевого ситуационного центра в сфере здравоохранения.

Подсистемы ФРМО и ФРМР: подробнее о федеральных реестрах медицинских работников и организаций

Федеральный реестр медицинских организаций предназначен для учета в нем компаний, входящих в систему здравоохранения. Помимо информации о самой организации, в него вносятся сведения о принадлежащих зданиях, оборудовании, актуальном штатном расписании и т.д.

Для юридических лиц внесение сведений в ФРМО и является регистрацией в ЕГИСЗ. Информация в реестре должна быть актуальной, потому у компании есть не более 5 рабочих дней для внесения изменений.

Федеральный регистр медицинских работников является аналогом ФРМО, созданным для систематизации информации о гражданах, занимающихся медицинской деятельностью. В базе данных должны быть учтены не только лица, имеющие медицинское образование, но и граждане, получающие его. Обязанность по внесению сведений в ФРМО лежит на работодателе, а в отношении студентов — на учебном заведении. Срок для внесения сведений не должен превышать 3 рабочих дня.

Хотите получить бесплатную консультацию с юристом по вопросам регистрации в ФРМР и ФРМО? Переходите на сайт и оставляйте заявку!

Кто обязан регистрироваться в ЕГИСЗ

Правовые основы создания информационной системы закреплены в ст. 91.1 закона об основах охраны здоровья граждан и раскрываются в ряде подзаконных нормативно-правовых актах, основной из которых — постановление Правительства № 140, от 2022 года.

Для лицензиатов не менее важным является постановление Правительства о лицензировании медицинской деятельности (постановление Правительства от 01.06.2021 № 852), согласно которому с июня 2021 года лицензию нельзя получить без регистрации в ЕГИСЗ. Последнее не значит, что процедура регистрации обязательна только при получении лицензии, её должны пройти все организации, соответствующие определенным критериям.

Вносить сведения в информационную систему обязаны любые юридические лица и индивидуальные предприниматели при наличии медицинской или фармацевтической лицензии.

К исключениям относятся компании, неподведомственные Минздраву. Так, ветеринарные организации, получившие лицензии в МинсельхозеФ, в реестр не включаются. Обязанность по регистрации в ЕГИСЗ не ставится в зависимость от основного вида деятельности, потому компанию нужно внести в ФРМО, даже если она не оказывает услуг населению.

Наполнение ФРМО и ФРМР

В регистр мед. работников включается информация о персональных данных гражданина, образовании, подготовке, стаже, опыте работы и наградах, что делает процесс ведения ФРМР довольно простым.

С ФРМО все значительно сложнее, как минимум потому, что отдельно регистрируются государственные и частные компании, фармацевтические и образовательные организации, индивидуальные предприниматели, филиалы и т.д. В зависимости от вида организации структура ФРМО будет отличаться. Например, для фарм. организаций объем вносимых сведений будет в разы меньше, чем для частных медицинских компаний.

Сам процесс внесения сведений будет сродни проведению аудита деятельности компании. В реестр должна быть внесена вся информация, необходимая для получения лицензии.

Для заполнения реестра необходимо привести штатное расписание и трудовые договоры в соответствие номенклатуре медицинских должностей, найти регистрационные удостоверения на оборудование, внести технические сведения о зданиях и помещениях, а также многое другое. Ряд компаний столкнется с необходимостью отражать сведения о передвижных и выделенных структурных подразделениях, врачебных участках, телемедицине и т.д.

Контроль за внесением сведений

Проверка исполнения требований о размещении сведений в информационной системе чаще всего инициируется Росздравнадзором, непосредственно Минздравом или Прокуратурой.

Для выявления нарушения не требуется проведения плановых или внеплановых мероприятий, поскольку для этого достаточно сверить информацию из ФРМО и реестра медицинских лицензий.

Кроме того, рано или поздно большинство компаний сталкиваются с необходимостью внести изменения в лицензию, что приведет к полной проверке сведений, содержащихся в ЕГИСЗ Министерством здравоохранения. При выявлении нарушений, помимо отказа во внесении изменений, компании будут грозить крупные штрафы.

Регистрация в ФРМР и ФРМО Личный кабинет ЕГИСЗ для медицинских, фармацевтических организаций и их работников Консультация

Нарушение правил ведения ЕГИСЗ

При выявлении уполномоченным органом нарушений компания подвергнется административному взысканию в виде штрафа до 250 000 рублей, одновременно на сумму до 30 000 рублей оштрафуют виновное должностное лицо. Альтернативным способом наказания может явиться административная приостановка деятельности до 90 суток.

Но, пожалуй, самой серьезной карательной мерой является аннулирование лицензии. Мы помним, что с 2021 года наличие сведений в ФРМР и ФРМО является обязательным условием получения лицензии, соответственно отсутствие таковых считается существенным нарушением лицензионных требований.

Даже если факт нарушения не попадет в поле зрения контролирующих органов, компания все равно не сможет осуществлять свою деятельность. В первую очередь сотрудники организации уже сейчас не смогут пройти аккредитацию, а после полной интеграции ЕГИСЗ в систему здравоохранения, они будут лишены возможности осуществлять медицинскую деятельность.

Ближайшее время все медицинские документы, включая карточки пациентов, рецепты и т.д. будут перенесены в цифровую форму, равно как и процедура записи на прием будет проходить в электронном виде. Как только это произойдет, организации и их сотрудники, отсутствующие в ФРМО и ФРМР, будут лишены возможности пользоваться указанными инструментами.

В заключении хочется отметить, что программа цифровизации системы здравоохранения была запущена давно, однако она осталась без внимания со стороны не только частных компаний, но и государственных учреждений. Теперь законодатель решил простимулировать медицинские организации репрессивными методами.

Как мы упомянули, с июня 2021 года лицензии не выдают без регистрации в ЕГИСЗ, а с апреля 2024 года введена статья 13.51 КоАП, согласно которой государственных служащих можно привлечь к ответственности за отсутствие сведений в системе: вплоть до отстранения от должности. Логичным продолжением политики является активное выявление нарушителей в сфере частного бизнеса и привлечение их к ответственности.

Только исполнение установленной законодательством обязанности позволит не допустить наступления негативных последствий, о которых сказано выше. Если у вас остались какие-то вопросы и процедура регистрации в ФРМР и ФРМО вызывает сложности, получите бесплатную консультацию с юристом АО «Консалтинг онлайн». Для этого переходите на сайт и оставляйте заявку!

Как не нарваться на штрафы, работая с персональными данными? Бесплатная памятка для юридических лиц Забирайте памятку по соблюдению законодательства о персональных данных бесплатно! Оставьте контакты, вышлем памятку на ваш e-mail: Отправить

Реклама: АО «КОНСАЛТИНГ ОНЛАЙН», ИНН: 2310203967, erid: LjN8K7TJ5